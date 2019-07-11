DHA YURT BÜLTENİ - 22

Cizre'de EYP'li terör saldırısı: 3 bekçi yaralı ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 3 güvenlik bekçisi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na meydana geldi. İdil Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine önceden konulan el yapımı patlayıcı, güvenlik bekçilerinin yaya olarak geçtiği sırada uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada 3 güvenlik bekçisi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı bekçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, teröristleri yakalamak için operasyon başlattı. CİZRE(Şırnak), (DHA)- ============= Ordu'da eve düşen yıldırım anı kamerada ORDU'da sağanak yağmurla birlikte bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yıldırımın düşme anı anbean kameraya yansıdı.

Ordu kıyılarında akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Altınordu ilçesine bağlı Taşbaşı mahallesinde de bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Sağanak yağmurla birlikte evin çatısına düşen yıldırım yangına yol açtı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yıldırımın düşme anı

Evde çıkan yangın

Yağmur detayları Haber-Kamera: Nedim KOVAN ORDU-DHA ============= Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında (3)

BAKAN PAKDAMERLİ: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA MAHSUR KALAN 5 İŞÇİ KURTARILDI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman ilçesindeki orman yangında söndürme çalışmalarına katılan 5 işçinin kurtarıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Bakan Pakdemirli, yangının etrafının iş makineleri ile çevrildiğini ve büyüme ihtimalinin olmadığını söyledi. Dalaman'da, dün öğleden sonra başlayan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. İkinci kez yangın bölgesini havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Göcek Orman İşletme Şefliği bahçesinde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Pakdemirli, “Dün başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altındaydı. Öğle saatlerinde helikopter ile tekrar yukarıya çıktığımız zaman tablonun değişebileceğini gördük. Öğleden sonraki rüzgar, nem ve sıcaklık şartları daha negatif yönde ilerlediği için yangına müdahalemiz devam etti. Bölgede kalarak koordinasyonun başında bulundum. Yangın yer yer olmak kaydıyla tekrar etti. Akşam saatlerinde helikopter ile uçuş yaptık. Bazı yerlerde bir büyüme var. Ancak genel olarak arazide bir büyüme yok. Arazi oldukça sarp. Hava araçlarının önemi ön plana çıkıyor. Gün içerisinde Milas, Fethiye ve Köyceğiz'de yangın çıktı. Hepsi kontrol altına alındı. Burada ise cayır cayır yanan yer yok. Orman Genel Müdürlüğü'nün 5 personeli yangında mahsur kaldı. Ancak hepsi kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri için tedavi oldular. Can ve mal kaybımız yok. Bizi üzen ağaçlarımızın yanması ve hayvanlarımızın telef olması. 13 helikopter, 105 arazöz, 15 iş makinesi, 520 personel ile yangın ile mücadele sürüyor. Alanın etrafı iş makineleri ile çevrildi. Yangının büyüme şansı yok. Antalya, Denizli, Kütahya, Isparta, Zonguldak'tan personel takviyesi yaptık. Rüzgar Güney Batı'dan esecek. Bu da bizim için avantaj sağlıyor. Görev yapan herkese teşekkür ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklaması Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) =================== Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi: 1 ölü (2)

FIRTINA 1 CAN ALDI, 2 POLİS YARALANDI Çorum'un Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Onaylı (79), kaldırıldığı hastanede kurtarılmadı. Fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu Sungurlu ilçesinde de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Çorum Valiliği'ne ait koruma aracının kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru ise yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, hastaneye gelerek, yaralı polisleri ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı. 2 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

Etkili fırtınada direk ve ağaçların üzerine düştüğü 10'dan fazla aracın zarar gördüğü Sungurlu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde de, fırtına nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerini kopardı. Yola düşen tellere çarparak elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan öldü. 3 KYK BİNASININ ÇATILARI UÇTU Fırtına nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu. İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt binasına gelerek bilgi aldı. Eğer, gazetecilere yaptığı açıklamda, kuvvetli fırtına nedeniyle 3 binanın çatısının komple uçtuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öğrencilerimiz tatile gitmişlerdi. Tek tesellimiz bu. İlgili tüm kurumlar burada çalışmalarına başladı" dedi. TARİHİ AHŞAP CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI Öte yandan Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi ahşap Tabak Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgara dayanamayarak, cami bahçesi ile yanındaki sokağa devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda minarenin devrilirken çarptığı çevredeki bir binada hasar oluştu. Minarenin yıkıldığı anda camii içerisinde bulunan müezzin Hasan Seliç, “Namaz bitti bir gıcırtı sesi geliyordu. Biz içerideyken büyük bir gürültü ile minare yıkıldıö diye konuştu.

Bu arada, AFAD ekiplerince kent merkezinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fırtına ağaçları devirirken

-Yıkılan Cami minaresi ve müezzin Hasan Seliç, röp.

-Ağaç altında kalan ereçler röp.

-Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer röp.

- Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) uçan çatısı

-Hastane yıkılan yerler

-Detaylar Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- ÇORUM (DHA) =================== Amasya'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, araçlara hasar verdi AMASYA'da şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgâr vatandaşlara zor anlar yaşatırken, ağaçların da devrilmesine neden oldu. Kentin farklı bölgelerinde devrilen ağaçların altında kalan pek çok araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaçlar nedeniyle birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü çevresinde trafiğin kapanmasına neden olan ağaçlar, belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.

Öte yandan 20 dakika süren fırtına nedeniyle bir çam ağacı ise Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan çocuk parkına devrildi. Ağacın devrildiği anda kimsenin olmadığı parktaki oyun araçları hasar gördü. Devrilen ağaç ve kırılan dal gövdeleri, belediye görevlileri tarafından yapılan çalışma sonrasında bulundukları yerden kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yağış ve fırtına görüntüleri HABER : Sinan HARMANCI - KAMERA: AMASYA/DHA ===================== Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir otomobilin kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen motosiklet çarptı. Olay sırasında kaskı kolunda olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı bir otomobilin araç kamerası tarafından an be an kaydedildi. Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa’nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kumla istikametine gittiği sırada Gemlik’e geri dönmek isteyen Sibel H., yönetimindeki 34 AHE 939 plakalı otomobili ile kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yaptığı sırada arkasından gelen Hamdullah Çelik idaresindeki 16 ABG 053 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle havada taklalar atan Çelik, düşerek metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Hamdullah Çelik ile şoka girerek baygınlık geçiren Sibel H. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.