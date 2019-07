DHA YURT BÜLTENİ - 22

Bakan Pakdemirli, “Dün başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altındaydı. Öğle saatlerinde helikopter ile tekrar yukarıya çıktığımız zaman tablonun değişebileceğini gördük. Öğleden sonraki rüzgar, nem ve sıcaklık şartları daha negatif yönde ilerlediği için yangına müdahalemiz devam etti. Bölgede kalarak koordinasyonun başında bulundum. Yangın yer yer olmak kaydıyla tekrar etti. Akşam saatlerinde helikopter ile uçuş yaptık. Bazı yerlerde bir büyüme var. Ancak genel olarak arazide bir büyüme yok. Arazi oldukça sarp. Hava araçlarının önemi ön plana çıkıyor. Gün içerisinde Milas, Fethiye ve Köyceğiz'de yangın çıktı. Hepsi kontrol altına alındı. Burada ise cayır cayır yanan yer yok. Orman Genel Müdürlüğü'nün 5 personeli yangında mahsur kaldı. Ancak hepsi kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri için tedavi oldular. Can ve mal kaybımız yok. Bizi üzen ağaçlarımızın yanması ve hayvanlarımızın telef olması. 13 helikopter, 105 arazöz, 15 iş makinesi, 520 personel ile yangın ile mücadele sürüyor. Alanın etrafı iş makineleri ile çevrildi. Yangının büyüme şansı yok. Antalya, Denizli, Kütahya, Isparta, Zonguldak'tan personel takviyesi yaptık. Rüzgar Güney Batı'dan esecek. Bu da bizim için avantaj sağlıyor. Görev yapan herkese teşekkür ediyorumö dedi.

Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi: 1 ölü (2) FIRTINA 1 CAN ALDI, 2 POLİS YARALANDI

Öte yandan Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi ahşap Tabak Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgara dayanamayarak, cami bahçesi ile yanındaki sokağa devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda minarenin devrilirken çarptığı çevredeki bir binada hasar oluştu. Minarenin yıkıldığı anda camii içerisinde bulunan müezzin Hasan Seliç, “Namaz bitti bir gıcırtı sesi geliyordu. Biz içerideyken büyük bir gürültü ile minare yıkıldıö diye konuştu.

Fırtına nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu. İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt binasına gelerek bilgi aldı. Eğer, gazetecilere yaptığı açıklamda, kuvvetli fırtına nedeniyle 3 binanın çatısının komple uçtuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öğrencilerimiz tatile gitmişlerdi. Tek tesellimiz bu. İlgili tüm kurumlar burada çalışmalarına başladı" dedi.

Öte yandan 20 dakika süren fırtına nedeniyle bir çam ağacı ise Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan çocuk parkına devrildi. Ağacın devrildiği anda kimsenin olmadığı parktaki oyun araçları hasar gördü. Devrilen ağaç ve kırılan dal gövdeleri, belediye görevlileri tarafından yapılan çalışma sonrasında bulundukları yerden kaldırıldı.

- Yağış ve fırtına görüntüleri

HABER : Sinan HARMANCI - KAMERA: AMASYA/DHA

Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir otomobilin kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen motosiklet çarptı. Olay sırasında kaskı kolunda olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı bir otomobilin araç kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa’nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kumla istikametine gittiği sırada Gemlik’e geri dönmek isteyen Sibel H., yönetimindeki 34 AHE 939 plakalı otomobili ile kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yaptığı sırada arkasından gelen Hamdullah Çelik idaresindeki 16 ABG 053 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle havada taklalar atan Çelik, düşerek metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Hamdullah Çelik ile şoka girerek baygınlık geçiren Sibel H. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.