DHA YURT BÜLTENİ - 22

BODRUM'DA İKİNCİ YANGIN: 10 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan ikinci yangın iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 10 hektarlık alan kül oldu.

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan ve akşam saatlerinde güçlükle söndürülen yangının ardından, başka bir alanda daha yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadele veren itfaiyeye, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Bodrum AKUT ekibi de destek verdi. YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan ikinci yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde gece yarısı makilik ve otluk alanda çıkan yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için büyük mücadele veren ekiplere Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Akut Bodrum ekibi de destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis, çıkan ikin yangınla ilgili de soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri ise yangınların çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Makilik alandaki yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM(MUĞLA),(DHA) Husumetlisini kafe önünde tabancayla vurarak öldürdü (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EVİ KUNDAKLANDI Bursa’da gündüz saatlerinde tabancayla karın boşluğundan vurularak öldürülen Sinan Özkan’ın cinayet şüphelisi Ömer Dokuz’un Merkez Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bulunan evine, kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Şüphelilerin saat 22.00 sıralarında olay yerine benzin bidonuyla geldikleri ve burada hazırladıkları molotof kokteylleriyle Dokuz'un evine saldırdığı öğrenildi. Saldırı sonrası yangın çıkan evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangımn söndürüldü. Polis ekipleri evi kundayan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekipleri çalışma yaparken

-Polis ekiplerinin inelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA) KİMYASAL MADDE SANILDI TAVUK GÜBRESİ ÇIKTI DÜZCE'de, yola dökülen ve aşırı koku yayılan maddenin, AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kimyasal değil, tavuk gübresi olduğu anlaşıldı.

Olay, gece saatlerinde D-100 Karayolu Gümüşova Selamlar Kavşağında meydana geldi. Ankara istikametine giden ve plakası henüz belirlenemeyen TIR'ın kırmızı ışıkta aniden durması sonucunda yola kötü koku yayılan bir madde döküldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve AFAD ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen ekipler, yola dökülen maddenin kimyasal olacağını düşünerek maske takıp trafiği durdurdu. Düzce AFAD Müdürlüğü ekipleri de özel kıyafet giyerek madde üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede yola dökülen maddenin tavuk gübresi olduğu belirlendi. Gübrenin yağmurda kaldığı için renk ve koku değiştirdiği anlaşıldı. Diğer yandan Ankara istikametine giden Recep Postalcı idaresindeki 54 B 032 plakalı kağıt rulo yüklü TIR, kırmızı ışıkta durmak isterken yola dökülen maddeye battı. Tekerlekleri kaymaya başlayan TIR kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Devrilen dorsede bulunan kağıt rulolar ise yola saçıldı. Kağıt rulolar olay yerine gelen iş makineleri ile yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Her iki olayla ilgili de inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Devrilen TIR'In görüntüsü

Kağıt ruloların yoldan alınması

Yere dökülen maddenin görüntüsü

Trafik polislerinin maskeli olarak yolu trafiğe kapatması

AFAD ekiplerinin özel kıyafet giymesi

AFAD ekiplerinin kimyasal ölçümü yapması ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (3)

AÇILMAYAN HASTANE İLK HASTASINI KABUL ETTİ Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Daha sonra yapımı tamamlanan ve 16 Temmuz Salı günü açılışı yapılacak olan Şehir Hastanesi’ne gelen Bakan Koca, burada incelemelerde bulunduğu sırada hastanenin ilk hastası geldi. Çanakkale’de asker oğlunu ziyaretten dönen bir kadın yolda fenalaşınca, henüz hasta kabulüne başlanmadığı halde Acil Servis’e başvurdu. Sağlık Bakanı’nın ziyareti sebebiyle hastanede olan hekimler hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Bakan Koca, tansiyonu yükselen hastayı Acil Serviste ziyaret etti ve durumu hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastanın protokol üyeleriyle sohbet etmesi Haber-Kamera: Muammer İRTEM / BURSA,(DHA) YAŞLI KADININ ORGANLARI 3 KİŞİYE HAYAT OLDU BURSA'nın İnegöl ilçesinde tedavi gördüğü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Fatma Y.'nin (65) organları 3 hastaya hayat oldu.

Bursa'dan İnegöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesine sevk edilen ve dün hayatını kaybeden Fatma Yaşuk'un ailesi organlarının bağışlanmasını istedi. Yapılan araştırmalar sonucunda hayatını kaybeden kadının sol böbreği Çanakkale, sağ böbreği ile karaciğerinin ise Bursa'da organ bağışı bekleyen toplamda 3 hastaya uyumlu olduğu tespit edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Acıbadem Hastanesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden organ alım ekibi İnegöl'e geldi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonla alınan 3 organ özel koruma kutularına konularak hastalara götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Organların taşınmasından detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) Denizli'de 2 otomobil çarpıştı; 4'ü çocuk, 11 yaralı

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 23.00 sıralarında Denizli Antalya Karayolu, Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Zarife Türegün yönetimindeki 20 R 2950 plakalı otomobil, Serinhisar Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünden yola çıktığı sırada Ali Rıza Dinçer yönetimindeki 35 AD 0381 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Türegün ile yanındakiler Yüksel ve Halil Uğur Tercin ile diğer araçta bulunan sürücü Dinçer, Necip Tunay Dinçer, Erkan Dinçer (5), Neriman Dinçer, Erdem Dinçer (2), Pınar Çelik, Yaşar Çelik (10), Ensar Çelik (8) yaralandı.

Kazada otomobillerin içerisinde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.