DHA YURT BÜLTENİ - 22

ESKİŞEHİR'de, Afganistanlı Malik Gülen'in (27), parçalara ayrılıp bavul içerisine konulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili Beitollah Tatlıdil (22) gözaltına alındı. Olay, saat 21.30 sıralarında Erenkey Mahallesi Bozkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir evde yaşayan Afganistanlı geçici tarım işçileri, iddiaya göre eve geldiklerinde yerde kan izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin avlu kısmında bavulun içerisine konulmuş Afganistanlı Malik Gülen'in parçalara ayrılmış cesedini buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi olarak Beitollah Tatlıdil'i kısa sürede saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Gülen'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde devriyedeki polis aracına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis ağır yaralandı. Yaralanan polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay, gece saat 01.30 sıralarında Sincik ilçesinde meydana geldi. İlçede devriye görevi yapan Polis Memuru Taha Uluçay'ım kullandığı polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Polis Memuru Taha Uluçay, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uluçay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Uluçay, buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı polisin durumu ciddiyetini koruyor. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, incelemeleri sonrası saldırgan ya da saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Adıyaman Valiliği de saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sincik ilçemizde ekip otosuna yapılan saldırı sonucu bir Polis Memurumuz yaralanmıştır. Yaralı Polis Memuru Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için operasyon başlatılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Güvenlik önlemi alınması

- Ambulansın gelişi

- Yaralı polis memuru ambulanstan indirilmesi

- Sedye üzerinde acile götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sercan SAKAR / ADIYAMAN,(DHA)

Sınıra askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN(Hatay),(DHA)

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