DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına girdi: 14 yaralı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir düğün salonunun girişindeki beton çiçekliğe, ardından otoparkta park halinde bulunan 5 araca çarparak devrildi. Hafif ticari araçta bulunan ve asa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1'i çocuk 13 kaçak göçmen ile sürücü yaralandı.

Kaza, saat gece yarısı Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan, Keşan yönüne giden S.Y. yönetimindeki 55 ZR 404 plakalı hafif ticari araç, Dörtyol Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, bir düğün salonunun girişindeki beton çiçekliğe ve ardından da otoparkta bulunan park halindeki 5 araca çarparak devrildi. Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve yasa dışı yollar Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan Afganistan uyruklu 1'i çocuk 13 kaçak göçmen ile sürücü S.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düğün salonunda bulunanlar bazı davetliler ise panikle dışarı çıktı. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Yaralanan çocuk kaçak

-Kaza yapan araç

-Çarptığı araçlar

-Düğün salonu otoparkı

-Düğünden çıkanlar

-Polis ve jandarmanın incelemesi

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, 40 saat sonra kurtarıldı (ek)

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolduktan 40 saat sonra kurtarılan 1'i çocuk 6 kişi, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kayıp ihbarının ardından 60 kişi ile arama-kurtarma çalışması başlatan jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası'nda aynı anda yaklaşık 10 kilometrelik parkurda çalışma yürüttü. İz takip köpeklerinin de kullanıldığıve drone ile de havadan görüntü alan ekiplerin yönlendirmesiyle sürdürülen çalışmalar sonucunda saat 23.30 sıralarında kayıp gruba ulaşıldı. Kaybolduktan 40 saat sonra Handüzü Yaylası'na 1.5 kilometre mesafede bulunan 6 kişi, patika yoldan yaylaya getirildi. Sağlık durumları iyi olan 6 kişi ambulanslarla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kayıp kişilerin ambulansa konulması

Kurtarma anlarından detay

Detaylar

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Kaybolan kişilerden ve ambulanslardan görüntü

Arama-kurtarma çalışmalarından görüntüler

Genel ve detaylar Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE / GÜNEYSU(Rize),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Doğum gününü kutlamaya hazırlanırken gölette boğuldu, 1 kişi de kayıp MANİSA'nın Kula ilçesinde, gölete giren Samet Sefa Sezgin (18) boğulurken, Akın Karga (43) ise suda kayboldu. Yaşamını yitirden Sezgin'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Kula'ya bağlı Yurtbaşı Mahallesi'ne yapılan yeni sulama göletinde meydana geldi. Gölete gezmeye gelen Samet Sefa Sezgin ve Akın Karga, göletin yakınında biraz oturduktan sonrasuya girdi. Havanın rüzgarlı ve suyun akıntılı olması sebebiyle, Sezgin ve Karga bir süre sonra çırpınmaya başladı. Suda mücadele veren iki kişiyi gören çevredeki bir kişi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, suyun üstünde bulunan bir kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sudan çıkarılan kişinin boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Samet Sefa Sezgin olduğu öğrenilirken, Akın Karga'nın cesedinin hala kayıp olduğu belirtildi. AFAD ve İzmir Polis Arama Kurtarma ekiplerine bağlı dalgıç polislerinin akşam saatlerine kadar süren arama çalışmalarında Karga bulunamazken, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarının yarın saban devam etmek üzere ara verildi.

YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Olaydan haberdan olup gölete gelen Samet Sefa Sezgin ve Akın Karga'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Yaşamını yitirden Sezgin'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi. Sezgin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

- AFAD arama kurtarma çalışmaları

-18 yaşındaki çocuğun sudan çıkarılması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Ankara'da traktör fabrikasında yangın ANKARA'da, traktör fabrikasının hurdalığında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Güvercinlik Yolu Caddesi üzerinde traktör imalatı yapan fabrikanın hurdalık kısmında gece yarısı yangın çıktı. Çıkış nedeni henüzbelirlenemeyen yangında dumanları fark eden fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangına olay yerine gelen Ankapark, İvedik ve Batıkent İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu fabrikanın diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği olayda, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fabrikanın dışarıdan görüntüsü

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin girişi

- Genel ve detay Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================== Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (2)

ANNE VE 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Kazada Ayşe Aksu (35) ile çocukları Zeliha Aksu (12) ve Mustafa Baki Aksu (7) hayatını kaybederken, sürücü Muhammet Bayrak (38), Ahmet Aksu (34) Emine Aksu (32), Veli Aksu (15) ve İsmail Aksu (38) yaralandı.

Ailenin, Karamanlı'daki hacdan dönen yakınlarını ziyaret ettikleri ve kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi. CENAZELER MORGA KONULDU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na konuldu. FOTOĞRAFLI Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) Kahramanmaraş'ta dereye giren anne ve kızı boğuldu

KAHRAMANMARAŞ'ta dereye giren ve akıntıyla sürüklenmeye başlayan Ayşe Nehir Niğdelioğlu (17) ile genç kızı kurtarmak isteyen anne Hatice Niğdelioğlu (45) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ayşepınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mesire alanına pikniğe giden Niğdelioğlu ailesinden Ayşe Nehir Niğdelioğlu serinlemek için Karbasan Deresi'ne girdi. Kız, birden çırpınmaya başlayınca baba Fatih ve anne Hatice Niğdelioğlu suya atlayarak kızlarını kurtarmaya çalıştı. Fatih Niğdelioğlu kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, eşi ve kızı gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, nehirde yaptıkları aramada Hatice Niğdelioğlu ile Ayşe Nehir Niğdelioğlu'nun cansız bedenlerine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ve kızın cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. FOTOĞRAFLI Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) Babasının sürdüğü traktörden düşen çocuk öldü SAMSUN'un Terme ilçesinde, babasının kullandığı traktöre bağlı römorkta seyahat ederken yüzüne ağaç dalı çarpması sonucu düşen Mehmet Mustafa Aslan (10), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kumcağız Mahallesi’nde meydana geldi. Mevsimlik işçi olan ailesiyle birlikte fındık hasadı için Şanlıurfa’dan gelen Mehmet Mustafa Aslan, babası Ömer Aslan’ın kullandığı traktöre bağlı römorko bindi. Bahçeden traktörle döndükleri sırada yüzüne ağaç dalı çarpan Mehmet Mustafa Aslan, dengesini kaybedip römorktan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, ağır yaralanan çocuğun, hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haber üzerine aile, gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Mustafa Aslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.