DHA YURT BÜLTENİ-22 

İzmir'de, istinat duvarı çöktü İzmir'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında göçük meydana gelirken, oluşan çukura park halindeki bir minibüs düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 91 sokakta bulunan, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında da göçük meydana geldi. Göçükle birlikte oluşan toprak ve kaya parçaları, yandaki binanın kot altında kalan 2 dairesinin dış cephesine zarar verdi. Göçüğün oluşturduğu çukura, park halindeki bir de minibüs düştü. Yolun altından geçen su borusunda da patlak meydana geldi.

Olayı görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise göçüğün olduğu bölgeyi kontrol etti. Yapılan ilk kontrollerde, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Göçüğün nasıl oluştuğu araştırılırken, incelemeler sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden vatandaşladın cep telefonuyla çektiği görüntüler

Haber: Davut CAN - İbrahim DANIŞ - Kamera: İZMİR, (DHA) Özbek kadını öldüren zanlı: Hapisten çıkınca eve almadı, vurdum Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birahanede çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'yı (24), pompalı tüfekle vurarak öldüren Vedat Kuru (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuru'nun emniyetteki ifadesinde "Cezaevinden çıktıktan sonra evine gittim, beni evine almadı. Beni istemediğini söyledi. Ben de pompalı tüfekle bara gittim ve vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Çay Mahallesi'ndeki birahanede meydana geldi. Birahaneye gelen evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Vedat Kuru, burada çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'nın yanına gitti. Vedat Kuru, yanındaki poşette gizlediği pompalı tüfeği çıkartıp, Abdikarimova'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Abdikarimova kanlar içinde yere yığılırken, Vedat Kuru, pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Abdikarimova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Abdikarimova'nın cansız bedeni otopsi için morga konurken, polis ekipleri kaçan Vedat Kuru'yu yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Vedat Kuru, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kuru, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

'BENİ EVE ALMADI, BENİ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Vedat Kuru'nun 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 6 ay cezaevinde yattığı ve 3 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

Katil zanlısının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Kuru'nun ifadesinde, Abdikarimova ile sevgili olduklarını ve zaman zaman birlikte yaşadıklarını söyleyerek, "Cezaevinden çıktıktan sonra evine gittim, fakat beni evine almadı. Beni istemediğini söyledi. Ben de dün akşam pompalı tüfekle bara gittim ve vurdum" dediği öğrenildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Vedat Kuru, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Görüntü Dökümü:

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-Vedat Kuru'nun adliyeye götürülmesi

-Adliyeden çıkarılması

-Adliyeden detay Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ / ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) Ayvalık'ta Hakkı Bey Yarımadası'nda yangın Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın bölgesine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ayvalık Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaye Daire amirliği bünyesindeki itfaiye araçları ile yangına müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SÖNDÜRÜLDÜ

Hakkı Bey Yarımadası'nda çıkan orman yangını, 3 helikopterin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın söndürme helikopteri ve arazözler yangına müdahale etti. Çam ormanlarının bulunduğu alanda meydana gelen yangına, şiddetli rüzgara karşı havadan müdahale eden 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan ve orman işletme arazözleri ile karadan yapılan başarılı müdahale ile 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Sözdürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaye Daire amirliği bünyesindeki itfaiye araçları da destek verdi. 4 dekar çam ormanın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Fatih Emrah ERDOĞAN- Hüsnü EVREN- Abdulkadir AYDINIŞIK/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA) Trafik kazasında ölen liseli Samet’in sınıfında hüzün var BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan 7 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ömlümü gerçekleşince bağışlanan organlarıyla 5 hastaya umut olan Samet Durmuş'un (16) sınıfında hüzünlü buluşma yaşandı. Okulların açılmasıyla bir araya gelen arkadaşları, Durmuş'un oturduğu sıraya fotoğrafı koyup, çevresini de çiçeklerle süslerken, büyük üzüntü yaşadıkları görüldü.

Kaza, 28 Temmuz günü, İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Alanyurt yönünden gelen Yusuf Bıyık yönetimindeki 16 ADE 330 plakalı hafif ticari araç, Samet Durmuş yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Samet Durmuş ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Durmuş'un, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Organ Bağışı koordinatörlerinin görüştüğü aile, Samet Durmuş'un organlarının bağışlanmasına karar verdi. Samet Durmuş'un organları, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan operasyonla alındı. Talihsiz gencin kalbi, İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne, böbrekleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yeniyüzyıl Hastanesi'ne gönderildi. Karaciğer ile korneaları ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara umut oldu.

SINIFINDA HÜZÜN VAR

Okalların açılmasıyla İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu 11/D sınıfı öğrencisi olan Samet Durmuş’un sınıfında tören düzenlendi. Gencin fotoğraflarını sınıftaki sırasına koyan arkadaşları, çevresini de çeçeklerle donatırken, göz yaşlarına hakim olamadı. Samet Durmuş'un arkadaşı Mustafa Balkan, "Samet çok iyi biriydi. Acımız çok büyük. Her ihtiyacımızda yanımızda olurdu. Her günümüz onunla geçerdi. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Allah annesine, babasına sabır versinö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okuldan görüntüler

-Sınıftan detaylar

-Sırasından görüntüler

-Öğrencilerden görüntü ve açıklama Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ /İNEGÖL-BURSA(DHA) Kanala düşen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattı SAMSUN'un Kavak ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düşen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası otomobilden çıkan aile fertleri, gözyaşı döktü.

Kaza, akşam saatlerinde Kavak ilçesi Samsun-Kırıkkale yolunda meydana geldi. Samsun'dan Kırıklareli'ye giden Naim Karadeniz yönetimindeki 39 EE 804 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı şeritte ilerleyen başka bir otomobile çarpamamak için manevra yaptı Naim Karadeniz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle savrularak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada, kanala düşen otomobildeki aile fertleri, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şokunu yaşayan aile üyeleri, gözyaşı döktü. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri aileyi sakinleştirdi. Kanala düşen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.