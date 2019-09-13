DHA YURT BÜLTENİ - 22

Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit, 10 yaralı (3)

BAKAN SOYLU: ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, "7 kardeşimiz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur" dedi. Yaralı 10 kişinin tedavisi ise sürüyor. Haber: DİYARBAKIR,(DHA) İzmir'de, yolcu otobüsü yandı İZMİR'de, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki 37 yolcu tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İzmir-Aydın Çevreyolu Buca Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'den Alanya'ya giden Yılmaz Albay yönetimindeki 10 HF 026 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü Albay, otobüsü yol kenarına çekip, 37 yolcuyu tahliye etti. Şoför Albay'ın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Otobüs sürücüsü Yılmaz Albay, otobüste toplam 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu belirterek, "Otobanda duramadık, yolcuların diğer araç altında kalmaları söz konusuydu. Müsait bir yere çekip yolcuları tahliye ettik. Şükürler olsun can kaybı olmadan, yaralanan olmadan kurtulduk. Yangın motor kısmından çıktı, birden alev aldı. Nedenini bilmiyoruz. Büyük bir alev olduğu için ilk planda müdahale edemedik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------

- Şoför Yılmaz Albay ile röp.

- Yanan araçtan görüntü

- İtfaiyenin müdahalesinden görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA) Gaziantep'te, 'GastroAntep' coşkusu GAZİANTEP’in yöresel lezzetlerini Dünya’ya tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) coşkuyla başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) iş birliğinde başlayan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali Keçehane Yokuşu’ndan başlayan ve Balıklı Parkında tamamlanan kortej yürüyüşü ile başladı. Daha sonra Festival Park'ta devam eden açılış programına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Festivalde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri buluştu.

Gaziantepli ustaların festival öncesi yaptıkları yemek şovları ise vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi.

'GAZİANTEP TÜM DÜNYANIN AĞIZ TADIDIR'

Festivalin açışında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep’in bir medeniyet şehri olarak binlerce yıllık kültürüyle, turizmiyle ve tarihiyle insanlığa çok büyük miraslar bıraktığını aktardı. Bakan Gül, Türkü, Kürdü ve Alevi’siyle acı da yerken, tatlı da yerken kentte kardeşlik sofrasında olduklarını ve lezzet aldıklarını söyledi. Bakan Gül, Gaziantep her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da dünyanın damak tadına dokunarak lezzet öncülüğünü gerçekleştirmiştir. Gaziantep, Mezopotamya’da tüm kültürlerin ve medeniyetlerin birçok özelliğini barındırmış ve korumuştur. Bugün dünyanın birçok yerinde Gaziantep ülkemizi en güzel şekilde tanıtmaktadır. Sanayisiyle, istihdamıyla ve yine gastronomi alanında da Gaziantep, Türkiye’nin marka değerini artıran örnek bir şehirdir. Hem tatlısıyla hem acısıyla Gaziantep tüm dünyanın ağız tadıdır. Tıpkı hayat gibi acı da var, tatlı da var. Ama biz Türkü, Kürdü ve Alevi’siyle acıyı da yerken, tatlı da yerken soframızdan lezzet alırız. Bizim soframız işte böyle bir sofradır. Birlik, kardeşlik iyi olursa yediğimiz lezzetler daha da güzelleşir. Umut ediyorum ki insanlık farklılıkları zenginlik olarak görerek bir arada daha güçlü bir şekilde yaşar dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Diller değişir, lezzetin dili değişmez. Bu Gaziantep’in dilidir. Sesler değişir, lezzetin sesi değişmez. Bu Gaziantep’in sesidir. Renkler değişir, lezzetin rengi değişmez, bu Gaziantep’in rengidir. Gaziantep, insanı mert, sofrası cömert olan şehirdir. Bizim soframız gönül sofrasıdır. Gönlü zenginlerin sofrasıdır. Bizim soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Bizim soframızda toprağın bereketi vardır. Bizim soframızda Güneşin aydınlatması ve ısıtması vardır, aynen Gaziantep’imiz gibi. Akıl ve ahlakla bizi geçen bizdendir. Çalışma ve sabırla bizi geçen bizdendir. İşte ahilerimiz hep birlikte Gaziantep için, Gaziantep’in lezzeti için buradayız. Bir evladınız olarak bu toprakların taşıyıcılarıyız. Allah’ın izniyle bu sofra bütün dünyaya örnek olacak. Bu sofrada alın teri var. Tüm dünyaya sözümüz şudur; Kanın, gözyaşının, savaşın bittiği bir dünya için, gelin Gaziantep sofrasında buluşalım. Gaziantep kardeşliğinde buluşalım. İstihdam üretelim, Gaziantep modelini Dünya modeli yapalım. Bunu sizlerle başaracağız. Her şey fıstık gibi olacak diye konuştu.