DHA YURT BÜLTENİ - 22

AİLELERDEN 'BATTANİYE' TEPKİSİ

HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (3) Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için ailelerin oturma eylemini sürdürdüğü HDP il binasından, akşam saatlerinde çok sayıda battaniye çıkarıldı. Bunu gören aileler, battaniye çıkaran kişilere tepki gösterdi. Oturma eylemi yapanlardan Rauf Biçer, "Benim evladım, bu binaya getirildi. Bu binadan da Kandil'e götürüldü. Gördüğünüz yüzlerce battaniye il binasında çıkarıldı. Burası bir siyasi partidir, otel değil. Sizin PKK ile ilişkiniz yoksa bu battaniyeler ne için buradır? Çocukları Türkiye genelinden buraya getiriyorlar, burada yatırıp, dağa götürüyorlar. Bütün dünya gözleriyle görsün; burası PKK'nın askerlik şubesidir, onların kayıt yeridir. Bir çocuk burada kaydedilmeyene kadar dağa gönderilmiyor" dedi. Görüntü Dökümü

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HDP önünde gerginlik

Bataniye dolu minibüs

Rauf Biçer'in konuşması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Nurettin FİDANCAN, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,(DHA)

============================== TBMM Başkanı Şentop: Öğrencilere vatan ve millet sevgisinin de verilmesi gerekir TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde okul açılış törenlerine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Okulda yetişen çocukların bu milletin evladı olması için verilmesi gereken özel bilgiler var. Bizler iyi yetişmiş olmayı belli teknik bilgilerin iyi alınmış olması olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bu topraklara ve bu millete bağlılık da gerekli. Sadece iyi yetişmiş olmak yeterli değil, vatan ve millet sevgisinin de öğrencilere verilmesi gerekir" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy ilçesinde hayırsever Yusuf Şenel'in yaptırdığı Yusuf Şenel Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ek binası ve Azize Şahap Bozkurt Anaokulu'nun da açılışlarına katıldı. Halk oyunların gösterilerinin yapıldığı Yusuf Şenel Ortaokulu'nun açılışında konuşan Şentop, genel bütçeden ayrılan paylarda 17 yıl içerisinde başta Milli Eğitim olmak üzere muazzam bir artış olduğunu söyledi. Şentop, "Açılışını yaptığımız 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının çocuklarımız, öğretmenlerimiz, veliler, milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Bugün de burada Şenel ailesinin yaptırdığı okulun açılışı için buradayız. Tabi devlet birçok alanda kurumlar ve binalar yapıyor, eğitim öğretim alanında da çok güzel eserler meydana getirdi. Son 17 yıl içerisinde başta Milli Eğitim olmak üzere muazzam bir artış var. Genel bütçeden eğitime ayrılan 7.5 milyar olan pay, 17 yıl sonra bugün 114 milyar liraya yükselmiştir. Bu 17 yıl içerisinde 309 bin yeni derslik kazandırıldı. Yine öğretmen sayımızda yüzde 100'ün üzerinde bir artış gerçekleştirildi" dedi.

Eğitimde kaliteyi artırmak için çalıştıklarını söyleyen Şentop, '"Öncelikle ideolojik bakış açısıyla okullarda verilen eğitim anlayışında değişiklikler meydana geldi. Ardından müfredatta yeni anlayışlara uygun kitaplar hazırlandı. Öğrencilerimizin okumayla ilgili sıkıntısı ve maddi zorlukları da burslarla aşıldı. Bu okulda yetişen çocukların bu milletin evladı olması için verilmesi gereken özel bilgiler var. Bizler iyi yetişmiş olmayı belli teknik bilgilerin iyi alınmış olması olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bu topraklara ve bu millete bağlılık da gerekli. Sadece iyi yetişmiş olmak yeterli değil, vatan ve millet sevgisinin de öğrencilere verilmesi gerekir" dedi. 'ÖĞRETMEN SAYIMIZ 1 MİLYONUN ÜZERİNDE' TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yusuf Şenel Ortaokulu'nun ardından, hayırsever Rıdvan Karabulut tarafından yaptırılan Atatürk İlkokulu ek dersliği ile Fatih Bozkurt tarafından yaptırılan Azize Şahap Bozkurt Anaokulu'nun da açılışlarına katıldı. Atatürk İlkokulu'ndaki törende konuşan Şentop, Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçeden ayrılan pay ile artırılan derslik ve öğretmen sayısını söyledi. Şentop, "İlkokullarda bir öğretmen başına 24 öğrenci, ortaokullarda 20 öğrenci, genel olarak ortaöğretimde 21 öğrenci, mesleki öğretimde ise 19 öğrenci düşüyor. Yaklaşık 18,5 milyon civarında Türkiye genelinde ilk ve orta tasdikli öğrencimiz var. Öğretmen sayımızda 1 milyonun üzerinde. Eğitim öğretim alanında tabi devletin çok şey yaptığını söylüyoruz, söyleyebiliriz ama bu yeterli değil. Hayırseverlerinde bu alanda yapacağı çok şey var" dedi.

Şentop, okullarda millete, vatana, topraklara, devlete bağlılık anlamında da bir eğitimin vizyonunun olması gerektiğini dikkat çekerek, şunları söyledi: "Çok yakın bir zamanda bunu gördük. Fetullahçı terör örgütü FETÖ okullarında iyi eğitim ile yetişen çocuklar vardı. Fakat onların önemli bir kısmı bugün 15 Temmuz 2016 gecesi meclisi, Cumhurbaşkanlığı'nı bombalayan, kendi vatandaşlarına nişan alarak alnından ateş eden, 251 vatandaşımızın şehit olmasına yol açan bir anlayışla hareket edebilecek zihniyetteydiler, vasıftaydılar. Bu bakımdan sadece iyi yetişmiş olmak önemli değil, vatan ve millet sevgisinin de bu topraklara ait olmanın değerlerinin de bu öğrencilerimize çocuklarımıza verilmesi gerekir. Daha önceki zamanlar için söylenmiş bir söz var. Bir düşünce adamımızın sözü 'Türkiye'de iyi yetişmiş insan Türkiye'ye ait değildir. Türkiye'ye ait insanlar da iyi yetişmiş değildir.' diyor Türkiye'nin önemli bir paradoksuydu. İyi okullarda az önce de örneğini verdim iyi yetişmiş öğrenciler Türkiye'ye vatana millete bağlılık duygularıyla hareket eden vasıflara sahip değildi, genel için söylüyorum. Ama Türkiye'de bu vasıflara sahip insanlarda iyi yetişme imkanlarından mahrumdu. İşte biz bu farkı bu paradoksu yerecek çok önemli adımlar attık bu anlamda. Bütün okullarımızda imkanları arttırarak işte 432 bin 288 okulumuza eğitim öğretim yılının başlangıcı itibariyle dersliklerimize akıllı tahtalar yerleştirildi. 1.5 milyonun üzerinde tablet öğrencilerimize dağıtıldı. Biliyorsunuz yine ders kitapları bedava olarak 17 yıldır öğrencilerimizin önüne konulmaktadır."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy'de son olarak Azize Şahap Bozkurt Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Şentop, dünya nüfusun özellikle sanayileşmiş ülkelerde, refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde gittikçe yaşlandığını belirterek,

"Dünya nüfus dengelerini değiştirecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Halbuki gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanmasıyla oluşan bir vakum var. Gelişmekte olan veya gelişmeye yeni başlamış ülkelerde de genç nüfus dolayısıyla o vakuma cevap verecek bir potansiyel oluşuyor. Dolayısıyla önümüzdeki 25 yıl 50 yıl içerisinde göç diye bahsettiğimiz konu artık bir tartışma hamuru olmaktan çıkıp dünyanın bütün dengelerini değiştirebilecek bir noktaya varabileceğini görüyoruz. Türkiye o anlamda genç nüfusu itibariyle de şanslı ülkelerden birisi ama bu nüfusumuza gençlerimize çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim imkanı sunmak mecburiyetindeyiz. Gençlerimizi çocuklarımızı yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu görüyoruz birçok noktada işte 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde gençlerimizin ne kadar gayretle anayasal düzene, devlete karşı yapılan bir operasyonda nasıl karşı durduklarını hep beraber gördük. Ama yaşadıklarımız gösteriyor ki gençlerimizin vatanına milletine bağlılıkları konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Onları daha iyi yetiştirirsek gelecek Türkiye'nin iddiaları bakımından çok daha bizim için ümit verici hale gelecektir" dedi.

Şentop, okul yaptıran hayırseverlerin artmasını istediğini ifade ederek, "Bilhassa Tekirdağ'da. Çünkü ilk açılışımızda da konuştum, Türkiye ortalamasını arz ettim ama Tekirdağ ortalaması Türkiye ortalamasına göre biraz daha düşük. Türkiye'de ilköğretimde bir öğretmene 24 öğrenci düşerken, Tekirdağ'da 27 öğrenci düşüyor. Bu bakımdan daha çok binaya, daha çok dersliğe ihtiyacımız var. Ben hayırseverlerin çok olduğunu düşünüyorum. Devletimizin teşvikinin bu konuda az olduğu kanaatindeyim ve bu konuda çalışmalar yapacağız. Umarım bu tür eserler örnek olur" dedi. TBMM Başkanı Şentop, okul açılışlarında hayırseverlere plaket verdi. Görüntü Dökümü

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Okulların açılışlarından detaylar

Şentop'un karşılanması

Okullardan detaylar

Şentop'un konuşmaları

Halk oyunları gösterileri

Öğrencilerin Şentop'a çiçek vermesi

Okullardan detaylar

Şentop'un plaket vermesi Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) ============= Yaya geçidinde otomobilin çarptığı küçük kız yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde annesinin elini bırakıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yazbahar Zorlu (8) otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı Yazbahar hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Kaza, Alanyurt yolundaki Yağlı tohumlar mevkisinde yaşandı. Hanım Zorlu (35) ve kızı Yazbahar Zorlu yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı. Yazbahar, iddiaya göre, bir anda annesinin elini bırakıp koşmaya başladı. Bu sırada Yazbahar Zorlu'ya, Ali Kahraman (43) yönetimindeki 16 KKJ 16 otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Yazbahar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yazbahar ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kızıyla birlikte hastaneye gelen annesi, 'Bir şeyin yok' diyerek Yazbahar'ı teselli etti. Yazbahar Zorlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü;

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralının hastaneye getirilişi Süre: 1.15 dakika, Boyut: 166 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) ============== Sahte polis rozeti, tabanca ve kelepçeyle tarihi eser kaçakçılığı AKSARAY'da sahte polis rozeti, tabanca ve kelepçe taşıyarak, kendilerini polis gibi tanıtıp tarihi eser kaçaklığı yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda, 54 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yanlarında rozet, tabanca ve kelepçe taşıyıp kendilerini polis gibi tanıtarak tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisinin aldı. Bunun üzereni çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, Konya'dan 3 araçla Aksaray'a tarihi eser getireceklerini belirledi. Ardından da dün Sultanhanı ilçesi yakınlarında daha önceden plakalarını belirlediği şebekeye ait olduğu öne sürülen 3 araca operasyon düzenledi. Operasyonda Yusuf K.(35), Ali Rıza Z.(42), Mehmet B.(28), Hasan Ceylani A.(19), Ramazan B.(41) , Selami Y. (43) ve Ahmet Y.(33) göz altına alındı. Araçlarda yapılan aramada ise, 1 adet sahte polis rozeti, 1'i kurusıkı 3 tabanca, tabancaya ait mermiler kelepçe ile tarihi değeri olduğu üzerinde durulan 1 adet kılıç, 1 adet kama, 2 adet heykel, 1 adet cam biblo, 2 adet altın olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet obje, 1 adet bilezik, 44 adet irili ufaklı sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan B. ve Selami Y., tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.