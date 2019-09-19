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DHA YURT BÜLTENİ - 22

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 01:56 | Son Güncelleme

Afganlı genç, yıkanmak için girdiği sulama kanalında boğuldu KONYA'da yıkanmak için girdiği sulama kanalında dengesini kaybedip düşen Afganistan uyruklu Bismili Macidi (22), boğularak yaşamını yitirdi.

Afganlı genç, yıkanmak için girdiği sulama kanalında boğuldu

KONYA'da yıkanmak için girdiği sulama kanalında dengesini kaybedip düşen Afganistan uyruklu Bismili Macidi (22), boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Selki Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Çobanlık yapan Bismili Macidi'ye ulaşamayan arkadaşları, hayvanları otlattığı bölgeye geldi. Macidi'nin kıyafetleri ve cep telefonunun sulama kanalının kenarında olduğunu fark etti. Ardından jandarmaya haber verildi. Jandarma yaptığı araştırmada Macidi'nin yıkanmak için suya girdiğini ve yüzme bilmediğini belirledi. Yıkanırken dengesini kaybedip, suya düşüp akıntıya kapılabileceği ihtimali üzerine kanalın kapakları kapatıldı. Su azaldıktan sonra yapılan aramada Macidi'nin kıyafetlerinin yaklaşık 15 metre ilerisinde cansız bedeni bulundu. Boğularak yaşamını yitirdiği belirlenen Macidi'nin cesedi sudan çıkartılıp, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
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- Olay yerinden detay
- Cesetten detay
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL / BEYŞEHİR - KONYA (DHA)

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Mersin'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

MERSİN Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması amacıyla kayyum atanan belediyelerle ilgili toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün yasaklandığı duyuruldu.

Suçun işlenmesinin önlenmesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanmasının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/a ve 11/c maddelerine istinaden Valilik Makamının 16 Eylül 2019 tarih ve 19/2333 sayılı oluru ile; söz konusu PKK/KCK terör örgütü ile ittisaklı faaliyetleri nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması sebebiyle ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince 17 Eylül 2019 tarihinden itibaren 15 gün boyunca yasaklanmıştır."

MERSİN, (DHA) -

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