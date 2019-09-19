DHA YURT BÜLTENİ-22

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Iraklı S.H., A.A.Y., A.T. ve R.E.'nin kaldığı eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanırken, evdeki dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan S.H.'nin Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinin sözde emiri olduğu, DEAŞ terör örgütüne ait silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şüphelinin ayrıca, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, geçtiğimiz ay babasına böbreğini veren Tayfun Yıldız'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından aile büyük üzüntü yaşadı. Fenalaşan baba Cevat Yıldız, akşam saatlerinde nakil olduğu İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cevat Yıldız'ın cenazeden sonra kendini kötü hissettiği ve enfeksiyon riskine karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Cevat Yıldız'ın diğer oğlu Cemal Yıldız ise yaşadıkları süreci anlattı. Babasının 4 yıldır hasta olduğunu ve kardeşi Tayfun Yıldız ile birlikte donör olduklarını anlatan Cemal Yıldız, şöyle dedi:

"Benim ki olmadı, kardeşimin ki oldu. 28 Ağustos Çarşamba günü nakil ameliyatı gerçekleşti. O esnada ameliyat oldu. Her şey güzeldi. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Kardeşim ameliyattan 3 gün sonra kendisini iyi hissedince taburcu oldu. Ameliyattan 10 gün sonra babam taburcu oldu. Bu süreçte hiçbir sorun yoktu. Kardeşim ve babam birlikte rutin kontrollerine gittiler. Ameliyattan 20 gün sonra 18 Eylül’de kardeşimi kaybettik. Kardeşim sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde oraya gitmişti. Sağlık sorunu yoktu. Çünkü bütün tahliller yapılmıştı. Kalbi durdu. Kaldıramadı vücudu. Rahmetli oldu."