DHA YURT BÜLTENİ - 22

İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (1) MALATYA'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemeleri göre 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Malatya - Kayseri karayolu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İşten çıkan işçileri taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - ============== Karabük'te 'Dumansız araç uygulaması' nda 25 sürücüye ceza kesildi KARABÜK’te polis ekipleri 'Dumansız araç uygulaması' denetiminde durdurulan 425 araç sürücüsünden sigara yasağına uymayan 25 sürücüye 3 bin 825 TL ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi ve farklı noktalarda ‘Dumansız araç’ denetimi yaptı. Denetimlere Terörle Mücadele, Asayiş Şube ekipleri de katıldı. Ekipler, durdurdukları araçlarda sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetledi. 425 araç sürücüsü kontrol edildi. Sigara yasağına uymayan 25 sürücüye 3 bin 825 TL ceza kesildi. Ayrıca 11 araç sürücüsüne çeşitli eksikliklerden dolayı 2 bin 630 TL ceza kesilirken, 4 araç trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denetimlerden detay

-Sigara içen yolcunun sigarayı atması Süre:(02.10) Boyutu:(242 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) =============================== 6 bin tavuk ölüsünün bulunduğu mahalle karantinaya alındı Bursa'nın İznik ilçesindeki mahallede, 4 gün önce, toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulunmasının ardından numune alan ekipler, mahalleyi geçici olarak karantinaya aldı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İnsan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir tehlike yok. Sadece kanatlı kümes hayvanları için riskli hastalık olduğu için mahalle, geçici olarak karantinaya alındı" dedi.

İznik'e bağlı Bayındır Mahallesi'nde, 21 Eylül'de kötü kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, toprağa gömülü halde 6 bin tavuk ölüsü buldu. İznik İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki ölü tavuklardan numune alıp, hayvanları kireçleyerek gömdü. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin, alınan numunenin laboratuvarda incelenmesinin ardından 'Tavuk vebası' olduğu tespit edildi. 200 nüfuslu mahalle karantinaya alındı. Özel kıyafetler giyen İl Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, mahalleye giriş çıkışları kapattı. İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahalledeki tavukları itlaf etmek için topladı.

'İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKE YOK'

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mahallenin karantinaya alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Usta açıklamasında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde, bir tavuk çiftliğince ölü tavukların boş araziye atılmış ve bölgeye gelen ekipleri, ölü tavukları dezenfekte ederek gömmüştü. Alınan numunelerde hastalığın 'Tavuk vebası' olduğu tespit edildi. Bu hastalığın insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir tehlikesi yoktur. Sadece kanatlı kümes hayvanları için riskli hastalık olduğu için mahalle, geçici olarak karantinaya alındı."

Görüntü Dökümü:

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-Karantinaya alınan köyden görüntüler

-Özel kıyafetli ekiplerin çalışması

-Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alması

-Mahalleli röportaj

-Detaylar Süre: 01.25 Boyut: 160 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) ============================ Saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı MERSİN'in Tarsus ilçesinde, saman yüklü kamyon alev aldı. Kamyondaki 5 kişi yangından yara almadan kurtuldu. Tarsus ilçe merkezine hareket halindeki Emre Bobuşoğlu yönetimindeki 33 PM 465 plakalı saman yüklü kamyon, Alifakı Mahallesi yolunda kasa bölümünden alev aldı. Kasadan yükselen alevleri fark eden sürücü kamyonu durdurup diğer 4 çalışan ile birlikte yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler tüm saman balyalarını sardı. Sürücüyle çalışanlar samanları yola sererek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yoğun çalışma sonucu söndürülen yangının sigara izmaritinden kaynaklı çıktığı iddia edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kamyon kasasındaki saman balyalarından yükselen duman

- Söndürme çalışması SÜRE:23" BOYUT:44 mb Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),(DHA) =============== Kaya parçalayan ekskavatörün içine eroin zulaladılar ERZİNCAN’da polis kaya, beton parçalamak için kullanılan ekskavatörün içinde 28 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan-Erzurum karayolunda oluşturulan uygulama noktasında kontroller yapan Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği Odin’in kamyonetin kasasındaki ekskavatörün delici ucuna tepki vermesi üzerine polisler aramayı yoğunlaştırdı. Kaya, beton parçalamakta kullanılan ekskavatörün demir borusunu açan polis, içerinde zulalanmış halde 55 paket halinde 28 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Polis, uyuşturucu ile ilgili kamyonet sürücüsü D.Y. (44) ile yanındaki V.A.’yı (47) gözaltına aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kamyonette narkotik köpeğin arama yapması

-Köpeğin ekskavatöre tepki vermesi

-Polisin ekskavatör içinden eroini çıkarması

-Çıkarılan eroin paketinin açılması

Haber: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ============ Mehmet Yüzügüler son yolculuğuna uğurlandı İZMİR'de, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 72 yaşında yaşamını yitiren Nazilli eski belediye başkanlarından, Aydın eski milletvekili Mehmet Yüzügüler, kendi adını taşıyan kültür merkezinin önünde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

1984 yılında Anavatan Partisi'nden Nazilli Belediye Başkanı seçilen ve 3 yıl başkanlık görevini yürüten, 1987 yılında da aynı partiden Aydın milletvekili seçilip, bir dönem de bu görevini sürdüren Mehmet Yüzügüler, İzmir'de, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, dün (Salı) yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Yüzügüler için, 3 yıl başkanlığını da yaptığı Nazilli Belediyesi'ne ait olan ve kendi adını taşıyan kültür merkezi önünde, öğle vaktinde tören düzenlendi. Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, Çalışma ve Sosyal Politikalar ile İçişleri eski bakanlarından Murat Başeskioğlu, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, iş insanları, Yüzügüler'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

OĞLU TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, diğer yakınları ile birlikte babası için yapılan taziyeleri kabul etti. Yüzügüler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasının omuzlarında getirilerek katafalka konuldu. Yüzügüler'in özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki törende konuşan eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, "Nazili değerli bir evladını yitirdi. Soyadı gibi yüzü gülen, insan sevgisiyle dolu bir kardeşimizdi. Sizin belediye başkanınız, bizim de komşumuzdu. Nazilli'ye çok güzel hizmetleri oldu. Allah rahmet eylesin. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun" dedi.

Yüzügüler'in cenazesi, buradaki törenin ardından Koca Cami'ye götürüldü. Öğlede kılınan namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na götürülen cenaze, gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Yüzügüler'in fotoğrafı

-Nazilli Belediye Sarayı önünde düzenlenen cenaze töreninden görüntü

-Cenazenin tören mangası tarafından taşınmasından görüntü

-Cenazenin Koca Camiye getirilişinden görüntü

-Gürdal Yüzügüler'in, babasının cenazesinde taziyeleri kabul etmesinden görüntü

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) ================= Hande Ataizi: Güzelleşmek için organik ürünler tercihim NEVŞEHİR'de, kozmetik ve cilt bakım ürünleri mağazasının açılışına katılan oyuncu Hande Ataizi, güzelleşmek için organik doğal ürünleri tercih ettiğini söyledi. Lale Caddesi'ndeki AVM'de organik kozmetik ve cilt bakım ürünlerinin satıldığı işletmenin açılışına, oyuncu Hande Ataizi de katıldı. Ataizi, kendisinin de güzelleşmek için kimyasal özelliği olmaması nedeniyle organik doğal ürünleri tercih ettiğini belirtti. Kadınlara güzellik sırları da veren Hande Ataizi, "Her kadın kendine has vücut yapısına sahip. Bence zaten var olanı en güzel şekilde tutmak lazım. Biraz hareketli olsun kadınlar" dedi.