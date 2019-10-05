DHA YURT BÜLTENİ - 22

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yıkılan istinat duvarının altında kaldı (2)

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kalan Turgay Gültepe'yi bulmak için yaklaşık 3 saat iş makineleriyle çalışma yapıldı. İtfaiye, Turgay Gültepe'nin bulunduğu yere ulaştı. Açılan çukura inen 112 Acil Sağlık ekipleri, Turgay Gültepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Gültepe'nin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İş makineleriyle arama çalışması

- Ekiplerin çalışmaları

- Sağlık ekiplerinin çukura inmesi

- İtfaiyenin kürekle toprağı kazması

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/ÇAYIROVA(Kocaeli),(DHA)

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OTOMOBİL, DÜĞÜNE GİDEN ANNE İLE KIZA ÇARPTI: 2 ÖLÜ

DÜZCE’de, düğüne gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı. Fatma Kartal ve kızı Özge Kartal yaşamını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Çerkeztaşköprü sapağında meydan geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Samet Yıldırım idaresindeki 81 AAU 462 plakalı otomobil yolun karşısında bulunan düğün salonuna gitmek için karşıya geçmeye çalışan Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal’a çarptı. Özge Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Kartal ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.