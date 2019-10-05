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DHA YURT BÜLTENİ - 22

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 00:04 | Son Güncelleme

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Yıkılan istinat duvarının altında kaldı (2) Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kalan Turgay Gültepe'yi bulmak için yaklaşık 3 saat iş makineleriyle çalışma yapıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yıkılan istinat duvarının altında kaldı (2)

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kalan Turgay Gültepe'yi bulmak için yaklaşık 3 saat iş makineleriyle çalışma yapıldı. İtfaiye, Turgay Gültepe'nin bulunduğu yere ulaştı. Açılan çukura inen 112 Acil Sağlık ekipleri, Turgay Gültepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Gültepe'nin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İş makineleriyle arama çalışması
- Ekiplerin çalışmaları
- Sağlık ekiplerinin çukura inmesi
- İtfaiyenin kürekle toprağı kazması
- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/ÇAYIROVA(Kocaeli),(DHA)

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OTOMOBİL, DÜĞÜNE GİDEN ANNE İLE KIZA ÇARPTI: 2 ÖLÜ

DÜZCE’de, düğüne gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı. Fatma Kartal ve kızı Özge Kartal yaşamını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Çerkeztaşköprü sapağında meydan geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Samet Yıldırım idaresindeki 81 AAU 462 plakalı otomobil yolun karşısında bulunan düğün salonuna gitmek için karşıya geçmeye çalışan Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal’a çarptı. Özge Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Kartal ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü Samet Yıldırım şok yaşarken, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Anne Fatma Kartal’ın acil servise alınırken görüntüsü
Kaza yerinden görüntü
Anne kıza çarpan otomobilin görüntüsü
Otomobil sürücüsünün jandarma aracında görüntüsü
Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin görüntüsü
Polis ekiplerinin şerit çekerken görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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OTOMOBİLİNİ TAMİR ETMEYE ÇALIŞAN SÜRÜCÜYE TIR ÇARPTI

KONYA'da, arıza yapan otomobilini tamir etmeye çalışan Hasan Yorulmaz (30), TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya- Aksaray yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Hasan Yorulmaz yönetimindeki 42 BAK 61 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Otomobilini tamir etmek için kenara çekip, araçtan çıkan Yorulmaz'a, aynı yöne giden Celal Yılmaz'ın kullandığı 51 KF 032 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Yorulmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yorulmaz, ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Yılmaz ise gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:
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- Kaza yerinden detaylar
- Kazaya karışan araçlardan detay
- Polisin çalışmaları

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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