DHA YURT BÜLTENİ - 22

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Çanakkale'den İzmir istikametine seyir halinde olan Sefa Akyar yönetimindeki 03 VV 478 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan Çanakkale-İzmir Karayolu’na kontrolsüz şekilde çıkan Güngör Sakallı (54) yönetimindeki 17 UE 191 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güngör Sakallı, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sefa Akyar ise Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi olması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADIYAMAN'da, iki kadın arasında çıkan silahlı kavgada, yaşanan arbede sonucu tüfeğin ateş almasıyla Songül Önemli ve Cansu Güven hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazide karşılaşan Songül Önemli ile Cansu Güven arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Songül Önemli, yanında getirdiği tüfeği Cansu Güven'e doğrulttu. Güven'in, tüfeği almak isterken yaşanan arbede de her iki kadın ateş alan tüfekten çıkan saçmalara yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cansu Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Songül Önemli ise ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Önemli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Önemli ve Güven'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da, tabancayla iki kişiyi yaraladığı, pompalı tüfek ile de otomobil ve ev kurşunladığı öne sürülen Rezzak G. (20), kendisini kovalayan polislerden kaçarken, damdan düşerek yaralandı. Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1098 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yarım saat arayla iki kişi tabancayla kolları ve bacaklarından vurularak yaralandı. Silahlı yaralamaların ardından aynı bölgede pompalı tüfekle birkaç ev ve araca da ateş açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine şüphelinin Rezzak G. olduğunu tespit etti. Bölgeyi çembere alan ekipler, Rezzak G.'nin 1098 Sokak'ta bulunduğunu saptadı. Sokağa saran ekipleri fark eden şüpheli, olayda kullandığı düşünülen tabanca ve pompalı av tüfeğini bulunduğu evin damına bırakıp, damdan dama kaçmaya başladı.

BİR ATLADI, İKİ ATLADI, ÜÇÜNCÜDE DÜŞTÜ

Silahları bıraktığı evden, diğer evin damına, oradan da yandaki evin damına atlayan Rezzak G., üçüncü atlayışında yaklaşık 4 metre yükseklikten boşluğa düştü. Polislerin durumu 112 Acil'e bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerince sedyeye alınan şüpheli, ambulansa taşındı. Öte yandan olay yerine gelen Rezzak G.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam şüphelinin, durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelinin düştüğü evin önündeki polisler

- Şüphelinin düştüğü evin dış görüntüsü

- Polis araçlarından görüntü

- Sağlık ekibinin sedye ile eve girmesi

- Evin önündeki ambulans ve Rezzak G.'nin sinir krizi geçiren yakınları

- Şüphelinin sedye ile ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Bursa'da, freni boşalan iş makinesi restorana çarptı

BURSA'da, freni boşalan iş makinesi elektrik direği ve park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra restorana çarparak durabildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Metin Dağlar yönetimindeki iş makinesinin virajı döndükten sonra freni boşaldı. Yokuş aşağı yaklaşık 100 metre ilerleyen Dağlar yönetimindeki iş makinesi önce ağaca, elektrik direğine ve ardından 2 otomobile çarptıktan sonra restorana çarparak durabildi. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, araçların ve iş makinesinin çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.