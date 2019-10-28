DHA YURT BÜLTENİ - 22

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün (2)

AİLELERDEN HDP'YE SUÇ DUYURUSU Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu. Oğlu Tuncay Bingöl'ün 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl ve İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için oturma eylemi yapan Şeyhmus Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na kameraların kaldırılması ve kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında şikayette bulundu. Suç duyurusuna ilişkin açıklamada bulunan Şevket Bingöl, oturma eylemine başladıkları günlerde HDP binasında bulunan eski kameraların söküldüğünü ve o kameralarda çocuklarının görüntüsünün yer aldığını iddia ederek, yeni takılan kameralarla çekilen fotoğraf ve görüntülerinin nereye gönderildiğini bilmediklerini belirtti. Bingöl, eylemlerine destek için gelen ziyaretçilerinin olduğunu ancak kameraların takılmasından dolayı, ziyaretçilerin rahatsız olduklarını ve korktuklarını söyledi.

Suç duyurusunda bulunan Şeyhmus Kaya ise takılan kameralarda ses kayıt özelliğinin de olduğunu belirterek, çekilen görüntülerin hem kendilerini hem de kendilerini ziyarete gelenleri endişelendirdiğini söyledi. Görüntülerin Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'ndaki terör örgütünün kampına gönderildiğini iddia eden Kaya, HDP milletvekilleri Remziye Tosun ile Saliha Aydeniz hakkında da kendilerine yönelik hakaret ve fiziki saldırı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Ailelerin suç duyurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Güvenlik kameraları

Suç duyurusunda bulunan aileler

Şikayet dilekçesi

Şevket Bingöl'ün röportajı

Şeyhmus Kaya'nın röportajı

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 438 MB ================ Otomobil sürücüsünün, motosikletliyi darbetmesi kamerada BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü Ömer Feker (40), çarpıştığı otomobilin sürücüsü tarafından darbedildi. Otomobil sürücüsü olayın ardından kaçarken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Feker yönetimindeki 45 ZC 2282 plakalı motosiklet, iddiaya göre 'U' dönüşü yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 UHP 69 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada otomobilinden inen sürücü ve Feker arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil sürücüsü Feker'i darbetti. Sürücü daha sonra otomobiliyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Feker, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ve kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Güvenlik kamerası görüntüleri