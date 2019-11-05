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DHA YURT BÜLTENİ-22

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 03:23 | Son Güncelleme

Otomobil, polis aracına çarptı: 2 polis yaralı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan otomobil, polis aracına çarptı.

Otomobil, polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan otomobil, polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirtilen otomobil sürücüsünün yakalaması için çalışma başlatıldı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Kayhan Mahallesi Bekirli Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekibi, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında, sürücü Mehmet Gönül, yönetimindeki 20 DC 465 plakalı otomobil ile yolu kesen Muhsin Altaş idaresindeki 20 A 7561 plakalı polis aracına çarptı. Kazada, polis memurları Altaş ve İsmet Aydoğan yaralandı. Gönül ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları Altay ve Aydoğan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan otomobil sürücüsü Gönül'ü arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden genel görüntüler
-Polis ekiplerinden detay görüntüler
-Polis aracı ve otomobilden detaylar
-Kazaya karışan araçlar çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

Hafta sonundaki düğünü için yola çıkan uzman çavuş, kazada öldü

ORDU'nun Korgan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş Halil İbrahim Saymak (25), hayatını kaybetti. Saymak'ın, hafta sonu olan düğünü için yola çıktığı öğrenildi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Korgan ilçesinde meydana geldi. Çorum’da görev yapan uzman çavuş Halil İbrahim Saymak, izin alarak memleketi Ordu’nun Korgan ilçesine doğru yola çıktı. Saymak yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Çayırkent Mahallesi'nde bulunan evine yaklaşık 10 kilometre kala sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan Saymak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saymak’ın hafta sonu düğünü olduğu ve izinli olarak memleketine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI
Haber: Nedim KOVAN / ORDU,(DHA)

Sokak ortasında kendisini göğsünden tabancayla vurdu

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, Halil A. (37), sokak ortasında, kendisini tabancayla göğsünden vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil A., tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Dokuztekne Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Halil A., iddiaya göre, kuzeni ile bankta bir süre sohbet ettikten sonra sokak ortasında göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Halil A., kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil A., daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Merminin akciğerine isabet ettiği belirlenen Halil A.'nın, durumunun ağır olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI
Haber: Ceyhun ÖZER / CEYHAN(Adana),(DHA)
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