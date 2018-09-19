DHA YURT BÜLTENİ-23

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde akşam saatlerinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Kemer’e bağlı Beldibi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. D400 karayolu yakınında 3 ayrı noktada başlayan yangına çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polisin de bölgede güvenlik önlemi aldığı yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcayan ekipler karayolu kenarından yangın noktasına çekilen hortumlarla alevlere müdahale ediyor. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel de bölgeye gitti. Diğer yandan elektrik dağıtım şirketi tedbir amacıyla yangın bölgesindeki elektrik akımını kesti.

HABER: Levent YENİGÜN - KAMERA: Mehmet KILIÇARSLAN / KEMER (Antalya), (DHA)

======================================

Antalya Kemer’de orman yangını (3)

‘YANGINI ÇEVRELEYEREK İNİYORUZ’

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, olay yerine gelerek çalışmaları denetledi. Gazetecilere yangınla ilgili açıklama yapan Vedat Dikici, “Yangın 19.38 itibariyle çıktı. Yangına yakındaki bir arazözümüz ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra takviye kuvvetlerle 15 arazöze çıktık. Yangın rüzgarın etkisiyle yukarı doğru tırmandı. Bu saha milli park sahası, Beydağları Milli Parklarına ait bir saha. Şu anda yangının üst kısmındaki ilerlemesini durdurduk. Artık etrafındaki güvenliği almaya çalışıyoruz. Burası sık bir orman. Altı da önemli ölçüde örtüyle kaplı olduğu için ve yamaç olduğu için gece vakti tırmanmak da zor. Ona rağmen zirveye ulaştılar. Şu anda yukarıdan aşağıya yangını çevreleyerek iniyoruz. Çok ağır bir poyraz olmazsa yangını hemen hemen önledik diyebiliriz. Gün batımından dolayı uçak ve helikopterler çalışmıyor. Dozer yangının içine doğru bir yol açmaya çalışıyor. Onu da yapabilirsek içten daha iyi soğutma yapacağız. Elektrik hattındaki yolu da tamir ediyoruz. Oradan da soğutmamıza devam edeceğizö diye konuştu.