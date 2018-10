DHA YURT BÜLTENİ 23

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ise şöyle konuştu:

“Ahşap Kastamonu’ya can veren, hayat veren en önemli sektördür. Kastamonu’nun sahip olduğunu orman varlığın sonucu ahşaptır. Kastamonu’daki ahşabı öne çıkaran ve bu sektörü geliştirmek üzere düzenlenen fuarların 8’incisini birlikte yapıyoruz. Fuarımız bizim için farklı bir anlam ifade ediyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu’da fikir birlikteliği var. Bu birliktelik ile farklı konsept uyguladık. Her yıl tema belirlenecek ve bu tema öne çıkarılacak. Bu yılın teması 'Ahşaba hayat verenler burada'. Turizmde de son birkaç yıldır gelişmeler yaşanıyor. Fuarın gelişmesi Kastamonu’daki turizmin gelişmesi açısından da önemlidir. Konserlerin olduğu, her gün dolu bir etkinlik olduğu fuar olması için birliktelik sağlandı. Kastamonu kendi sınırlarını aşma sınırlarına geldi. Sektör temsilcileri Kastamonu’ya davet edildi, birçok alanda tanıtım yaptık. Fuarın kurumsallaşması açısından da tarihin önceden belirlenmesi önemlidir. İlk defa ahşap fuarı TOBB’un takviminde yer aldı. Tanıtma Fonu’yla desteğiyle tanıtım faaliyetleri organize edildi."