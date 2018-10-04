DHA YURT BÜLTENİ 23

Batman'da askeri araca bombalı tuzak: 8 şehit (5)

ŞEHİT SAYISI 8'E YÜKSELDİ Batman Gercüş'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen de şehit oldu. Saldırıda ağır yaralanan Şen'in uçakla Ankara'daki GATA'ya getirilirken yolda şehit olduğu belirtildi. Böylece saldırıda şehit sayısı 8'e yükseldi. Hain saldırıda yaralanan Muhammet Salih Akyüz'ün ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. BATMAN, (DHA) ============================ KIRIKKALE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ BATMAN Gercüş'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi şehit olan 8 askerden Uzman Çavuş Yahya Şen'in Kırıkkale'nin Balışeyh ilcesine bağlı Akacakavak köyünde oturan ailesine acı haber ulaştırıldı. Batman Gercüş'te yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. 7 askerin şehit olduğu patlamada ağır yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen, uçakla Ankara'daki GATA'ya getirilirken, yolda şehit oldu. Bekar olan Şen'in şehit olduğu haberi Kırıkkale'nin Balışeyh ilcesine bağlı Akacakavak köyünde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından bildirildi. Üç çocuklu Şen ailesinin evi, şehadet haberini alan yakınları ile dolup taştı. Eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, aile çocuklarının naaşının getirildiği Ankara'daki GATA'ya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şehidin fotoğrafları Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) ============================ ŞEHİDİN NAAŞI ISPARTA’YA GETİRİLDİ Batman'da şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in naaşı askeri kargo uçağıyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi. Şehidin cenazesini Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı MHP’li Yusuf Ziya Günaydın, annesi Ayşe, babası Hasan Hekim, 25 günlük eşi Arzu Hekim, kardeşleri Beyza (13) ve Burak Hekim (18) ile askeri ve mülki erkan karşıladı. ASKERİ UÇAKLA GETİRİLDİ Şehidin annesi Ayşe Hekim havalimanına ambulansla getirildi ve sedyeyle VIP salonuna alındı. Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak saat 19.25’te iniş yaptıktan sonra tören mangası tarafından Türk bayrağına sarılı tabut alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Konvoy halinde Isparta il merkezine getirilen şehidin cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu. CENAZE TÖRENİ YARIN Şehit Ali Hekim’in naaşı yarın ailesinin oturduğu Kuleönü beldesindeki eve helallik alınması için götürülecek. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na getirilecek olan şehit için tören düzenlenecek. Ulu Camide kılınacak cuma namazının ardından cenaze şehitlikte toprağa verilecek.