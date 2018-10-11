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DHA YURT BÜLTENİ 23

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 22:56 | Son Güncelleme

ÜZERİNE DOLAP DEVRİLEN ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ ARDAHAN'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalan 9 yaşındaki Zerrin Koç, hayatını kaybetti.

ÜZERİNE DOLAP DEVRİLEN ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ARDAHAN'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalan 9 yaşındaki Zerrin Koç, hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda meydana geldi. 5'nci sınıf öğrencisi Zerrin Koç ile arkadaşları odalarında oyun oynamaya başladı. Çocukların oynadığı sırada, eşyalarını koydukları dolaplardan biri Zerrin Koç'un üzerine devrildi. Zerrin'in dolap altında kaldığını gören çocuklar, durumu yetkililere bildirdi. Pansiyona gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zerrin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay üzerine hastaneye gelen Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, yetkililerden bilgi aldı. Acı olayı duyarak yaşadıkları Samanbeyli köyünden hastaneye gelen küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencilerin ifadelerine başvuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ardahan Devlet hastanesinden görüntü
-Hastaneye gelen yetkililerden görüntü
-Olayın gerçekleştiği yurttan görüntü
-Yurdun camlarından bakan öğrencilerden görüntü
-Öğrenci yurdunun önündeki kalabalıktan görüntü

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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BURSA NİLÜFER İLÇESİNDE TAŞIYICI İKİ ANA KOLONU EĞRİLEN BİR BİNA BOŞALTILDI

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde eski bir apartman, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Yapıyı taşıyan iki ana kolonun eğrilmesi sebebiyle, 11 daireli apartmanın sakinleri dışarı çıkartıldı. 11 daireli bina dışında, yanındaki bina ve arkasındaki öğrenci yurdu da boşaltıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Boşaltılan bina
- Bina sakinleri
- İtfaiye ekipleri
- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Enver Fatih TIKIR / BURSA (DHA)

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8 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

KARAMAN'da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken site sakinleri panikle dışarıya koştu.

Yangın, bugün 20.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Ereğli Caddesi'nde 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binan bodrum katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede 8 katlı binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis binada bulunanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri bodrum camlarını kırarak yangına müdahale etti. Alevler, 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Görüntü Dökümü
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- İtfaiyenin müdahalesi
- Bodrum camından içeri girmeleri
- Bina sakınlarının tahliye etmesi
- Röportaj

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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HARRAN'DA GÜVERCİN ALIŞVERİŞİ KAVGASI: 1 ÖLÜ

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde güvercin alışverişi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Suriyeli 16 yaşındaki Abdurrahim Mustafa öldü.
Olay, akşam saatlerinde Suriyelilerin barındığı Harran konteyner kent konaklama tesisi meydana geldi. İddiaya göre, Abdürrahim Mustafa ile Said H. (25) arasında güvercin alışverişi nedeniyle tartışma çıktı. Said H., elinde bulunan bıçakla Abdurrahim Mustafa’ya saldırdı. Kanlar içerisinde kalan Mustafa için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri yaralı Mustafa’yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acilde tedaviye alınan Mustafa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Said H. ise saklandığı barınma merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hastanenin acil servisi
- Morg önünde bekleyen cenaze aracı
- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59 MB

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