DHA YURT BÜLTENİ 23

ÇAVUŞOĞLU: FETÖ ELEBAŞI FETHULLAH GÜLEN'İN İADE TALEBİYLE İLGİLİ OLARAK YAPTIKLARININ KANITLARINI FBI'A DA VERMEYE BAŞLADIK DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fethullah Gülen'in talebi için FBI'a örgüt elebaşının yaptıklarıyla ilgili kanıtları vermeye başladıklarını belirterek, "Türkiye'de darbe yapan bir kişinin Amerika'da bulunması bizi üzüyor. Şuan onlarda araştırmalar yapıyor, görüyorlar karanlık kısmı. Biz FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade talebiyle ilgili olarak yaptıklarının kanıtlarını FBI'a da vermeye başladık" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce bir otelde düzenlenen 'Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu' konulu konferansa katıldı. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talebi için FBI'a kanıt sunmaya aşladıklarını belirterek, "Amerika bir şeyleri öğrendi, artık zorluk yaparak bir şeyler yaparak Türkiye'den bir şey alamayacağını öğrendi. Amerika'yla bizim ilişkilerimizin gerilmesinin sebebi rahip Brunson değildir, FETÖ ile ilgili taleplerimizi karşılamaması. Yaptıkları araştırmalarda her faaliyette kanunlara ne kadar aykırı olduklarını Amerika'da görüyor. Türkiye'de darbe yapan bir kişinin Amerika'da bulunması bizi üzüyor. Şuan onlarda araştırmalar yapıyor, görüyorlar karanlık kısmı. Biz FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade talebiyle ilgili olarak yaptıklarının kanıtlarını FBI'a da vermeye başladık. Uluslararası anlaşmaların dışında ikili anlaşmalarımız var, neden bize vermiyorsun elebaşını? Amerika orada yaşayan bir kişinin aldığı her nefesi bizden daha iyi biliyor. Amerika PKK ve YPG'ye destek veriyor ve kendileri de kabul ediyor. Neden destek veriyorsun? Artık ipler gerildi. Daha önce buraya geldiklerinde biz ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik. Şimdi planımızın işlemesi için çalışıyoruz, YPG'nin Münbiç'ten çıkması gerekiyor ve temizlenmesi gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Brunson konusunda mahkeme gerekeni yaptı." dedi.

THY, Kızılay, AFAD gibi kurumlarla Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıracaklarını belirten Çavuşoğlu, “Tüm dünyayı gezmemiz gerekiyor. 1,5 yılda 150'den fazla ülkeye ziyaret yaptım, 900'den fazla temasımız oldu. Kuru kuruya gitmek değil, çıkarlarımızı koruyacak kararlar almak ve adımlar atmak gerekiyor. İş adamlarımız için, vatandaşlarımız için neler yapabiliriz? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Artık ekonominin merkezi batı değil, artık doğuya doğru kayıyor. Yine uzmanların tespitine göre 2050 yılında Afrika kıtasının dünya ekonomisine katkısı 50 milyar dolar olacak. Bundan sömürgeciler değil, Afrika halkı ve yatırım yapanların faydalanması gerekiyor. Şanlı Türk Bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak gerekiyor ve biz bunun için çaba sarf ediyoruz. Dünyada 5'inci sıraya geldik. Örneğin THY bugün uçtuğu ülkeler sıralamasında ilk sırada. Kızılay, AFAD, TİKA gibi kuruluşlarımızla da dünyanın her yerine Türkiye'nin adını taşımaya devam edeceğiz. Çünkü dünyada nerde bir afet varsa ilk giden hep Türkiye olmuştur. Biz bu anlayışla çok yönlü politika izlerken önceliklerimizde terörizmle hem içerde hem dışarıda mücadele gibi maddeler bulunduruyoruz. Yaptığımız anlaşmalar, bizim inisiyatiflerimiz. Etrafımızdaki krizleri çözmekte bizim için önemli bir noktadır. Her bakımdan ikili ilişkilerimizi daha üst noktalara taşımak için adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, savunma sanayi için 41 milyar dolarlık yeni projelerin hayata geçirileceğini ve Türkiye'nin artık hem sahada hem de masada kazanacağını ifade ederek, şöyle konuştu: "Ekonomik ilişkilerimizi her boyutuyla tüm dünyada geliştirmek ve ticaretimizi arttırmak, Türkiye'ye yatırım gelmesini de sağlamak bizim önceliklerimizdendir. Artık savunma sanayimizde dışa bağımlılığımız bitti ve ihracat yapıyoruz. Savunma sanayi için 41 milyar dolarlık yeni projelerimiz var. Tüm coğrafyalarla bağlarımızı güçlendirmekte bizim için çok önemlidir. Dış politikamızın en önemli önceliklerinden biri ise yurt dışındaki vatandaşlarımız ve akrabalarımızdır. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekten çok önemli, yeni sistemde tüm kurumlarımız daha da güçlü olmaya devam ediyor. Artık sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmek yok. Yeni Türkiye'de buna çok önem veriyoruz. İçeride PKK, dışarıda YPG ile ve dışarıdan gelen her türlü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bugün bazı Avrupa ülkeleri maalesef bunlara destek veriyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemize büyük acı yaşatan hain FETÖ'cülerden hesap sormakta bizim boynumuzun borcudur. Rehavete kapılırsak aldanırız. FETÖ ile dünyada mücadele ediyor, okullarını diğer ülkelerde devralıyoruz. Birde elebaşlarını ele geçirerek ülkemize getiriyor ve burada mahkemeye çıkmasını sağlıyoruz."

Bakan Çavuşoğlu, İran ile yapılan anlaşmada Amerika'nın geri çekilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek, şu açıklamada bulundu: "Suriye'deki ateşi yalnızca biz söndürebilirdik, gizli gündemi olmayan tek ülke de bizdik. Halep'ten bu yana tüm platformlarda attığımız adımlar sayesinde eskisine göre bir sükunet var. Son olarak imzalanan anlaşma Suriye içinde İdlib içinde bir dönüm noktası oldu. Biz sadece insanları korumadık, siyasi süreç için bir hak daha tanınmasını sağladık. Anayasa kurulu kurarak Suriye'nin hazırlanmasını sağlayacağız. Bir taraftan insani konuda destek verirken, diğer taraftan ülkenin bütünlüğü ve yeniden ayaklanması için çabalarımız sürecek. İran ile yapılan anlaşmalardan Amerika'nın geri çekilmesi ve herkesi buna mecbur bırakması yanlış. Bizim gibi başka ülkelerde bu isteklere karşı çıkıyor. Biz bu isteklere karşı çıkacağız, her zaman söylüyoruz. Etrafımızdaki çözümü dondurulmuş itilaflar var. Özellikle Kıbrıs ile ilgili bazı iyi adımlar atıyoruz. Ancak Rum kesimi buna karşı çıkıyor. İnanın Kıbrıs çaresiz değil. Kıbrıs'ın etrafındaki doğal kaynaklarda orada yaşayan insanlarımızın da hakkı var dedik. Rum kesimi tek taraflı adımlar atınca bizde kendi yatırımımızı yaparak gerekli çalışmaları başlattık."

Türkiye'ye karşı bir ekonomik savaş yürütüldüğünü ancak ülkenin bu süreci atlatacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Enerji projeleriyle birlikte yine bu bölgenin merkezi olacağız. Bu coğrafyalarla bağlarımızı güçlendireceğiz, Türk konseyine en son Macaristan gözlemci oldu, ben Hıristiyan'ım ama aslında Hun'um ve ana yurda dönmek istiyorum dedi. Çin ile ilişkileri güçlendirelim, ancak şunu net şekilde anlatıyoruz, terörist kim olursa olsun teröristtir. Masum insanların hakları için ilkeli şekilde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bizim dış politikamız girişimci bir adımdır ama bunu insani dış politikayla tamamlıyoruz. Çünkü bunu yapmazsak ticaret yapabiliriz, ancak bir saygınlık kazanamayız. İkisi de bizim için önemlidir. Ben Afrika'ya stratejik ortak olmak istiyorsam insani dış politikayı da orada işletmem gerekir. Kur dalgalanması, Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş var, ancak biz bunları atlatırız. Biz çok badireler atlattık, biz kaybettiğimiz paraları yine kazanırız ama kriz var diye yardımları kesemeyiz. Biz bunu yapamayız. Uyguladığımız politikalarla yine istikrara doğru gidiyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu,Latin Amerika bölgesine açılmalarının çok önemli ifade ederek, "Paraguay'a yeni bir arkadaşımızı görevlendirdik, eski yönetimin taşıdığı İsrail Büyükelçiliği'ni yeni yönetim Tel Aviv'e geri taşıyacağını söyleyince ilkeli olan ve Filistin'in yanında olduğunu belirten Paraguay'ın yanında olduk. ABD'nin yaptığı yardım miktarından daha fazla yapan, sıkıntılar yaşarken bile bizden daha zor şartlardaki insanları unutmayacağız. BM bugün çatışmaları engelleyemiyor, kanı durduramıyorsa BM'de yenileme için de çalışmalarımızı yapacağız. Irkçılığı ve yabancı düşmanlığı sebebiyle burada yaşananları görmezden gelenler var. Biz böyle değiliz, zor şartlarda yaşayan insanları asla yarı yolda bırakmayız. Yurt dışında soydaşlarımız var, unutmak olmaz güvenlik, istikrar ve refah umutlarına güç katan bir ülkeyiz. Başkalarının desteğine ihtiyacı olan değil başkalarının umudu olan bir ülkeyiz. Sadece yeri geldiğinde sert gücünü kullanıyor ancak çok yönlü ve ilkeli, insani dış politikamızı geliştiriyoruz ve saygınlığımızı kazanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakanın gelişi

-Salondan görüntü

-Bakan konuşma

-Detaylar HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) ======================= Muhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlik Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009 tarihinde bindiği helikopterin düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetmesiyle ilgili, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davada, gerginlik yaşandı. Adliye çıkışında bir grup BBP Lideri Mustafa Destici'yi protesto etti. Gruptakiler 'Destici istifa', 'Destici davadan ellerini çek' diye bağırırken, Muhsin Yazıcoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, kendilerinin Mustafa Destici'den önce duruşma salonuna alınmadıklarını, gerginliğin de bu nedenle yaşandığını söyledi. Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, düşen helikopterde hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, avukatlar ve partililer katıldı. Aynı zamanda FETÖ/PDY davasından Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İfadelerin ardından duruşma 18 Nisan'a ertelendi.

DESTİCİ: ÇÖZENE KADAR UĞRAŞACAĞIZ Duruşma sonunda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hızla adliyeden ayrıldı. "Avukatlar açıklama yapacak" diyen Destici, aracına binmek üzereyken partililere seslenerek şunları söyledi: "O sosyal medyada, internetteki klavye kahramanlarına hiç takılmayın. Siz her zaman buradaydınız, yine siz burada olacaksınız. Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırması, hem buradaki ana soruşturma dosyasındaki takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturmaların yeniden başlayıp inşallah en kısa zamanda dava açılacak olması da bazı çevreleri rahatsız etmiş gözüküyor. Biz, devletimizle, bakanlığımızla birlikte, hakim ve savcılarımızla birlikte inşallah bu olayı tüm şüpheleri aydınlatılacak bir şekilde çözeceğiz. Bunu çözene kadar da sonuna kadar uğraşacağız. Bedeli neyse de öderiz. Bedeli neyse de ödemeden korkmayız. Bizim kırmızı çizgimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehadet şerbetini içen Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş'in şehadet davasıdır. Dolayısıyla bu çizgimizden bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz."

DESTİCİ'Yİ PROTESTO ETTİLER Destici daha sonra aracına binip adliyeden ayrılırken duruşma salonundan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, yakınları ve bir grup partili çıktı. Gülefer Yazıcıoğlu açıklama yapacağı sırada kalabalık grup 'Destici istifa,' Destici davadan ellerini çek' diye bağırdı. YAZICIOĞLU: SUİKASTIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ Bir değerlendirme yapan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ise ana dosyayla ilgili davanın henüz açılmadığını belirterek, "Bugün mahkememize geldik ama polis memuru üzerinden süren davaya geldik. Ana dosyamız henüz açılmamıştır, devam etmektedir. Bizim siyasetle ilgili, siyasi bir beklentimiz de yoktur. Sadece ve sadece Muhsin Başkan olayının, kaza veya suikast dedikleri ama bize göre suikast olan olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz" dedi. 'BİZİ ALMADAN ONLARI İÇERİ ALDILAR' Mahkeme salonunda yaşanan gerginliğin sorulması üzerine ise Gülefer Yazıcıoğlu şunları söyledi: "Gerginlik şundan dolayı oldu. Biz saatlerdir bekliyorduk, içeri alınmak istiyorduk fakat oradan bir memur arkadaş Sayın Destici girmeden bizim alınamayacağımızı söylediği için, biz de bu sürecin kesinlikle birinci derecede içeri girmesi gereken insanlarız, aileler olarak. Bizi almadan onları aldıkları için oradaki arkadaşlar tepki göstermiştir. Bundan ibarettir, başka büyütülecek bir mesele yoktur."

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve BBP MKYK Üyesi Selahattin Şenliler de adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye binası

- Destici'nin açıklaması

- Gülefer Yazıcıoğlu'nun gelmesi

- Sloganlar atılması

- Gülefer Yazıcıoğlu'nun açıklaması

- Şenlilerin açıklaması GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========================== Adana'da şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi, yangın çıktı (2)

HASTANENİN TAVANINDAN SULAR AKTI Adana'da öğle saatlerinde rüzgarla birlikte etkisini gösteren sağanak yağışın ardından, Seyhan Devlet Hastanesi'nin tavanından sular aktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hastalar ve yakınları duruma tepki gösterirken, temizlik görevlileri ise paspasla suyu tahliye ediyor. Bazı kişilerin de sedyedeki hastalarını su akmayan bölümlere taşıdığı görülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Vatandaş kamerası)

- Hastane içinden detaylar Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- =============================== YAŞLI ADAMIN TEK BAŞINA YAŞADIĞI EV YANDI