DHA YURT BÜLTENİ 23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce bir otelde düzenlenen 'Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu' konulu konferansa katıldı. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talebi için FBI'a kanıt sunmaya aşladıklarını belirterek, "Amerika bir şeyleri öğrendi, artık zorluk yaparak bir şeyler yaparak Türkiye'den bir şey alamayacağını öğrendi. Amerika'yla bizim ilişkilerimizin gerilmesinin sebebi rahip Brunson değildir, FETÖ ile ilgili taleplerimizi karşılamaması. Yaptıkları araştırmalarda her faaliyette kanunlara ne kadar aykırı olduklarını Amerika'da görüyor. Türkiye'de darbe yapan bir kişinin Amerika'da bulunması bizi üzüyor. Şuan onlarda araştırmalar yapıyor, görüyorlar karanlık kısmı. Biz FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade talebiyle ilgili olarak yaptıklarının kanıtlarını FBI'a da vermeye başladık. Uluslararası anlaşmaların dışında ikili anlaşmalarımız var, neden bize vermiyorsun elebaşını? Amerika orada yaşayan bir kişinin aldığı her nefesi bizden daha iyi biliyor. Amerika PKK ve YPG'ye destek veriyor ve kendileri de kabul ediyor. Neden destek veriyorsun? Artık ipler gerildi. Daha önce buraya geldiklerinde biz ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik. Şimdi planımızın işlemesi için çalışıyoruz, YPG'nin Münbiç'ten çıkması gerekiyor ve temizlenmesi gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Brunson konusunda mahkeme gerekeni yaptı." dedi.

THY, Kızılay, AFAD gibi kurumlarla Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıracaklarını belirten Çavuşoğlu, “Tüm dünyayı gezmemiz gerekiyor. 1,5 yılda 150'den fazla ülkeye ziyaret yaptım, 900'den fazla temasımız oldu. Kuru kuruya gitmek değil, çıkarlarımızı koruyacak kararlar almak ve adımlar atmak gerekiyor. İş adamlarımız için, vatandaşlarımız için neler yapabiliriz? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Artık ekonominin merkezi batı değil, artık doğuya doğru kayıyor. Yine uzmanların tespitine göre 2050 yılında Afrika kıtasının dünya ekonomisine katkısı 50 milyar dolar olacak. Bundan sömürgeciler değil, Afrika halkı ve yatırım yapanların faydalanması gerekiyor. Şanlı Türk Bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak gerekiyor ve biz bunun için çaba sarf ediyoruz. Dünyada 5'inci sıraya geldik. Örneğin THY bugün uçtuğu ülkeler sıralamasında ilk sırada. Kızılay, AFAD, TİKA gibi kuruluşlarımızla da dünyanın her yerine Türkiye'nin adını taşımaya devam edeceğiz. Çünkü dünyada nerde bir afet varsa ilk giden hep Türkiye olmuştur. Biz bu anlayışla çok yönlü politika izlerken önceliklerimizde terörizmle hem içerde hem dışarıda mücadele gibi maddeler bulunduruyoruz. Yaptığımız anlaşmalar, bizim inisiyatiflerimiz. Etrafımızdaki krizleri çözmekte bizim için önemli bir noktadır. Her bakımdan ikili ilişkilerimizi daha üst noktalara taşımak için adımlar atıyoruz." diye konuştu.