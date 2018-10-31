DHA YURT BÜLTENİ 23

Terasta dehşet; Eşine kurşun yağdırdı (2)

KADIN ÖLDÜ Kayseri'de, ayrılma aşamasında olduğu Levent A.'nın tabancayla kurşun yağdırdığı Emine A., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Levent A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KAYSERİ (DHA) ================================= BAKAN PEKCAN: RUSYA'YA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLERDE OLMAMASI GEREKEN KİMYASAL DEĞERLER VAR TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'ya ihraç edilen ürünlerde olmaması gereken kimyasal değerler olduğunu, bunu önlemek için çıkış noktalarında etkili tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Sanayi Odası’nda düzenlenen Güncel Ekonomik Gelişmeler Bilgilendirme Toplantısı’na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatcılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Vali Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ve sektör temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Zeki Kıvanç, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın sonucunda zorlu bir döneme girildiğine dikkat çekti. Kıvanç, "Bu gelişmenin asgari zararla atlatılması noktasında hükümetimiz tarafından önemli adımlar atıldı. Yeni ekonomi programı kapsamında ortaya konan hedeflerin, istikrarın sağlanması konusunda önemli bir rol oynayacağına inancımız tamdır. Ekonomide sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşıyan programda tasarruf ve ihracatın ön planda olması çok iyi oldu. Enflasyonla mücadele edilecek olması bizleri memnun etti" dedi.

MOBİL UYGULAMA İLE ÜRÜN TAKİBİ Toplantıda konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, 4 mobil uygulama ile ürün takip sistemi kurulduğunu belirtti. Bu sistem hakkında bilgi veren Bakan Pekcan şöyle konuştu: "Burada ürün takip sistemini görebiliyorsunuz. Rusya'ya yapılan yaş meyve, sebze ihracatında Tarım Bakanımıza da bigliyi ilettim. Bizim altyapımız hazır. Eğer Tarım Bakanlığı bize ürünle ilgili kullanılan kimyasal ilaç ve gübreyle ilgili bilgi verirse biz bunları ürün etiketlerimizde girebilecek durumdayız. İhracat aşamasında da bunları kullanabilecek durumdayız. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanımız ile benim bakan yardımcım Rusya'daydı. Ama maalesef hala Rusya'ya ihraç ettiğimiz ürünlerde, bakanlık yetkililerimizin de teyit ettiği ve olmaması gereken kimyasal değerler var. Bunu önlemek için çıkış noktasında etkili tedbirler almalıyız. Ürün oraya gittikten sonra paraya da emeğe de malzemeye ve prestije de yazık, günah. El birliğiyle bunun tedbirini almalıyız. Biz bakanlık olarak yanınızdayız. Şikayet mekanizması Alo 175 şikayet hattına 47 bin civarında şikayet geldi. Orada 15 kişilik personel vardı sayısını 30'a çıkarttık. Mobil uygulama ile vatandaşlarımız bir markete gidip fahiş fiyat gördüğü zaman fotoğrafını çekip sistemden gönderecek. Genel merkez ile birlikte fotoğrafın çekildiği İl Ticaret Müdürlüğü'ne gidecek, anında devreye girecekler, müdahale edecekler ve o vatandaşımız bakanlığımıza bununla ilgili kaç tane şikayette bulunduysa kendi telefonuna bilgi gelecek. Takip etmesine gerek kalmayacak. Biz ona bilgisini vereceğiz."

GÜMRÜKTE ONLİNE SİSTEM Gümrüklerde tasfiye hizmetlerinden satışlar gerçekleştirildiğini, bunun da online hale getirildiğini kaydeden Bakan Pekcan, "Araç satışları, eşya satışları online hale getirdik. Cep telefonundan e-ihale ile 81 ilden 18 yaşını geçmiş bütün vatandaşlarımız ihaleye esas bedelin yüzde 10'unu girmek kaydıyla satışlara devam ediyoruz. Günde 50 araba ile başladık, bu böyle devam edecek. Eşya için de Eylül ayında programları yetiştiremedik. Öğrenciler için ikinci el ürüler çok faydalı olabilirdi uygun fiyatlara. Ama hala kullanmak isteyenler olabilir. Bunun dışında tasfiye hizmetlerinde imha edilen bazı malzemeler vardı. Onlarla ilgili gerekli düzenlemeleri de yaptık. Artık bu malzemeleri gerekli vakıflara, dernek, kuruluş ve hayır kurumlarına verebiliyoruz. İmha edilmesi gerekenler varsa da onları da imha etmeyip, geri dönüşüm tesislerine veriyoruz. Herşeyden tasarruf etmeye gayret ediyoruz." dedi. ADANA İHRACATTA TÜRKİYE 11’İNCİSİ TİM Başkanı İsmail Gülle ise Adana’nın Türkiye ihracatında Türkiye 11’incisi olduğunu belirterek, Adanalı sanayicileri tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü de, yarın Türkiye için önemli ihracat rakamlarının Adana’da açıklanacağını belirtti. Vali Demirtaş ise, kentin yatırım altyapısına katkı sağlayacak Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi’nde çalışmalarda hızlandırıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşması

- Türkiye İhracatcılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle konuşması

- Adana valisi Mahmut Demirtaş konuşması

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü konuşması

- Genel ve detay görüntüler SÜRE:04'34" BOYUT:506 MB Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ============================= Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz olayı şüphelisi tutuklandı (3)

TACİZE, KADIN SAVUNMA AĞI'NDAN TEPKİ Trabzon’da, küçük yaştaki kız çocuğunun taciz edilmesi ile ilgili çeşitli kesimlerden tepkiler sürüyor. Kadın Savunma Ağı, Ortahisar ilçesinde yaşanan ve şüpheli Mesut Turan'ın tutuklandığı taciz olayı ile ilgili Atatürk Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, çocukları korumanın herkesin görevi ve sorumluluğu olduğu ifade edildi. Ellerinde, ‘Çocuklar Şiddetle Korunmaz’, ‘Çocuk İstismarı İnsanlık Suçudur’ yazılı dövizlerle alanı dolduran protestocular, slogan atarak, taciz olayına tepkilerini gösterdi.

‘ÇOCUKLARIN İSTİSMAR EDİLMESİ ENGELLENMELİDİR’ Grup adına basın bildirisini okuyan Şerife Uyanık, çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarından dolayı öfkeli olduklarını dile getirdi. Uyanık, “Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün bir kız çocuğunun istismar edildiği ortaya çıktı. İstismar eden kişi önce gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Ardından hem görüntülerin ortaya çıkması hem de kamuoyunda yükselen tepkiler nedeniyle tekrardan gözaltına alınarak tutuklandı. Her gün artarak devam eden ve kamuoyuna yansıyabildiği kadar gördüğümüz çocuğa yönelik her türlü istismardan dolayı öfkeliyiz. Artık yeter diyoruz. Çocuğa yönelik cinsel şiddet, çocuğun üzerinde kurulan iktidar ve gücün kötüye kullanımı ve tahakkümün bir sonucudur. Erkek egemen sistemin ortaya çıkardığı ve meşrulaştırdığı bu şiddet türüne karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları, toplumun tüm kesimleri eşdeğer bir çalışma yürütmeli, çocukların istismar edilmesi engellenmelidirö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Basın açıklaması Haber-Kamera: Uğur AYDIN / TRABZON (DHA)

============================ PAZAR YERİNDE 6 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ ANTALYA’nın Kepez ilçesinde, pazarda esnaflık yapan Mehmet Hür, kimliği henüz bilinmeyen kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’ndeki semt pazarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Hatay’da oturan iki çocuk babası Mehmet Hür, iddiaya göre bir süre önce geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Bu nedenle eşiyle arası açılan Hür, Antalya’ya gelerek çalışmaya başladı. Pazarlarda seyyar şekilde çorap satan Hür, akşam saatlerinde pazar yerine açtığı sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, kimliği henüz belirlenemeyen ve başında kapüşon olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla Hür’e 6 kez ateş eden saldırgan daha sonra plakası öğrenilemeyen beyaz otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Pazar esnafının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Hür’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri cinayeti görenlerin ifadesini aldı. İfadeler doğrultusunda çevrede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, Hür’ün 07 K 1146 plakalı motosikletini ve satmak için getirdiği çorapları da güvenlik şeridi çekerek koruma altına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Hür’ün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.