DHA YURT BÜLTENİ 23

YOLCU OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ SİVAS'ın Zara ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Rasim Toksoy (62), hayatını kaybetti. Otobüste ise yaralanan olmadı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde, Zara ilçesi yakınlarındaki Tödürge Gölü mevkiinde meydana geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden Kösedağı firmasına ait Metin Akın yönetimindeki 46 EU 266 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Rasim Toksoy'un yönetimindeki 58 FU 816 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Rasim Toksoy, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otobüste ise yaralanan olmadı. Toksoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) ==================== Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu ağır yaralı (3)

ÇELİK DEFNEDİLDİ, POLİSLERİN DURUMU İYİ

MANİSA'nın Kula ilçesinde, V.Y.'nin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybede Halil Çelik (57), toprağa verildi. Aynı olayda yaralanan ve polis olan oğlu Ramazan Çelik (30) ile V.Y.'yi yakalamak isterken karın boşluğundan vurulan 20 yıllık polis memuru Süleyman Yapıcı'nın durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

Bugün saat 01.00 sıralarında Zaferiye Mahallesi 138 Sokak'ta meydana gelen olayda, zili çalınan kapıyı açtıktan sonra, V.Y.'nin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Halil Çelik, Kurşulu Camii'sinde ikindi namazının ardıdan kılınan cenaze namazı sonrasında, Kula Mezarlığı'na defnedildi.

Aynı olayda, silah seslerini duyup, kapıya koşmasının ardından kurşulanarak yaralanan, Halil Çelik'in polis olan oğlu Ramazan Çelik'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ayrıca, şüpheli V.Y.'yi yakalamak için üstüne atlayan ve yere düşüp, V.Y.'nin tabancasından çıkan kurşula karın boşluğundan yaralanan 20 yıllık polis memuru Süleyman Yapıcı da, Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı. Yapıcı, tedbir amaçlı olarak Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'de gözetime alındı.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) ==================== ZİNCİRLEME KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı. 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadı. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Ali İnci yönetimindeki 16 AR 616 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, Selehattin Tülü'nün park ettiği 16 Y 0461 plakalı hafif ticari aracını arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsüz hafif ticari araç yola doğru hareket edince, aynı yönde seyreden Ali Doğan yönetimindeki 06 FM 1980 plakalı otomobille çarpıştı. İki araç yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabilirken, Ali İnci yönetimindeki 16 AR 616 plakalı otomobil ise işyerinin girişinde demire çarparak durabildi. Kaza sonucunda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Süre: 25 sn Boyut: 4 MB Haber - Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ====================== Gaziantep'te 1 terörist yakalandı (3)

TUTUKLANDI Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK/ YPG üyesi H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezevine konuldu. GAZİANTEP (DHA) =========================== TOPRAKTAN MOBİLYA HASAT EDİLEN KLİP İLGİ ODAĞI OLDU BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye firmasının pazarlama müdürü İsmail Arslan, çektiği reklam klibiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kendi oynadığı klipte topraktan mobilya çıkartan mobilyacının, ardından İnegöl köfte yemesi ilgi çekti.

Köftesiyle ünlü 'mobilyanın başkenti' İnegöl ilçesinde bir sandalye firmasında pazarlama müdürü olarak çalışan İsmail Arslan, "Daha önce de tencereden sandalye çıkarmıştı, o da gündem olmuştu. Bir klip daha çektik. Mobilya üretim merkezi olan İnegöl’ün verimli topraklarına da dikkat çekmeyi amaçladığımız reklamımızda, mobilya ve köftemizi ön plana çıkardık. Kalkınmak için tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinin mesajının da verildiği reklamımızda topraktan sandalye çıkararak, İnegöl'ün mobilyanın üretim merkezi olduğunu gösterdik. Reklamımızın sonunda ise yorulduk ve damak tadımıza hitap eden köftemizi yedik" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Klip

-Röportaj Haber - Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) ================================ KARTON YÜKLÜ TIR'IN DORSESİ ALEV ALEV YANDI KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TIR'ın karton yüklü dorsesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yanan dorseyi söndürdü. Olay akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ramazan Sabır idaresindeki 81 EB 649 plakalı TIR'ın karton yüklü dorsesinden dumanların yükseldiğini fark etti. Ramazan Sabır aracı yolun sağ şeridine park ederek, çekiciyi dorseden ayırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alev alev yanan dorseden görüntü

İtfaiyenin müdahalesi

Trafikten görüntü

Detay HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)