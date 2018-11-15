DHA YURT BÜLTENİ 23

Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ayperi Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Çimen K., 3’üncü katta bulunan evinde camlarını silmeye başladı. Camı silerken dengesini kaybeden Çimen K., yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Yere düşen kadını gören ailesi, hemen yardıma koştu. Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çimen K. tedaviye alındı. Çimen K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ognjen Glavonic'in yönettiği 'The Load' (Yük) Uluslararası Yarışma'da; Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' ise Ulusal Yarışma'da 'En İyi Film' ödülünü aldı. Ulusal Yarışma'da, 'Aydede' filmindeki rolüyle Ezgi Mola 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilirken, 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' ise 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------------- - Kalabalığın Seyit Rıza heykeli önünde toplanması - Alevi dedesin kısa konuşması ve duası - Sezai Temelli ve milletvekillerinin mum yakması - Vatandaşların mum yakması - Genel ve detay görüntüler

Elazığ'da idam edilen Seyit Rıza ve 7 arkadaşı için Tunceli'de anma töreni düzenlendi. Seyit Rıza'nın ismini taşıyan meydandaki anıt önündeki anmaya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Genel Başkan Yardımcısı ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP milletvekilleri Dilşad Canbaz ve Kemal Bülbül ile vatandaşlar katıldı. Alevi dedesinin duasının ardından törene katılanlar, Seyit Rıza'nın anıtına karanfil bırakıp, idam edilenlerin anısına mum yaktı.

Festival ödül töreni sinema yıldızlarının kırmızı halıdaki yürüyüşleriyle başladı. 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde sahneye ilk olarak Festival Direktörü Suat Köçer geldi. Köçer, "Çok teşekkürler geldiğiniz için, ayaklarınıza sağlık. Eskiden teşekkürlerin bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum ama gerçekten kıymetliymiş. O yüzden teşekkür edip gideceğim" dedi.

Gecede daha sonra Ulusal ve Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması'nın kazananlarına geçildi. Uluslararası Kısa Metraj Yarışması'nın 'En İyi Film' ödülünü Lina Bokhary açıkladı. Ödül, yönetmenliğini Maxim Elagin'in yaptığı 'The Teacher' filmine verildi.

ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMASININ KAZANANLARI

Ulusal Kısa Metraj yarışmasının kazananları ve ödül verenleri ise şöyle sıralandı:

En İyi Kısa Film Ödülü'nü, Murat Çetinkaya'nın 'Sonsuz' filmi aldı. En İyi 2'nci Kısa Film Ödülü'nü 'Kimse Elimi Tutmasın' Yönetmeni Cenk Erturk almaya hak kazandı. En İyi 3'üncü Kısa Film Ödülü'nü 'Pantolon' Yönetmeni Tahsin Özmen, Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü'nü ise 'Her Şey Yolunda' Yönetmeni Metehan Şereflioğlu aldı. Kazananların ödüllerini Jüri Başkanı Emre Konuk verdi. Bu yıl ikinci kez festival kapsamında gerçekleştirilen Malatya Film Platformu Yapım Destek Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödülleri Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu verdi. Gecede TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü'nü TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu 'Bir Düş Gördüm' projesine takdim etti. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü'nün sahibi ise 'Aralık' isimli proje oldu. Kazananı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz açıkladı.