DHA YURT BÜLTENİ - 23

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden S.D.'nin, 17 Aralık 2016'da Gökalp Mahallesi'nde bir minibüste silahla öldürülen Hüseyin Oskan'ın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgisi bulunabileceği şüphesiyle çapraz sorguya alınan S.D., tartıştığı arkadaşı Hüseyin Oskan'ı silahla öldürdüğünü ve olayda kullandığı silahı ise sulama kanalına attığını itiraf etti. Cinayetin sürekli rüyasına girdiğini anlattığı belirtilen S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından F.Y. ile birlikte adliyeye sevk edildi. F.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.D. ise tutuklandı.

Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde vatandaşlar, 16 Aralık'ta, kimliği belirsiz 2 kişinin sokaktaki 2 köpeğe kemerle şiddet uygulamasını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntüler üzerine polis, kimlikleri belirsiz 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, köpeklere şiddetin uygulandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden köpeklere kemerle şiddet uygulayanların S.D. ve F.Y. olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, adreslerini belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı.

BATMAN'da, iki sokak köpeğine kemerle şiddet uygulayan 2 kişi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerden S.D., 2 yıl önce arkadaşı Hüseyin Oskan'ı öldürdüğünü itiraf etti ve mahkemece tutuklandı.

Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Acıpınar Köyü'nde, soğuk algınlığı nedeniyle ateşi yükselen Aysun Yener’'n yakınları, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yolu kar nedeniyle kapanan köye gidemeyince, AFAD ve UMKE'den yardım istedi. AFAD ve UMKE ekipleri, kar üstü paletli kurtarma aracıyla köye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrasında ekipler, hastayı Tokat- Niksar Karayolu Gökdere mevkiinde bekleyen ambulansa teslim etti. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Aysun Yener tedaviye alındı.

TOKAT'ta kar yağışı nedeni ile yolu kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener'i (25), İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin çalışması

-Köye gitmeleri

-Hastanın paletli araç ile taşınması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

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ANTALYA'DA 569 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

ANTALYA'da, yapılan operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan ve sahte olduğu değerlendirilen 569 şişe içki ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, 569 şişe farklı markalarda sahte içki, bin 903 adet farklı markalara ait boş içki şişesi, bin 542 adet sahte bandrol, bin 171 adet şişe kapağı, sahte marka etiketi, gıda boyası, aroma ve anason ele geçirildi. İncelemede, ele geçirilen içkilerin üzerindeki bandrol, etiket ve kapakların da sahte olduğu tespit edildi.

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmayan, insan sağlığına zararlı şekilde imal edildiği kaydedilen ve sahte olduğu değerlendirilen şişelerce içkiyle ilgili olarak 4 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili T.B ve A.Ç. ise gözaltına alındı.