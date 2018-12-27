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DHA YURT BÜLTENİ-23

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 22:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır'a sevk edilen askeri araçlar İslahiye'de   TEKİRDAĞ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araçları ve personelleri taşıyan 26 vagonluk tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Diyarbakır'a sevk edilen askeri araçlar İslahiye'de

TEKİRDAĞ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araçları ve personelleri taşıyan 26 vagonluk tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Tekirdağ'dan Diyarbakır'a sevk edilen çoğunluğu zırhlı personel taşıyıcılarında oluşan askeri araçlar ve personellerin bulunduğu 26 vagondan oluşan tren, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Gar'ına ulaştı.

Garda verilen molanın ardında tren, Diyarbakır'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Fevzipaşa Garı
- Askeri araç yüklü tren
- Güvenlik önlemi
- Trenin hareket hali
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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BAŞKALE'DE 54 YERLEŞİM BİRİMİ ULAŞIMA KAPANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edilirken, Van'ın Başkale ilçesinde ise kar nedeniyle 54 yerleşim birimi ulaşıma kapandı.

Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edilirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği Başkale ilçesinde de kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra oylu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kar yağışı
-Kar yağışı altında çalışan iş makinaları
-Kar topu oynayan esnaflar
-Vatandaşlarla röportaj
-İşyerlerinin önünü temizleyen esnaflar
-Kara gömülen araçlar

Engin ERTÜRK/BAŞKALE,(Van),(DHA)

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Trabzon'da işyerinde patlama (2)

TRABZON'da 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı. Olayda, 2 kişi yaralandı, çevredeki ev ve işyerleri ile park halindeki otomobillerde hasar oluştu.

Olay, 21:15'de Fatih Mahallesi Hakan Özer sokakta meydana geldi. 5 katlı bir binanın zemin katındaki işyerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla binadakiler tahliye edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı sokağa araç ve yaya girişine kapattı. İtfaiye ekipleri, binada çıkan yangına müdahalede bulundu. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

2 KİŞİ YARALANDI

Olayda, çevredeki işyerlerinde yaralanan 2 kişi ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlama nedeniyle çevredeki ev ve işyerleri ile park halindeki otomobillerde hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay yeri detayları
İtfaiyenin müdahalesi
Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

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Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayolunda bugün saat 17.00 sıralarında etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi, her iki karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolunun 40’ncı kilometresi Sakaltutan Geçidi'nde, kar yağışı ve yoğun tipi, ağır tonajlı araçların kayarak yolu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden çok sayıda yolcu otobüsü, TIR ve kamyonun geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Erzincan- Gümüşhane karayolunda da kar ve tipi etkisini gösterirken, bu güzergaha giden araçlara da bir süre kontrollü olarak izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Karayolundan görüntü
-Karayolunda ilerleyen araçlardan görüntü
-Karayolları ekiplerinin çalışmaları
-TIR'ların yollarda beklemeleri

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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