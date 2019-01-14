DHA YURT BÜLTENİ-23

Torbalı'da fabrikada kazan patladı: 2 ölü, 2 yaralı (3-yeniden)

ÖLENLERİN SAYISI 2'YE ÇIKTI İzmir'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada yaşanan iş kazasında ağır yaralanan mühendis Aziz Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın yaşamını yitirmesi ile birlikte ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Tedavileri süren diğer 2 işçinin ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Haber: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA) =============== Nişanlısını öldüren Ceyda ile anne ve babası adliyede (2)

NİŞANLISINI ÖLDÜREN CEYDA TUTUKLANDI Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç’i (28) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla Adliyeye sevk edilen Ceyda M. (25), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi 326. Sokak'taki evine gelen nişanlısı Gökhan Evinç'i babasına ait pompalı tüfekle 2 el ateş ederek öldüren Ceyda M. ile birlikte annesi Canan Seyhan M.ve babası Bülent M. Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Anne Canan Seyhan M. ve baba Bülent M., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet zanlısı Ceyda M. ise savcılık tarafından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- ========================== FIRTINANIN SÜRÜKLEDİĞİ KAÇAKLARI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen şişme bottaki 26 kaçak göçmen, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Kara Ada açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden şişme botla denize açılan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, bu akşam saatlerinde fırtınaya yakalandı. Fırtına nedeniyle botları yaklaşık 15 mil sürüklenen, soğuk nedenile de zor anlar yaşayan kaçaklar, yardım talebinde bulunduktan sonra Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kara Ada açıklarında Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Cunda Adası'nda sahile çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmene, giysi, yiyecek ve tıbbi yardım yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma minibüsünden indirilen göçmenler

- Göçmenler merkeze götürülürken ve araçlara bindirilirken Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) =============== ÇAYDANLIK KALIBI ÇALAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI KAHRAMANMARAŞ'ta çaydanlık imalatında kullanılan kalıpları çalan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı. Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir fabrikada 2 Ocak'ta meydana gelen olayda, çaydanlık imalatında kullanılan bakır ve pirinç kalıplar çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelemeye aldığı güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlığı suç kayıtları olan Hüseyin Y., Ergün K., Serdar Ö., Neşet G. ve Ş.G.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Adresleri belirlenen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sorgularında suçlarını itiraf eden ve kalıpları hurdacıya sattıklarını söyleyen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.