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DHA YURT BÜLTENİ- 23

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 21:50 | Son Güncelleme

Metruk binada 2 el bombası bulundu KONYA'nın Ereğli ilçesinde metruk bir binada 2 tane el bombası bulundu.

Metruk binada 2 el bombası bulundu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde metruk bir binada 2 tane el bombası bulundu. Uzman polis ekibi tarafından alınan bombalar, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olay, Namık Kemal Mahallesi Milli Egemenlik Sokak'ta bulunan tek katlı metruk bir evde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, evde iki tane el bombası bulunca, durumu polise bildirdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesinden, Ereğli'ye özel ekip gönderildi. Bomba imha uzmanları, el bombalarını titizlikle bulunduğu yerden aldıktan sonra incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. El bombalarının incelenmesinin ardından imnha edileceği öğrenildi. Polis, bombaları eve bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Olay yerinden detay
- Polislerden detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (10)
5 EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kar kalınlığı bazı mahallelerde 1 metreye kadar ulaştı. Feke ile Saimbeyli ilçesi arasındaki elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle elektrikler kesildi. İlçe merkezine jeneratörle elektrik verileceği bildirildi. Eğitime 1 gün ara verilen ilçede ağaçlar devrildi, 5 evin çatısı çöktü.

Görüntü Dökümü
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- İş makinesi ile yapılan yol açma çalışması

Süre: 00'30" Boyut: 56,3 MB

Haber - Kamera: İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)

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Hırsızlık için girdikleri trafoda akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ'de, iddiaya göre hırsızlık için girdikleri trafo binasında elektrik akımına kapılan Mahmut K. (38) öldü, Erdal K. (35) yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi, Ufuklu Sokak'ta meydana geldi. Mahmut K. ve Erdal K., iddiaya göre hırsızlık yapmak için trafo binasına girdi. Trafodaki demir malzemeleri çalmaya çalışan Mahmut K. ve Erdal K., elektrik akımına kapıldı. Sesi duyan çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mahmut K.'nın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Erdal K. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Mahmut K.'nın cesedi de yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Trafo dışından görüntü
-112 ekiplerinden görüntü
-Diğer görevlilerden görüntü
-Kalabalıktan görüntü
-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,DHA

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Markete gitti, otomobilindeki 90 bin TL çalındı

KAYSERİ'de oturan S.K., bankadan çektiği 90 bin TL'yi arka koltuğa koyduğu otomobiliyle evine giderken yolda durup marekte alışverişe gitti. Bu sırada kimliği belirsiz 2 kişi, arka camı kırıp parayı alarak kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. S.K., banka şubesindeki hesabından çektiği 90 bin TL'yi çanta içinde otomobilinin arka koltuğuna koydu. S.K., aracıyla evine giderken Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durup markete alışverişe gitti. Bu sırada S.K.'yı takip ettiği tahmin edilen otomobildeki kimliği belirsiz 2 kişi, aracın camını kırıp koltuktaki para çantasını alıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, şüphelilerin kullandığı otomobili, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi mevkiinde kara saplanmış şekilde terk edilmiş olarak buldu. Araçta yapılan araştırmada para çantası bulunamadı. Başka bir araçla kaçtıkları düşünülen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Terk edilen araçtan görüntü
-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,DHA)

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