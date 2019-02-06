DHA YURT BÜLTENİ - 23

KAYSERİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN POLİS MEMURU AĞIR YARALANDI (2)- Yeniden KAYSERİ'de sivil polis aracına bir kişinin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda polis memuru İlhan Odabaşı (41), başına isabet eden saçma ile yaralandı. Ağır yaralanan Odabaşı hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.D (37) ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen sivil polis aracına, M.D (37) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu polis aracında bulunan İlhan Odabaşı (41) başına isabet eden saçma ile ağır yaralanırken otomobilde bulunan diğer polis ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru İlhan Odabaşı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için de bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi çalışma başlattı. Saldırıdan 30 dakika sonra zanlı M.D., olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir okulun bahçesinde gizlenirken yakalandı. Zanlı gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülürken, yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Olay yeri inceleme ekipler

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detaylar (EK)

-Zanlı M.D'nin emniyete getirilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ AYVALIK'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 2 otomobil ile 1 hafif tirari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 yolunun Ayvalık sınırı Şehirlerarası Terminal kavşağında meydana geldi. Çanakkale istikametinden gelen Murtaza Kara yönetimindeki 34 UK 1719 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşaktan ana yola çıkan Sefer Erden yönetimindeki 16 BUD 41 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Kara yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Sertaç Taş yönetimindeki 10 BGF 86 plakalı hafif ticari araca çarparak ters döndü. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, yaralıları araçlardan çıkardı. Olay yerine gelen Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan da yaralılar hakkında bilgi aldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

- Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan'ın yaralılara yardımı

- Hastanedeki yaralılardan görüntü Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KAŞ'TA FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ, SERALARA ZARAR VERDİ ANTALYA'nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, ağaçları devrildi, seraların plastik örtülerini yırttı.

Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi'nde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bazı ağaçlar devrildi. Ana trafonun üzerine devrilen bir ağaç ise mahallede elektriklerin kesilmesine neden oldu. Eşen Çayı kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman ekipleri müdahale etti. Çayköy ve Çavdır mahallelerinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle seraların plastik örtüleri yırtılarak, zarar gördü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fotoğraflar Haber: Ahmet ACAR / KAŞ(Antalya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ERDOĞAN: YUNANİSTAN’DAN BEKLENTİMİZ FETÖ İÇİN GÜVENLİ ÜLKE HALİNE GELMEMESİDİR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Terörün her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde ortak tutum sergilemek zorundayız. Bu çerçevede Yunanistan’dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir. FETÖ’cü darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi Yunan dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk. Bu konuda Yunanistan’dan daha çok işbirliği bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki tüm sorunların barışçıl yolla çözülebileceğine inandığını aktaran Erdoğan, "Bildiğiniz üzere Başbakanlık dönemimden bu yana Yunanistan'la ilişkilerimizde samimi adımlar atılmasını hep savundum. Anlayışın sürdürülebilir kılınması için ülkelerimiz arasında diyalog kanallarının açık tutulması gerekiyor. Biz dostlarımızla aramızdaki her meselenin konuşmak suretiyle hal yoluna konulabileceğine inanıyoruz. Yunanistan’da yaşayan soydaşlarımız ve Türkiye’deki Rum kökenli vatandaşlarımız bize göre birer ayrışma değil, işbirliği vesilesidir. Azınlıklarımız bizler için sağlam birer köprüdür. Bu anlayışla görüşmelerimizde karşılıklı vatandaşlarımızın sorunlarını da değerlendirdik. Rum kökenli vatandaşlarımızın durumlarını iyileştirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Aynı yaklaşım ve zihniyeti Yunanistan’ın da benimsemesini bekliyoruz" diye konuştu.

'KIBRIS TÜRKLERİNİN SİYASİ EŞİTLİĞİ TEMEL PARAMETREDİR'

Kıbrıs meselesini de ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz istişare sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Taraflar yeni bir müzakere sürecine başlamadan, ortak bir vizyon, yol haritası belirlemelidir. Neyin, nasıl müzakere edileceği önceden net olmalıdır. Türkiye için Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliği temel parametredir. Hangi çözüm modeli olursa olsun bu zaruret gözetilmelidir" dedi. 'TÜRKİYE TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRDİ'

Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelede oynadığı rolün çok büyük olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Ege’de ölümlerin önüne geçilmesi için gece gündüz çalışıldığını vurgulayarak, "Avrupa Birliği’yle imzalamış olduğumuz 18 Mart Mutabakatı da yeni göç akımları bakımından caydırıcı bir rol oynadı. Türkiye, geri kabul de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Getirmeye de devam ediyor; ancak geri kabul mekanizmasının AB tarafından sağlıklı bir şekilde uygulanamadığını da görüyoruz. AB başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatı’ndan doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak AB tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruzö açıklamasında bulundu.

'YUNANİSTAN’DAN DAHA ÇOK İŞBİRLİĞİ BEKLİYORUZ'

Yunanistan Başbakanı Çipras ile terörle mücadeleyi de görüştüklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye ve Yunanistan terörün kanlı yüzünü bilen iki ülkedir. Bu meselenin komşuluk ve müttefiklik hukuku bağlamında ele alınması son derece önemlidir. Terörün her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde ortak tutum sergilemek zorundayız. Bu çerçevede Yunanistan’dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir. FETÖ’cü darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi Yunan dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk. Bu konuda Yunanistan’dan daha çok işbirliği bekliyoruzö dedi. 'BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER BULMAK İÇİN ÇABA HARCAMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından söz alan Yunanistan Başbakanı Çipras, bölgedeki sorunlara mahkum olmak zorunda olmadıklarını kaydederek, "Sorunlarımıza barışçıl çözümler bulmak için çaba harcamaya devam ediyoruz. Ekonomi alanında, turizm alanında, kültür alanında halklarımız aynı bölgede yaşıyorlar, sürekli olarak birbirlerine yakınlaşıyorlar. Biz de bunu takip etmek zorundayız diye düşünüyorum. Geçmişin önyargılarını kenara bırakarak uluslararası hukuka saygı çerçevesinde karşılıklı anlayış çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

'DARBECİLERİ KABUL ETMEKTEN HOŞLANMIYORUZ'

Çipras, Selanik-İzmir gemi seferlerinin yaz aylarında başlaması konusunda mutabık kaldıklarını ve Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir iş forumu gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Yunanistan Başbakanı Çipras, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askere ilişkin, "Bu askerlerle ilgili olarak Yunanistan yargısı net kararlar aldı bir kere daha belirtmek isterim ki, Yunanistan yargısının almış olduğu kararlara saygı göstermek durumundayız. Biz darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Bu aşamada güvenlik konusundaki işbirliğimizi güçlendirmek durumundayız. Bu çerçevede organize suç örgütlerinin üstesinden gelmek için işbirliğimizi artırmak durumundayız" diye konuştu. 'SİYASETÇİLERİN GÖREVİ DOST KAZANMAKTIR'

Erdoğan-Çipras ikilisi açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önümüzdeki Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısının Selanik’te yapılacağını açıklayan Erdoğan, orada anlaşmalar imzalanacağının altını çizerek, "Siyasetçilerin görevi düşman kazanmak değil dost kazanmaktır. Onun çalışması içinde olmaktır. Aksi takdirde siyaset yapamazsınız, sürekli kan kaybedersiniz. Biz o anlayışla siyasetimizi yürütüyoruz" dedi.

'BATI TRAKYA’DAKİ MÜFTÜLER MESELESİNİ ÖNLERİNE KOYDUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras’ın yarın gerçekleştireceği Heybeliada Ruhban Okulu ziyaretine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"1971’den bu yana Ruhban Okulu kapalı, aslında kapalı oluşunun sebebi de o zamanki bizim yönetimlerimize ait olan bir şey değil. Zaten patrikhanenin oranın işlevsiz hale geldiğini görmesi sebebiyle kapanmaya yüz tutmuştur. Ben İmam Hatip’te okuduğum zaman orayı ziyaret etmiştim, Dinler Tarihi hocamız bizi götürmüştü. Çok da zeki bir müdürleri vardı, Felsefe öğretmeniydi. Çok da zengin bir kütüphaneleri vardı. 38 bin cilt kitap vardı o zaman kütüphanesinde. Bizim arkadaşlardan biri şöyle bir muziplik yaptı, ‘Müdür bey bu kitapların hepsini okudunuz mu?’ dedi. Müdür bey de gayet zeki bir cevapla, ‘Son gelen dergilerden birkaç sayfa kaldı. Oğlum, bu kadar kitap okunur mu? Bu bütün öğrenciler ihtiyacına göre geliyor, açıyor, okuyor’ dedi. O benim tabii orta öğretimde İmam Hatip'te 7’nci sınıfta olduğum dönemdi. Hakikaten o günde bile çok az öğrenciye sahipti. 71’de de ora kapandı şimdi geldiğimiz noktada orada eğitim öğretim malum yok. Sürekli Sayın Çipras ve öncekiler gündeme getirdiler, ben kendilerine sadece Batı Trakya’daki müftüler meselesini önlerine koydum. Dedim ki, ‘Şu işi çözün, biz de bu işi çözelim’ Sen Sinod Meclisi’nde sayısal olarak 7’ye düşmüşlerdi, ben Sayın Bartholomeos’a haber gönderdim, ‘Meclis’te görev alacak din görevlilerinin isimlerini verin, ona göre biz onları vatandaşlığa alalım ve Sen Sinod Meclisi’ni çalışır hale getirelim. Lozan’a göre bize isimler verildi, biz bunları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptık. Şu anda 15 üyesiyle Sen Sinod Meclisi çalışıyor. Lozan’a göre seçimini yapabilecek noktaya gelmiş oldu. Biz de herhangi bir çekincemiz yok. Buradan böyle bir talep de gelince, Sayın Çipras’ın ziyaretine hayırlı olsun dedik."