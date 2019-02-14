DHA YURT BÜLTENİ-23

SINIRA ASKERİ SEVKIYAT SÜRÜYOR TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcılar ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.

Hatay-Suriye sınır hattında konumlandırmak için yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemler altında Kırıkhan ilçe merkezinden geçti. Reyhanlı'ya giden konvoydaki araç, mühimmat ve askerlerin, sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoyun geçişi Süre: 01'15" Boyut: 140 MB Haber - Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) =================== Boşandığı kadını öldüren şüpheli, ormanda yakalandı (3)

ZANLI TUTUKLANDI Jandarmada işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Muammer Güler öldürdüğü Alev Yıldırım’ın adliye çevresinde çevresinde bekleyen yakınlarının olası bir saldırısına karşılık tedbir amaçlı Erbaa ilçesine götürülerek adliyeye çıkarıldı. Jandarmaya ait zırhlı araçla adliyeye getirilen Muammer Güler girişte basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBIS) ile Niksar Adliyesinden ifadesi alınan Muammer Güler mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından katil zanlısı Muammer Güler’e yardım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç. ve M.A. ise Jandarma ve Çevik Kuvvet Polislerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Niksar Adliyesine getirildi. İki şüpheli adliyenin arka girişinden içeri alındı.

Burada ifadeleri alınan Ö.Ç ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü:

-Erbaa Adliyesinden görüntü

-Cinayet şüphelisinin götürülüşü

-Niksar Adliyesinden görüntü Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/TOKAT, DHA ========================= Edremit'te zincirleme kaza: 5 yaralı BALIKESİR’in Edremit ilçesinde kamyonet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza bu akşam saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu Edremit Bölge Trafik İstasyonu karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Edremit E-87 karayolunda aşırı hızlı olduğu iddia edilen Ali Ekber Köygülü yönetimindeki 10 KT 927 plakalı kamyonet, ilk olarak önünde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AAR 174 plakalı otomobile sağ arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Fatih Şentürk yönetimindeki 34 RU 8117 plakalı otomobile sol yandan hafif şekilde çarptıktan sonra arkadan gelen Ela Onat idaresindeki 06 DH 3613 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.