DHA YURT BÜLTENİ -23

Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bir yatak deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredkiler durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 10 itfaiye aracı ve yaklaşık 30 itfaiye eri, yangını söndürmeye çalışıyor.

Babasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı. Öğle saatlerinde Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin gözetiminde 16 NLS 695 plakalı otomobil, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda vinç yardımıyla sudan çıkarılarak otoparka çekildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BURSA (DHA)

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YATAK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGINA 10 İTFAİYE ARACIYLA MÜDAHALE EDİLDİ (2)

BURSA’da Nilüfer ilçesinde yatak fabrikasına ati depolama bölümünde yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan alevlere 10 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, olay sırasında depoda kimsenin bulunduğu belirtildi.

Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki bir yatak fabrikasının deposunda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri fark eden çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliğini sağlarken yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 10 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Olay anında çılışanan olmadığı belirtilen yangında kısa sürede geniş alana yayılan alevler kilometrelerce uzaktan fark edildi.

30 kişilik itfaiye ekibnin müdahale ettiği yangında zaman zaman depoda alev topu şeklinde parlamalar meydana geldi. Yatak deposundaki yangını söndürme çalışmaları güçlükle sürdürürken, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.