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DHA YURT BÜLTENİ -23

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 23:50 | Son Güncelleme

Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (3)  OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDI Babasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı.

Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (3)
OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDI

Babasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı. Öğle saatlerinde Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin gözetiminde 16 NLS 695 plakalı otomobil, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda vinç yardımıyla sudan çıkarılarak otoparka çekildi.

Görüntü dökümü;
-Otomobilin barajdan çıkarılması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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YATAK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGINA 10 İTFAİYE ARACIYLA MÜDAHALE EDİLDİ (1)

BURSA'DA bir yatak deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bir yatak deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredkiler durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 10 itfaiye aracı ve yaklaşık 30 itfaiye eri, yangını söndürmeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BURSA (DHA)

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YATAK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGINA 10 İTFAİYE ARACIYLA MÜDAHALE EDİLDİ (2)

BURSA’da Nilüfer ilçesinde yatak fabrikasına ati depolama bölümünde yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan alevlere 10 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, olay sırasında depoda kimsenin bulunduğu belirtildi.

Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki bir yatak fabrikasının deposunda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri fark eden çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliğini sağlarken yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 10 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Olay anında çılışanan olmadığı belirtilen yangında kısa sürede geniş alana yayılan alevler kilometrelerce uzaktan fark edildi.

30 kişilik itfaiye ekibnin müdahale ettiği yangında zaman zaman depoda alev topu şeklinde parlamalar meydana geldi. Yatak deposundaki yangını söndürme çalışmaları güçlükle sürdürürken, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Görüntü Dökümü:
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- Yangın anından görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
- Havadan görüntüler
-Detaylar

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ-Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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Yatak deposunda çıkan yangına müdahale edildi (3-YENİDEN)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesinde bulunan bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile alevlerin yanan fabrikanın yakınındaki bir fabrikaya sıçraması önlendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, alevler havadan da drone ile görüntülendi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mehmer İNAN-Muammer İRTEM / Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA-(DHA)

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Bingöl'ün 3 ilçesinde okullara kar tatili

BİNGÖL'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim merkezleri ile Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 Mart günü ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar, merkez ilçede ise taşımalı eğitim verilen okulların 1 Mart günü için ara verildiği bildirildi. Açıklamada Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL,(DHA)-

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