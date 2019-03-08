DHA YURT BÜLTENİ - 23

Cezaevi firarisinin genç kızı taciz ettiği iddiası, ilçeyi sokağa döktü GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, iddiaya göre cezaevi firarisi olan kişi tarafından sözlü tacize uğrayan, ardından darbedilen E.A. (19) adlı genç kız, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli çevredekiler tarafından yakalanırken, ilçe sakinleri ise sokağa döküldü. Polis ve jandarma, Görele Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Eynesil ilçesi Aralık köyünde akşam saatlerinde dershaneden çıkıp, evine giden E.A., iddiaya göre yolda, bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Ardından genç kızı sürükleyerek, darbeden şüpheli, kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin alt geçitte sıkıştırdığı şüpheli, yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yaralanan E.A. ise Giresun Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şüpheli, sorgusunun ardından Görele Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sosyal medyadan olayı duyanlar ise adliye önünde toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ve jandarma ekipleri, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliye önü cep telefonu görüntüleri

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AKTÜEL GÖRÜNTÜLER Haber: Nedim KOVAN - Selçuk BAŞAR / GÖRELE(Giresun),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö. (23), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö.'ye A.B. yönetimindeki 46 ND 557 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Setenay Büşra Ö. yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Setenay Büşra Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Setenay Büşra Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü A.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.