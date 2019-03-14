DHA YURT BÜLTENİ -23

Açık cezaevinden izinli çıktı, hakimin cüzdanını çaldı
BURSA Adliyesi'nde üç gün önce ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Gölpazarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Serkan E., bir nedenle geldiği adliyede mahkeme kaleminde ifade alan Nöbetçi hakim Gülay Hoş'un odasına girerek çantasından cüzdanını çaldı. Polisin çalışmasıyla yakalanan Serkan E., suçunu itiraf etti.
Bursa adliyesi'nde 3 gün önce nöbetçi olan 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş, bir kişinin ifadesinin alınması için mahkeme kalemine gitti. Hakim Hoş, ifade işleminin ardından odasına döndüğünde çantasının karıştırıldığın fark etti. Yaptığı incelemede içerisinde bir miktar para ile banka kartları ve kimlik kartı bulunan cüzdanının çalındığını anlayan Hakim Hoş, durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevinden çıkıp Bursa'ya gelen Serkan E.'nin (26) olduğunu belirledi.
İTİRAF ETTİ
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Serkan E.'yi Bursa'daki evinde yakaladı. Gözaltına alınan Serkan E. emniyetteki ifadesinde Gölpazarı Açık Cezaevinden izinli olarak çıkıp, bir yakının işi için geldiği Bursa Adliyesi'nde kapının açık olduğunu söylediği Hakim Hoş'un odasına girerek çantasından cüzdanını aldığını itiraf etti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden Serkan E.'nin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Bursa Adliyesi'nden arşiv görüntüler
Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
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80 bin TL alacağı olduğunu iddia ettiği emlakçıyı pompalı tüfekle vurdu
BOLU’da, inşaat işçisi Yılmaz Durmuş (29), alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu emlakçı Murat Kavakçı’yı (33) pompalı tüfekle bacağından yaraladı. Olayın yaşandığı sokağın 500 metre yakınında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden elinde tüfekle koşarak kaçmaya çalışan Yılmaz Durmuş, polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi Ağdacı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçisi Yılmaz Durmuş yanında getirdiği pompalı tüfekle, 80 bin TL alacağı olduğunu öne sürdüğü Murat Kavakçı’nın evinin önüne gitti. Murat Kavakçı evinden çıkıp sokakta yürürken Yılmaz Durmuş, pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Murat Kavakçı, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, Yılmaz Durmuş olay yerinden kaçmaya başladı. Olayın yaşandığı sokağın 500 metre yakınında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden elinde tüfekle koşarak kaçmaya çalışan Yılmaz Durmuş, polis tarafından yakalandı. Yılmaz Durmuş, polisin ihtarıyla silahını bırakıp teslim oldu. Yaralanan Murat Kavakçı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olay yerinden görüntüler
-Yaralının ambulanstaki görüntüsü
-Polisin çalışması
-Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden görüntüler
-Detaylar
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
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2'nci kattan düşen 2 yaşındaki Muhammed ağır yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde binanın 2'nci katının penceresinden düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Muhammed Elyasin ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Seylan Sokak'taki 2 katlı binanın 2'nci katında oturan İsmail ve Esra Elyasin çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Muhammed Elyasin, odada oynamaya başladı. İddiaya göre annesi mutfağa gittiği sırada kanepenin üzerine çıkan minik Muhammed, açık olan pencereden düşerek ağır yaralandı. Sesi duyan Anne Esra Elyasin, salonda oğlunu göremeyince pencereden baktığında Muhammed'in kanlar içinde yattığını gördü. Muhammed Elyasin, mahalle sakinlerinin yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Muhammed'in kafatasında çatlak oluştuğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
Görüntü Dükümü
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-Muhammed'in hastanede görüntüsü
-Olay yerinden detaylar
-Detaylar
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(BURSA),(DHA)
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Marmara Adası'nda karaya oturarak yan yatan yük gemisi, tamamen battı
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında mucur yüklü bir gemi fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturan gemi olumsuz hava koşulları ve gel-git nedeniyle açığa sürüklenerek tamamen battı.
Balıkesir'in Marmara Adası Topağac Mahallesi açıklarında Yusuf Celal isimli mucur yüklü gemi dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına sebebiyle sürüklenerek karayla oturdu. Sahilden yaklaşık 50-60 metre uzaklıkta karaya oturan gemi daha sonra yan yatarak, büyük bir bölümü sulara gömüldü. Gemi mürettebatının ihbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik botu ve çevredeki balıkçı teknesinin yaptığı müdahale ile gemideki 6 mürettebat kurtarılarak karaya getirildi. Yaşanan kaza sırasında yaralanan 1 mürettebat, olay limanda bekleyen ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TAMAMEN BATTI
Dün yaşanan olayın ardından yan yatan mucur yüklü gemi fırtına, ve gel-git nedeniyle açığa sürüklenerek tamamen battı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Gemideki mürettebatın kurtarılması
Haber-Kamera: Mehmet BAKİ-Taygun ERTAN/MARMARA (BALIKESiR),(DHA)
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