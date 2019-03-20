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DHA YURT BÜLTENİ - 23

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 02:42 | Son Güncelleme

Havaya tüfekle ateş açan kadın yakalandı   ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde elindeki av tüfeği ile havaya rast gele ateş açan F.K.

Havaya tüfekle ateş açan kadın yakalandı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde elindeki av tüfeği ile havaya rast gele ateş açan F.K. isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay gece saatlerinde Adıyaman Bulvarı’nda meydana geldi. Bir kişinin tüfekle havaya ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, bölgeye gelerek incelemeye başladı. Ekipler havaya ateş edenin F.K. isimli kadın olduğunu belirledi. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen F.K. polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Çevrede güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polislerin havaya ateş eden kadını kovalaması
- Kadının polis tarafından yakalanması
- Yol kenarındaki meraklı kalabalık
- Polis tarafından olay yeri incelenmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı sürücü öldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan Salih Göbeklioğlu (83), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Şehzadeler ilçesinin kırsal Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde çiftçilikle uğraşan ve bağ budamasından dönen evli 3 çocuk babası Salih Göbeklioğlu yönetimindeki traktör, Helvacı mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göbeklioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye tarafından traktörün altından çıkarılan Göbeklioğlu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Devrilen traktörden görüntü
-Jandarma ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: Sözleşmeli personel kadroya alınmalı

TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 31 Mart'taki yerel seçim öncesinde kamuda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınmasını beklediklerini belirterek, "4B statüsünde çalışan bütün kamu çalışanlarının kadroya alınmasını bekliyoruz" dedi.
TÜRK Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi'nce İstişare ve Dayanışma Toplantısı düzenlendi. Programa, TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Abalı ve öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde hükümetten sözleşmeli öğretmenleri kadroya almasını beklediklerini aktaran Geylan, "12 Haziran 2011 seçimlerinden bir hafta önce hükümet, kamuda görev yapan 230 bin sözleşmeli personeli kadroya aldı. Kadroya alınan meslekler arasında 68 bin de öğretmen bulunuyor. Biz 31 Mart'tan önce hükümetten benzer bir adımı tekrar bekliyoruz ve kamuda 4B statüsünde çalışan bütün kamu çalışanlarını kadroya almasını bekliyoruz. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi aynı işi yapan kamu çalışanlarının farklı şartlarda istihdam edilmesi kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

'BÜTÜN KAMU ÇALIŞANLARININ EK GÖSTERGELERİNİN DÜZENLENMESİNİ İSTİYORUZ'
Talip Geylan, sendika olarak yaptıkları araştırmalarda 300 bine yakın insanın kadro beklediğini tespit ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yapılacak olan bu çalışmanın, kamuya ve devlete ek bir külfet getireceğini düşünmüyoruz. Zaten bu insanlar kamuda çalışıyor. Bu konuda biz hükümetten adım bekliyoruz. Bir diğer beklentimiz ise ek gösterge ile alakalı çalışma bekliyoruz. Artık bu bir yılan hikayesine dönmesin, seçimden önce neticelenmeyebilir, en azından resmi adımlar atılabilir. Bütün kamu çalışanlarının ek göstergelerinin düzenlenmesini istiyoruz.ö
Türk Kamu sen ve Türk eğitim sen Kırıkkale Şubei Başkanlığı tarafından organize edilen Programa MHP Kırıkkale il Başkanı Erdal Baloğlu, MHP Merkez ilçe Başkanı Murat Abalı ve öğretmenlerde katıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA)
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