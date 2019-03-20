DHA YURT BÜLTENİ - 23

Havaya tüfekle ateş açan kadın yakalandı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde elindeki av tüfeği ile havaya rast gele ateş açan F.K. isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde Adıyaman Bulvarı’nda meydana geldi. Bir kişinin tüfekle havaya ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, bölgeye gelerek incelemeye başladı. Ekipler havaya ateş edenin F.K. isimli kadın olduğunu belirledi. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen F.K. polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çevrede güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerin havaya ateş eden kadını kovalaması

- Kadının polis tarafından yakalanması

- Yol kenarındaki meraklı kalabalık

- Polis tarafından olay yeri incelenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı sürücü öldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan Salih Göbeklioğlu (83), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şehzadeler ilçesinin kırsal Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde çiftçilikle uğraşan ve bağ budamasından dönen evli 3 çocuk babası Salih Göbeklioğlu yönetimindeki traktör, Helvacı mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göbeklioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye tarafından traktörün altından çıkarılan Göbeklioğlu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.