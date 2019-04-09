DHA YURT BÜLTENİ - 23

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza saat 23.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Bedir Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Alişan Süzgün idaresindeki 06 BDP 329 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüs, TIR'ın altına girdi. Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Minibüste sıkışan 5 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralanan 3 kişiye ise ilk müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 5 kişinin cenazelerini çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

BURSA'da, Suriye uyruklu bir kadın elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Polis şüpheli olarak kadının kocasının yakalanması için çalışma başlattı. Olay akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Zümrütevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en alt katında bulunan daireden bağırış ve çığlık seslerinin gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde salonda elleri ve ayakları bağlı boğularak öldürülmüş genç kadın cesediyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı araştırmada cesedin 30 yaşındaki Suriye Vatandaşı Hayat Hattab'a ait olduğunu belirledi. Görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, Hayat Hattab'ın eşi Ali Hattab'ı şüpheli olarak aramaya başladı. Polis, olayın ardından evin açık bulunan camından atlayarak kaçtığını belirlenen Ali Hattab'ın yakalanması amacıyla çevrede arama çalışma başlattı.

SİVAS'ta iki grup arasında çıkan kavga sonrasında tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, bir lokantanın camları kırıldı. Olay, saat 19.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Y. (16) ile akrabası olan E.Y. (16), ismi öğrenilemeyen bir kişiyle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken F.Y. ile E.Y.'nin bir kişiyi dövdüğünü gören çevredeki bir lokanta çalışanı A.K. kavgayı ayırdı. Dövülen kişiyi dükkana alarak F.Y. ile E.Y.'yi bölgeden uzaklaştırdı. A.K.'nin kavgayı ayırmasına sinirlenen F.Y. ve E.Y. bir süre sonra aynı bölgeye tekrar geldi. F.Y. yanında getirdiği av tüfeğiyle lokantaya doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar cadde üzerinde M.E.'ye ait başka bir lokantanın camına isabet etti. İş yerinde maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan veya ölen olmadı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri F.Y. ve E.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Yaşanan kavga anı ve işyerinin kurşunlanması lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK'te otomobiliyle dirft yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 10 bin 302 lira para cezası verildi. Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar bir otomobil sürücünün drift yaptığını ve tehlikeli araç kullandığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 0,65 promil alkollü olduğunu ve daha önce yine alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirlendi. Ekipler, adı açıklanmayan sürücüye drift yapmaktan, sürücü belgesi daha önce elinden alınmasına rağmen araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplam 10 bin 302 lira para cezası kesti. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

'YSK, İSTANBUL'DA 31 İLÇEYİ KARARA BAĞLADI' Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleşen yaklaşık 7 saatlik toplantının ardından AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, basın açıklaması yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 32 ilçe için yaptığı başvurular hakkında bilgi veren Özel, "Sandıkların tamamının sayılmasını istiyorduk. İstanbul'daki 15 bin civarındaki fark, Türkiye'de seçim yapılan bazı ilçelerdeki bir oya tekabül etmektedir. O nedenle İl Seçim Kurulu'na vermiş olduğumuz tamamının sayılması talebini Yüksek Seçim Kurulu'na getirdik. Bunun 31 ilçesini karara bağladı YSK az önce. Büyükçekmeceyi erteledik. 31 ilçeyle ilgili bizim yapmış olduğumuz talep sandıkların tamamının sayılmasıydı. 29 bin oy farkı şu anki rakama göre 14 bin 604'e geriledi. Yüzde 6'sını saydık, 14 bin 604'e düştü. Biz tamamının sayılmasını talep ettik, CHP bundan şiddetle korktu. Fark giderek kapanmaktaydı. YSK yerleşmiş içtihatlarına bağlı kalarak bizim yeniden sayım talebimizi reddetti" diye konuştu.

YSK'nın AK Parti'nin 21 ilçedeki 51 sandık için sunduğu gerekçeleri haklı bulduğunun altını çizen Özel, "31 ilçe karara çıktı, bunun 21'inde bir sondajlamayla 'Şu sandıklarda problem var, sandık sonuç tutanaklarıyla sayım döküm cetvelleri arasında usulsüzlükler var' dediğimiz hususları haklı buldu. 51 sandıkta sayım kararı aldı. Bizim sondajlamamız parti olarak devam ediyor. Önümüzdeki süreçte getireceğiz. Bu seçimlerin ne derece usulsüz, şaibe altında yapıldığını ispat edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'KURUL, BULDUĞUMUZ PROBLEMLERİ HAKLI BULDU'

31 ilçedeki çetelelerin tek tek kontrol edildiğini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Bizim sondajlama yaptığımız 31 ilçede tek tek çeteleleri kontrol edildi. Ve haklı olduğumuz ortaya çıktı. Diğer sayım taleplerimiz daha önceki içtihatlara bağlı olarak kabul edilmedi. Ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. 31 ilçedeki tamamına dönük talebimizin bir sondajlama olarak bazı sandık numaraları vermiştik, onları haklı buldu sayım kararı verdi. Diğerleri yönünden talebimiz reddoldu. Ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Biz, 21 ilçede bu 51 sandığın numaralarını verdik. 31 bin sandıktan sondajlama usulüyle aldık. Kurul da bizim bulduğumuz problemleri haklı buldu ve onların sayımına karar verdi. Biz, bu tespitlerimiz devam ediyor. Diğer sandıklarla ilgili tespitlerimiz de devam ediyor. Onları da yine getireceğiz. Bundan sonra olağanüstü itiraz yoluyla geleceğiz."