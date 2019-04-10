DHA YURT BÜLTENİ - 23

Havan saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (2) NOT: 'Havan saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (2)' ek haberinde 'ORGANLARI BAĞIŞLANACAK' ara başlıklı bölümde şehidin organlarını bağışlayan ailenin ismi sehven 'Ergen' olarak yazıldı. Bu ifade aşağıdaki gibi 'Sayın' olarak düzeltildi.

-------------------- ORGANLARI BAĞIŞLANACAK Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Sayın ailesinin ise oğullarının organlarını bağışlama kararı aldığı bildirildi. Haber: GAZİANTEP,(DHA) Ankara’da 13 köpek zehirlenerek öldürüldü ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü edildiği, 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı ileri sürüldü. Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, “Vicdansızlar, bugün burada 13 köpeğimizi katletti. 6 köpeğimiz klinikte, 7 köpeğimizde kayıp bulamıyoruzö dedi.

Yenimahalle ilçesine bağlı Turgut Özel Mahhalesi’nde, park alanları ile dağlık alanların bulunduğu bölgede, hayvanseverlerin beslediği köpeklerin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek, öldürüldüğü öne sürüldü. Bölgede şu ana kadar farklı noktalarda, 13 köpek ölüsü bulundu, yaklaşık 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi. Bölge sakinleri köpekleri zehirlediği öne sürülen kişi ya da kişilere tepki gösterip, bulunmaları için emniyete giderek şikayetçi oldu.

‘BUNLARIN TEK ANLAYACAĞI ŞEY İDARİ İŞLEMLERDİR’

Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, “Vicdansızlar, bugün burada 13 köpeğimizi katletti. 6 köpeğimiz klinikte, 7 köpeğimiz de kayıp, bulamıyoruz. Bu insanlarda Allah korkusu yok. Bunların tek anlayacağı şey idari işlemlerdir. Hayvanları katledenlere hapis cezası gelmeli. Plakası sökük beyaz bir araçla gelen 2 kişinin buradaki köpeklere zehirli et parçaları verdiği söyleniyorö ifadelerini kullandı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ TWİT ATTI

Mansur Yavaş attığı sosyal medya hesabı Twitter'dan attığı mesajda konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir.ö GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Haydar Özkan ile röp.

- Vatandaşlardan görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Telef olan köpeklerden görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kahramanmaraş'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 45 dakika süren ve yerleri beyaza bürüyen doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere girerek korunmaya çalıştı. Doluya araçlarında yakalanan sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dolu yağışı

Genel ve detaylar Haber-Kamera: İskender ZENGİN / ANDIRIN(Kahramanmaraş),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ İki otomobil çarpıştı, hava yastığı açılınca minik Nisanur’un boynunu kırıldı BURDUR'da iki aracın karıştığı kazada, ön tarafta annesinin kucağında yolculuk yapan 2 yaşındaki Nisanur Yarar, açılan hava yastığıyla annesinin vücudu arasında sıkıştı. Nisanur’un boynu ve kolunun kırıldığı kazada sürücüler ise hafif yaralandı.

Kaza,saat 19.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. A.S. yönetimindeki 15 NP 474 plakalı otomobil, Ali Yarar yönetimindeki 27 BTD 36 plakalı İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralanırken, hafif ticari araçtaki ön koltukta annesinin kucağında oturan Nisanur Yarar ise çarpışmanın şiddetiyle açılan hava yastığıyla annesinin vücudu arasında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan minik Niisanur'un boynu ve sağ kolunun kırıldığı belirlendi. Hayati tehlikesi olan Nisanur Yarar, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücülerden A.S.’nin yapılan kontrolünde 0.75 promil alkollü olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan otomobiller

- Yoldaki trafik

- Ambulans

- Hastane dış görünüş

- Nisanur'un ambulansa bindirilişi

- Ambulansın gidişi Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Otomobiliyle şarampole yuvarlanan amatör futbolcu ağır yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü amatör futbolcu Özkan Şimşek (23) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Bursa yolunda meydana geldi. İnegöl Gençlergücü Spor Kulübü'nün forvet oyuncusu Özkan Şimşek (23) yönetimindeki 16 SDN 93 plakası otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, Şimşek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Şimşek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyata alınan genç futbolcunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI Haber: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) Otomobil TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Hüseyin G. Yönetimindeki 35 AC 6653 plakalı otomobil, Ümitalan mevkiine geldiği sırada önünde seyir halinde olan sürücü Şahin A. yönetimindeki 41 B 6989 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü yaralandı. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine Hüseyin G., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. FOTOĞRAFLI Haber: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) Özel öğrencilerden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile konser İZMİR'de faaliyet gösteren Ege Engel Siz Yaşam Derneği tarafından farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerin oluşturduğu koro konser verdi. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Burhan Öcal eşliğinde 12 otizmli ve Down Sendromlu çocuğun da enstrüman çaldığı 'Yaşamın Ritmi' adlı konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ege Engel Siz Yaşam Derneği, farkındalık yaratmak amacı ile İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile 12 otizmli ve down sendromlu çocuğun aynı sahnede buluştuğu 'Yaşamın Ritmi' isimli konseri düzenledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öcal darbuka ile eşlik etti. Konserden iki saat öncesinde provalarını gerçekleştiren Devlet Senfoni Orkestrası, Hakan Şensoy'un şefliğinde Burhan Öcal'ın da katılımıyla son hazırlıklarını yaptı.

Ege Engel Siz Yaşam Derneği Başkanı İnci Sancak, "Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde özel çocuklarımızın da sahne aldığı, Burhan Öcal eşliğinde bir ritm konseri gerçekleştirdik. Bu çalışmalar 2.5 aydır devam ediyor. Bu provalarla birlikte, çocuklarımızın ne kadar başarılı olduklarını biz de öğrendik. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile ilk kez düzenlenen bir konser bu. Bizler de çok heyecanlıyız. Otizm hafif, ağır, orta olarak kendi içinde ayrılan bir tanı. Bütün seviyelerden 12 çocuğumuz sahnede. Çocuklarının yapamayacağını düşünüp, sahnede yaptığını görmek anneler için de büyük bir mutluluk oldu" diye konuştu.