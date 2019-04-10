DHA YURT BÜLTENİ -23

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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 20:02 | Son Güncelleme

Çamaşır suyu içen minik Erva, hastaneye kaldırıldı(2) ÇAMAŞIR SUYU İÇEN ERVA YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI Bursa'da çamaşır suyu içerek zehirlenen Erva Menteş(2), Bursa Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Çamaşır suyu içen minik Erva, hastaneye kaldırıldı(2)
ÇAMAŞIR SUYU İÇEN ERVA YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Bursa'da çamaşır suyu içerek zehirlenen Erva Menteş(2), Bursa Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Detaylar
-Erva bebeğin hastaneden sevk görüntüsü

Süre: 0.36 DK BOYUT 68 MB

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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DÜZCE, (DHA)

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