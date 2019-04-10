DHA YURT BÜLTENİ -23

Çamaşır suyu içen minik Erva, hastaneye kaldırıldı(2)
ÇAMAŞIR SUYU İÇEN ERVA YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Bursa'da çamaşır suyu içerek zehirlenen Erva Menteş(2), Bursa Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Detaylar
-Erva bebeğin hastaneden sevk görüntüsü
Süre: 0.36 DK BOYUT 68 MB
Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)
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