DHA YURT BÜLTENİ - 23

ADANA Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde 1275 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı. 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması-2' adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranması olan 46 kişi yakalanırken, 14 kişiye ise adli ve idari işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda il merkezi ve ilçelerde 'Adana Huzur ve Güven-2 Uygulaması' adı altında sabit önleyici yol kontrolü ve umuma açık yer denetimleri yapıldı. 1275 polisin görev aldığı uygulamada, drone ile havadan destek verildi.

HATAY-Suriye sınır hattına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araç sevkiyatı yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçen zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. Askeri araçlar, ZPT’ler ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarını gezip, yapılan çalışmaları denetleyen Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet edip, bir çocuğa da oyuncak araba hediye etti. Uygulamanın Adanalıların huzuru ve güveni için yapıldığını belirten Aktaş, vatandaşların görüşlerini de dinledi.

GECE YARISINA KADAR DEVAM ETTİ

Kent genelinde 20 noktada yapılan sabit önleyici yol uygulamasında, 5 bin 466 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 46 kişiyi yakaladı, çeşit suçlardan 14 kişi hakkında ise adli ve idari işlem yaptı. Durdurulan 3 bin 279 araç, ekipler tarafından özel eğitimli narkotik köpeği ile arandı. Sürücüleri ve evrakları da incelenen araçlardan 2'si trafikten men edilirken, 88 araç sürücüsüne ise 40 bin 680 TL ceza kesildi. Sabit önleyici yol kontrolünün ardından kent genelinde umuma açık mekanlarda da denetlemeler yapıldı.

ALTIN KAPLAMALI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde ekipler, biri altın kaplamalı 10 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 10 şarjör ve 38 adet dolu fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3,12 gram esrar ele geçirdi.