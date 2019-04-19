DHA YURT BÜLTENİ - 23

Bursa'da 7 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı (3)

İKİNCİ DEFİNECİ DE KURTARILDI

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalanlar için AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerinin saat 20.00 sıralarında başlattıkları çalışmalar kapsamında 5 saat sonra ikinci ikinci defineci de kuyudan çıkartıldı. Saaat 01.00 sıralarında definecilerden 1 kişi daha baygın şekilde ekipler tarafından kuyudan çıkartılarak hemen hastaneye sevk edildi.

Kuyuda metan gazının yanı sıra jeneratörden sızan karbonmonoksit gazının etkili olduğunu belirten yetkililer, bu nedenle mahsur kalan diğer 5 kişinin bir an evvel kurtarılması için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada olayla ilgili bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, kuyuya inen definecilerin arkadaşları olduğunu öne sürülen ve çevrede gözetleme yaptığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralinin cikarilmasi, ekiplerden goruntuler

Kaymakamin aciklamasi

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