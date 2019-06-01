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DHA YURT BÜLTENİ - 23

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 21:41 | Son Güncelleme

Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralı ANTALYA’da oturan R.Ü., mahkemelik olduğu kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftini, kendisine bakarak güldükleri gerekçesiyle tabancayla vurdu.

Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralı

ANTALYA’da oturan R.Ü., mahkemelik olduğu kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftini, kendisine bakarak güldükleri gerekçesiyle tabancayla vurdu. Yaralanan çift hastaneye götürülürken, R.Ü. gözaltına alındı.

Olay, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2507 sokak üzerindeki Gizem Apartmanı’nda saat 19.30’da meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kısa süre önce mahkemelik olan kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftiyle R.Ü. apartman girişinde karşılaştı. Apartmanın bahçesini süpüren Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftinin kendisine bakarak güldüğünü öne süren R.Ü. duruma sinirlenerek, çiftle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ü., ruhsatsız olduğu iddia edilen tabancasıyla çifte 5 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği çiftin çığlıkları üzerine yardıma gelen apartman sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralı çifti hastaneye götürürken polis ekipleri ise şüpheli R.Ü.’yü gözaltına aldı. R.Ü., ifadesine başvurulması için polis merkezine götürüldü.

‘BENİ DE TEHDİT ETTİ’

Yaralı çiftin tedavisi sürerken olayı gören apartman sakini Sermin Meta, kendisinin de R.Ü. tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Yıldırım çiftinin gülmesiyle olayın yaşandığını anlatan Sermin Meta, “Güler ve Hayrettin Yıldırım gerçekten çok iyi insanlardı. Burada bir anda ‘Neden gülüyorsun?’ diyerek tartıştığı komşularımıza ateş etti. Beni de tehdit etti ‘Senin de suyun ısındı’ dedi. Çok korktum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Tabancadan detay
- Polis ekiplerinden detay
- Şüpheli R.Ü. detay
- Yerdeki süpürge ve terliklerden detay
- Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi
- Sermin Meta röportaj

HABER-KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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