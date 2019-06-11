DHA YURT BÜLTENİ-23

Cuma günü Suriye'nin Hama kentinde meydana gelen olayda Asinat Horani, yüksek bir yerden düştü. Ağır yaralanan minik Asinat, tedavisi için aynı gün özel izinle Türkiye'ye gönderildi. Annesi Curiye Horani ile birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan alınan Asinat Horani, Hatay'daki bir hastanedeki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahramanmaraş'taki özel bir hastaneye sevk edildi. 3 gündür yaşam mücadelesi veren talihsiz Asinat, bugün hayatını kaybetti. Asinat Horani'nin cenazesi, otopsi için KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Birçok suçtan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, birçok suçtan yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalandı. Adliyeye getirilen şüphelileri çekmek isteyen basın mensupları şahısların yakınları tarafından engellenmeye çalışıldı.

Sahte kimlikle yakalanan iki zanlının hırsızlık, yaralama, resmi belgede sahtecilik, firar gibi pek çok suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde ilçe çıkışında bulunan plaka tanıma sisteminden şüpheli bir aracı tespit eden polis ekipleri, aracı Bodrum'dan çıkarken Torba Uygulama Noktası'na durdurdu. Yapılan kontrollerde araç içerisindeki şahıslar, Oktay Çamlıbel ve Uğur Uyar isminde düzenlenmiş kimlikleri polis ekiplerine gösterdi. Ekipler durumlarından şüphelendikleri ve kimlkleri ile ilgili sorulan sorulan sorulara çelişkili cevaplar veren iki zanlıyı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü.

Burada parmak izleri alınan şahıslardan Oktay Çamlıbel ismine düzenlenen kimlik ibraz eden şahsın T. Y. Ş., Uğur Uyar adına düzenlenmiş kimlik ibraz eden şahsın ise B.B. olduğu tespit edildi. T.Y.Ş.'nin İzmir, Yalova, Balıkesir, Ordu, Rize, Giresun, Aydın, Bilecik, İstanbul ve Bursa illerinden 22 adet hırsızlık, 2 basit yaralama, 1 resmi belgede sahtecilik, 2 adet firar olmak üzere 27 suçtan yakalama kaydı olduğu tespit edildi. B.B.'nin de Ankara, İstanbul ve Afyon illerinden 3 adet hırsızlık ve 1 firar olmak üzere 4 yakalama kararı olduğu belirlendi.