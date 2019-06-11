DHA YURT BÜLTENİ - 23

Manisa- İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı MANİSA- İzmir yolu, saat 21.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı.

Manisa- İzmir yolu Anıt heykeli mevkiinde, saat 21.00 sıralarında, heyelan meydana geldi. Yüksek kesimden kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapadı. Heyelan sırasında şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmedi. Heyelanın ardından yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun İzmir'e gidiş yönü trafiğe kapandı. Bölgeye gelen ekipleri karayolundaka toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trafikten görüntü

-Heyelan görüntüsü

-Çalışmlalardan görüntüler

-Ekiplerin trafik kontrolü

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA) Nevşehir’de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu

NEVŞEHİR’de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağış, şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı evlerde su baskını oldu.

Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini arttırması üzerine il merkezindeki zemin katlarda bulunan çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı. Caddelerin adeta göle döndüğü Nevşehir’de yaşanan doğal afet ile birlikte belediye ekipleri seferber oldu. Başta İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olmak üzere Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı ev ve işyerlerine müdahale etti. Selin sürüklediği toprak yığınları nedeniyle kapanma noktasına gelen yollar kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açılırken, ekipler yoğun yağış nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Bu arada akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi’nde bulunan eski SK Hastanesi binasının çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına Nevşehir

Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri akşam saat 20.00 itibariyle son 3 saatte metre kareye düşen yağış miktarının 35,6 kilogram olduğunu açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşyerlerinin ve evleri su basmasından genel ve detay görüntü

-Belediye ekiplerinin çalışmasından genel ve detay görüntü Haber-Kamera: NEVŞEHİR,(DHA) Tartıştığı ağabeyini balkonda otururken pompalı tüfekle öldürdü İZMİR'in Buca ilçesinde Turan Güler (37), aynı binada bir alt katta oturan ağabeyi Harun Güler'le (39) tartıştı. Tartışmanın ardından balkonda oturan Harun Güler, üst katta oturan kardeşinin balkondan pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 202/53 sokakta meydana geldi. Aynı binada oturan ve deri işiyle uğraşan kardeşler Turan Güler ile Harun Güler bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Güler eve girip pompalı tüfeği alarak balkona çıktı. Üçüncü katın balkonundan ikinci katın balkonunda bulunan ağabeyi Harun Güler'e doğru pompalı tüfeği doğrultan Turan Güler silahı ateşledi. Başından vurularak ağır yaralanan ağabey kanlar içerisinde yerde kalırken, olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Harun Güler'i ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra eve giren ve bir süre polise direnen Turan Güler, cinayet aleti silahla birlikte teslim oldu. Ailenin yakınları ve mahalle sakinleri Turan Güler'e saldırmak isteyince polis, zanlıyı yoğun güvenlik önlemleri altında olay yerinden emniyete götürdü. Kardeşlerin evde olan yakınları olayın şokunu yaşarken, göz yaşları içinde ifade vermek için polis merkezine götürüldü.

Olayda yaşamını yitiren Harun Güler'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Sanığın götürülüşü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR,(DHA) Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 6 kiş yaralandı ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Üçgöz Köyü yönünde ilerleyen İlhan Erdoğan yönetimindeki 02 DZ 685 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Faruk Bolu idaresindeki 34 HL 2113 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile otomobillerde bulunan Özcan Bolu, Özlem Özlü, Mustafa Özlü ve Hamdi Şahin yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Şarampole devrilen otomobil

-Jandarmanın incelemesi

- Çevredeki vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / ADIYAMAN,(DHA) Çöp konteynerinden yeni doğmuş kız bebek cesedi çıktı HATAY'ın Antakya ilçesinde, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kuzeytepe Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi üzerinde iddiaya göre, geri dönüşüm işçisi Suriyeli Ömer Mustafa El Ahmed, çöp konteynerinde kağıt ve plastik ararken, bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. El Ahmed'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu, göbek bağının üzerinde ve cinsiyetinin kız olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Etrafına şerit çekilmiş Çöp konteynırının görüntüsü

-Olay yerinden genel görütüler

-Polislerin çalışmalarından genel ve detay görüntüler

-Bebeğin tabutunun cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının gidişi Haber-Kamera: HÜSEYİN BOZOK - HALİL İBRAHİM KARAÇAY / HATAY,(DHA) KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'deki gerginlige ilişkin, "Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz" dedi.

Akıncı, Girne'de gerçekleştirilen, kara safhası tamamlanan Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' sonrası basın mensupklarının sorularını cevaplandırdı. Tatbikata katılan sivil ve askeri birlikleri tebrik eden Akıncı, bu tür konularda hazırlıklı olmanın önemli olduğunu söyledi. 'BU ZENGİNLİKLER HEPİMİZE AİT'

Konuşmasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe değinen Akıncı, hiç kimsenin böyle bir gerginlik arzu etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince, 'Bu bizim egemenlik alanımızdır' diyen bir Rum tarafıyla karşı karşıya geliyoruz. Müzakereler devam ettiği dönemde kendilerine sıklıkla hep bir önerinin altını çizdik; 'Bu zenginlikler hepimize ait olduğuna göre ortaklaşa planlayalım, çıkarmak için işbirliği yapalım ve bunun için de bir ortak komite kuralım' dedik. Ama maalesef komite kurmaya yanaşmadılar ve eylemlerini tek taraflı sürdürdüler. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa 'KKTC ve Türkiye'ye aynı şekilde davranmaktan başka bir seçenek bırakmıyorsunuz' dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor. 'Eğer siz araştırma yapıyorsanız biz de yapacağız' dedik ve yaptık. 'Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de o aşamaya geleceğiz ve kazacağız' dedik. Ve şimdi o safhadayız."

'BARIŞ İSTİYORUZ, UZLAŞMA İSTİYORUZ'

Birlik ve beraberlik mesajları veren Akıncı, şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz; ama bunları haklarımızı da koruma kararlılığı içerisinde söylüyorum. Eğer yardımlaşma konusunda en ufak bir ipucu görürsek biz bu eli tutmaya hazırız. Ama ne yazık ki bunun tam tersi gelişmeler oluyor. KKTC ve Türkiye'yi enerji politikalarının dışında, Doğu Akdeniz enerji denkleminin dışında tutma gayretleri var. Ama bu çabalar coğrafyaya aykırı çabalar. Bu bölgenin coğrafyasında ve tarihinde hem Kıbrıs Türkü hem Türkiye vardır ve var olmaya devam edecektir." 'MÜZAKERE OLMAMASININ NEDENİ, DOĞU AKDENİZ DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu gergin ortamda müzakerelerin tekrar başlaması söz konusu mu?" sorusu üzerine de, "Müzakerelerin olmamasının nedeni şimdi yaşananlar değil. Rum tarafı geçen gün 'Bu gergin ortam bitsin de müzakereler başlasın' diye beyanat verdi. Öyle bir durum söz konusu değil. Müzakerelerin olmamasının nedeni, maalesef Rum liderlerinin Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve kararlara etkin katılımını bir türlü kabule yanaşmamasıdır. Herhangi bir uzlaşma sağlayıp yeniden işe başlayabilmek için geçmişte var olan mutabakatların kabul edilmesi gerekir. Geçmişte var olan mutabakatların özü de iki tarafın siyasi eşitliğidir. Rum tarafı bunu kabule yanaşmıyor. Yani eğer bugün müzakerelerde bir tıkanma varsa, bunun temel nedeni Doğu Akdeniz'de yaşananlar değil, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini kabul etmemesidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - İbrahim KÖRDEMİRCİ - İbrahim MAŞE / GİRNE(KKTC),(DHA) Belediye Başkanı makam araçlarını toplu taşıma aracı almak için satışa çıkardı ANTALYA'nın Demre ilçesi Belediye Başkanı Okan Kocakaya, toplu taşıma aracı alınması için iki makam aracını satma kararı aldı. Belediye meclisinde önerisi kabul edilen Kocakaya, araçların satışından elde edilecek gelirle birkaç toplu taşıma aracı almak istediklerini, makam aracı olarak kendi aracını kullanacağını söyledi.

Demre Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı İYİ Parti’li Okan Kocakaya’nın yönettiği oturumla gerçekleştirildi. 15 üyenin tamamının katıldığı toplantıyı CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner ve SP İlçe Başkanı Nuri Tural da izledi. 'TOPLU TAŞIMA ARACI ALINMASINI İSTİYORUM'

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Okan Kocakaya, huzurlu bir Ramazan Bayramı'nı geride bıraktıklarını söyledi. Uzun tatil sonrası meclisin toplandığını aktaran Başkan Kocakaya, "Gündem dışı bir dilekçem olacak. Bu dilekçede belediye başkanlığı makamına ait iki hizmet aracının satılarak, yerine tüm topluma hizmet edecek toplu taşıma aracı alınmasını istiyorum" dedi.

DİLEKÇE VERDİ

Diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Başkan Kocakaya'nın dilekçesi gündeme alındı. Başkan Kocakaya dilekçesinde, "Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlardan 2015 model 07 ZCL 01 plakalı Audi marka otomobil ile 2010 model 07 ZAD 01 plakalı Skoda marka hizmet araçlarının satılarak toplu taşıma aracı satın alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerine yer verdi.

Yapılan görüşmelerin ardından konu oylamaya sunuldu. Bir üyenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla her iki aracın da satışına karar verildi. 'BİRKAÇ KİŞİYE HİZMET VERMEKTENSE'

Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Belediyemize ait 2 hizmet aracımız var. Seçim döneminde hep ilçemizde toplu taşıma araçları olmadığı için bunu hayata geçirmeyi hedeflemiştik. Fakat şu anda belediyemizin ekonomik durumu buna çok müsait değil. Biz de hizmet araçlarımızı birkaç kişiye hizmet vermektense, bütün Demreli hemşehrilerimize hizmet verebilmesi için böyle bir karar aldık. Ben böyle bir talepte bulundum meclis üyelerimizden. Sağ olsun onlar da oy çokluğuyla kabul etti. Demreli hemşehrilerimizin kullanabileceği, onlara hizmet edecek toplu taşıma araçları almayı hedefliyoruz" dedi.