DHA YURT BÜLTENİ - 23

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil ile içerisinde hasta bulunan ambulansın çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Metin Bülbül (35) yönetimindeki 20 BEV 76 plakalı hasta taşıyan ambulans, 415 Sokak'ta bulunan kontrolsüz kavşakta Ahmet Ünal (64) yönetimindeki 20 HH 431 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada, ambulans sürücüsü Bülbül, sağlık personelleri Derya Kahraman (32), Bahar Çolak (23), ambulansta bulunan hasta Zeynep Taş (78) ile otomobil sürücüsü Ünal ile araçtaki Firdevs Ünal (57) ve Firdevs Berrin Ünal (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çalışma başlatan itfaiye ekipleri araçta sıkışan ambulans sürücüsü Bülbül'ü kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden detaylar

-Devrilen ambulanstan detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışma yapması

-Polis ekiplerinden detay Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Tokat’ta zincirleme kaza: 4 yaralı TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, çamur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan bir kamyonet ile iki otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Amasya’nın Taşova ilçesinden Erbaa’ya giden Adem Çakar yönetimindeki 52 DZ 554 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyreden Onur Arslan yönetimindeki 60 EZ 634 plakalı otomobil ve Durmuş Yıldırım yönetimindeki 06 Z 0113 plakalı otomobil yoldaki çamur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada iki otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Mehmet Gürsoy (25) ve Murat Aksoy (25) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüleri Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Seyir halindeki otomobil yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü SİVAS'ta akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobil yağmur yağışı nedeniyle yolda oluşan çöküntüye düştü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesinde meydana geldi. Erkan Yurtsever yönetimindeki 47 KN 952 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Sürücü olayı yara almadan atlattı. Bilgi verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çöken yola düşen araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekipleri çöken yolda çalışma yaparak caddeyi yaklaşık bir saat sonra tekrar trafiğe açtı. Sağanak yağmura aldırmayan bir grup vatandaşın bakkaldan büyük şemsiye alıp olayı izlemesi ve trafik polisinin ıslanmaması için çabalamaları dikkat çekti. Çöken yola otomobili düşen sürücü Erkan Yurtsever, “Seyir halindeydim yol çökünce aracım içine gömüldüö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yolda oluşan çökme ve aracın görüntüsü

-Sürücünün konuşması Haber-Kamera: Hakan KALELİ / SİVAS\(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Aşiret düğününde maganda kurşunuyla başından yaralandı KIRIKKALE’de, 16 yaşındaki E.K, düğünde magandanın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla yaralandı. Tedavi altına alınan E.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’nin Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin iki kalabalık ailesinin düğününde, iddiaya göre M.Ç. ile H.Ç. rastgele ateş açmaya başladı. O sırada düğünde oynayan E.K, kanlar içinde yere yığıldı. E.K.’nin yanına koşan akrabaları, başından yaralandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, maganda kurşunuyla ağır yaralanan E.K.’yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, havaya ateş ettikleri öne sürülen şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİLDEN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Otomobille olay yerinden kaçan 2 şüphelinin M.Ç. ile H.Ç. olduğu tespit edildi. Ekipler, M.Ç. ve H.Ç.'nin kaçtığı aracı, Yuva Mahallesi Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi önünde durdurmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan M.Ç, arabadan atlayarak kaçmaya başladı. Aracın sürücüsü H.Ç. ise otomobili durdurarak polise teslim oldu. Olay yerinden kaçan M.Ç.’de yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ekiplerden olay yerinde görüntü

-Düğün sahipleri ile polislerin tartışması

-Kaçan 2 şüphelinin yakalanması

-Genel detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kırıkkale'de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI Yozgat’a düğüne gidenleri taşıyan 34 BVJ plakalı tur minibüsü ile Osman Atay yönetimindeki 38 EJ 763 plakalı kamyon ve Kenan Küçükkaya yönetimindeki 55 ALT 07 plakalı TIR, Kırıkkale Üniversitesi Kavşağı’nda çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralındı. Kazada ölenlerin Bekir Gök ile Serdar Alakurt olduğu tespit edildi.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

TIR şoförü Kenan Küçükkaya ile Emine Nur, Zeliha Nur, Yusuf Buğra, Murat Gömeç, Yeşim Alakurt, Dursun Ali Alakurt, Zinnet Alakurt, Mahmut Kerem, Kübra Damat, Yaren Damat, Kıymet Arslan ve Ayşe Coşkun ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ile birlikte toplam 17 kişi de yaralandı. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında, hafif yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan TIR şoförü Kenan Küçükkaya gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan Küçükkaya çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Haber: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) Traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı ADIYAMAN'da, traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. Ömer Karaman yönetimindeki 02 ARR 852 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 HC 769 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada sürücü Ömer Karaman ile otomobildeki Muhammed Kahraman, Hüseyin Kahraman, Figen Kahraman, Yeliz Kahraman, Ercan Kahraman ve Emin Kahraman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI Haber: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) Erdoğan: TSK'nın komuta kademesi güvenlik zaafını düşünemeyecek kadar basiretsiz mi? CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir aksaklığın yaşanmayacağını, bununla ilgili iddiaların temelsiz olduğunu belirterek, "TSK’nın komuta kademesi kusura bakmayın da bir güvenlik zaafını düşünemeyecek kadar basiretsiz mi? Bunları biz her an birlikte yaşıyoruz, müzakere ediyoruz, tartışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, Türkiye’nin AK Parti ve MHP’nin ortaklığından sıkıntılarını çözmesini beklediğini belirterek, "Bu beklentilere cevap verebilmek için önce önümüzdeki sıkıntıları aşmamız şart. Bugün ülkemizin önünde ekonomiden dış politikaya, güvenlikten istihdama kadar çözüm bekleyen pek çok ciddi sorun var. Türkiye, yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen, hamdolsun dimdik ayaktadır. Bu güçlü duruşu AK Parti olarak son 17 yılda ülkemizi demokrasi ve ekonomide ulaştırdığımız yüksek seviye sayesinde gösterebiliyoruz. Bu gerçeği milletimiz de bildiği için seçimlerde yüzde 50’nin üzerinde destekle yanımızda yer almaya devam ediyor" diye konuştu.

'HER İKİ YERDE DE BİZ KAZANDIK'

31 Mart’taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yaptığı balkon konuşmasında söylediği ‘Bu seçimlerin galibi yine biziz’ ifadesini hatırlatan Erdoğan, "Aynı şeyi yine söylüyorum Ankara’da da, İstanbul’da da biz kaybetmedik, yanılmayalım. Her iki yerde de biz kazandık. 'Başkanım neye göre bunu söylüyorsun?' diyebilirsiniz, bizler buralarda sadece bir vizyon noktasında, vitrin noktasında her ilki ilde bir kayba uğradık. Ama ilçelerin kahir ekseriyetini her ikisinde de aldık, Meclislerde, ki burası karar alma yeri, buralar İstanbul’da da, Ankara’da da bizde. Komisyonlarda hepsi bizde. Bu belediyelerin zaten çalışma şekli buralardır. Başkanın buralardaki hareket kabiliyeti, Meclistir, komisyonlardır eğer buralarda gerekli desteği sağlayamadığı sürece, istediği gibi adım atamaz" ifadelerini kullandı. 'KIBIRS’TAKİ KARDEŞLERMİZİN HAKKINI YEDİRTMEYECEĞİZ'

Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili gerilimi, Türkiye’ye yönelik ekonomik tuzaklardan aykırı göremeyeceklerini belirterek, "Şu anda hidrokarbon arama olaylarında 4 gemiye sahip olduk. Bundan önce bir şey yoktu. Çalışmalarımızı Deniz Kuvvetleri’mizin refakatinde güvenliği sağlamak suretiyle yürütüyoruz. İnşallah bir yerden çıkacak, çıktığı anda da bizim Kuzey Kıbrıs’taki Türklerin oradaki haklarını, hukukunu da uluslararası deniz hukukuna dayalı olarak koruyacağız. Kimse de bize ‘Niye bunu şöyle, böyle yaptınız’ diyemez. Adama sorarlar, ‘Senin burada ne işin var ya’ öyle mi? Biz garantör ülkeyiz. Biz oradaki bütün münhasır ekonomik bölgelerde haklarımız nelerse, bu hakları sonuna kadar koruyacağız ve oradaki Türk kardeşlerimizin haklarını da kimselere yedirtmeyeceğiz, kusura bakmasınlar" dedi.

'ÜLKEMİ SAVUNMAK İÇİN BİRİLERİNE Mİ SORACAĞIM'

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini almasıyla ilgili sürecin bittiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem, bir taarruz sistemi değildir. Bir savunma sistemidir. Ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım? Bunun için birilerine mi soracağım? Burada böyle bir savunma sistemini Amerika’dan istedik, vermedi. Obama döneminden itibaren bu çalışmayı başlattık ve bize, ‘Kongre müsaade etmedi’ dediler. Kongre müsaade etmediyse biz de başımızın çaresine bakacağız." 'İŞİ BAŞLADIĞIMIZ NOKTAYA GERİ ÇEVİRELİM İSTİYORUZ'

Türkiye’nin F-35 uçaklarının sadece müşterisi olmadığını, aynı zamanda üretim ortağı olduğunu belirten Erdoğan, "Bugüne kadar 1 milyar dolar civarında, 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptık. F-35 projesinden hiçbir akılcı ve haklı dayanağı olmayan gerekçelerle dışlanmamızın hesabını tüm platformlarda soracağız. Şu anda ben arkadaşlarıma gerekli görevleri verdim, muhataplarıyla görüşmeleri yapıyorlar, görüşmelerden sonra başkan Trump’la ay sonu Japonya’da görüşmemiz var. Biz oraya gitmeden burada bu işi telefonlarla bir defa görüşelim, işi geldiği şu safhadan, başladığımız noktaya geri çevirelim istiyoruz" diye konuştu.

'TERÖR KORİDORUNU PARAMPARÇA EDECEĞİZ'

Doğu Akdeniz’de KKTC’nin ve Türkiye’nin hakkını korumaya devam edeceklerini aktaran Erdoğan, Suriye’de sınır hattı boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun paramparça edileceğini söyledi. Fırat’ın batısında olduğu gibi doğusunda da bir mücadelenin olacağını belirten Erdoğan, "Bugün ayağımıza vurulmaya çalışılan ekonomik prangaları da en kısa sürede parçalayıp atacağız. Siyasi istikrarsızlık oluşturmak için çevrilen numaraların hepsinin de fakrındayız ve bu tuzağa asla düşmeyeceğiz" dedi. 'BİZE ANAYASA HÜKMÜ GEREĞİ 'BAŞKOMUTAN' DİYORLAR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Askeralma Kanun Teklifi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Askerlikte aslında biz devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu yılların beklentisiydi, bunu şu anda biz devreye aldık. Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Askeri alandaki operasyonel faaliyetler ve araç gerek kullanımı için verilen eğitimlerin maliyeti bu işin yükümlüler eliyle yapılmasını verimsiz ve anlamsız hale getirmiştir. Kısa süreli eğitimle sahaya sürülen askerlerin can güvenliklerini sağlanmak da zorlaşmıştır. Türkiye epeyce bir vakittir planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir. Hep bunu konuşmuştur. Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmaların yaşandığı ortadadır. Zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamalarının biri de bu yığılmayı ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizin gerek eğitim, gerek iş hayatlarında kariyer planlarının onları giderek daha ileri yaşlarda askere gitmeye zorlaması da bir başka önemli husustur. Gerçeklere gözümüzü kapatamayız. Ben Genelkurmay Başkanı değilim, bize Anayasa hükmü gereği ‘Başkomutan’ diyorlar. Ama Genelkurmay Başkanlarımızın birçoğuyla çalıştım, Kuvvet Komutanlarının birçoğuyla çalıştım, birçok bilgiyi onlardan alma şansı yakaladım. Burada Kuvvet Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı görevinde olan Hulusi Paşamızdan bunları dinleyeceğiz. Şayet ortada yükümlü askerlik uygulamasıyla ilgili bir takım sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa, bunlara çözüm üretmek, siyasetçiler ve ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir."

'HİÇBİR AKSAKLIK YAŞANMAYACAKTIR'

Askeralma Kanunu’nun hazırlıklarının yeni sistemin getireceği sonuçlar ile göz önüne alınarak hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun bugün 419 bin olduğunu, bu sayının yarısının ise subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er erbaştan teşekkül ettiğini açıkladı. Terörle mücadelede görev alan tüm birliklerin muvazzaf askerlerden oluştuğunu, yükümlülerin ise daha çok geri hizmetlerde değerlendirildiğini belirten Erdoğan, "Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir. Yeni askerlik sistemine geçilmesiyle ne ülkemiz sınırları içinde, ne de KKTC başta olmak üzere, ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır. Yeni sistemle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur. Bu düzenlemelerin bir kez daha ülkemize, milletimize, gençlerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize hayırlı olmasını diliyorum. Her şeyden önce şu anda ‘Dünyanın en güçlü ordusu’ diye anılan TSK’nın komuta kademesi kusura bakmayın da bir güvenlik zaafını düşünemeyecek kadar basiretsiz mi? Bunları biz her an birlikte yaşıyoruz, müzakere ediyoruz, tartışıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE İŞÇİ KIYIMINA BAŞLADILAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimden önce CHP’nin kazandığı hiçbir belediyeden sebepsiz yere işçi çıkartılmayacağının sözünü verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Ne diyor? ‘Söz namustur, nokta nokta’ 23 Nisan konuşmasında da ne diyordu; ‘Hak, hürriyet, adalet’ aynı adam. Bakın, ne diyorsa, altından gelenler de aynısını yapıyor. Seçimden önce ‘Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız’ diyenler, 31 Mart sonrası ilk iş 14 binin üzerindeki işçiye baskıyla sendika değiştirdiler. Bununla yetinmeyip, Türkiye’nin her yerinde işçi kıyımına başladılar. Şimdi ekmeğinin peşindeki bu işçiler ülkemizin dört bir yanından CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşe geçmeye hazırlanıyor" dedi. 'HER FOYA BİRER BİRER ORTAYA DÖKÜLMEYE BAŞLADI'

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın sahadaki başarısının arttığını belirten Erdoğan, "Milletimizin iradesine sahip çıkmak, 31 Mart’taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için de özel bir hazırlık içindeyiz. CHP adayı etrafında oluşturulan sahte imaj çemberi kırıldıkça İstanbul’a kimin hizmet edebileceği, bu kadim şehri kimin temsil ehliyetine sahip olduğu daha iyi anlaşılıyor. Milli irade hırsızlığından, halkı aşağılamaya, zorbalık ve hakaretten Türkiye düşmanlarının desteğini aramaya kadar her foya birer birer ortaya dökülmeye başladı. 40 yıldır bu işlerin içinde birisi olarak zarfla mazrufun bu derece zıt olduğu pek az siyasi mühendislik projesine rastladığımı özellikle belirtmek istiyorum ama işte mızrak çuvala sığmamış, maskeli balo sona ermiş, takke düşmüş ve kel görünmüştür" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN / ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ ödülleri sahiplerini buldu TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ yarışmasında, Demirören Haber Ajansı 6 ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan ve 35 yıldır Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nce aralıksız şekilde düzenlenen ödül töreni, bu sene ‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ adı altında bir otelde düzenlendi. Geceye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AB Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Bakan Varank, gazeteciliğin, dünyanın hem en zor, hem de en keyifli mesleklerinden biri olduğunu belirtti. Varank, “Foto muhabirleri olarak sizler bu mesleğin en çok cefasını çeken emekçilerisiniz. Sizler çektiğiniz fotoğraflarla siyaseti, sanatı, sporu, magazini, bilimi ve teknolojiyi görselleştirmekle kalmıyor, anı ölümsüzleştiriyor, benliğimizde kalıcı izler bırakıyorsunuz. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında alın teri döküyor, sayfalara sığmayacak olanları tek bir fotoğraf karesine sığdırarak hafızalarımıza kazıyorsunuz. Bu anlamda belki de, en anlamlı kamu hizmetlerinden birini yerine getiriyorsunuz. Görevi başında yaşamını yitiren Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı ve bu yolda hayatını kaybeden tüm emekçileri rahmetle anıyorum. Bu vesileyle, geçen sene kaybettiğimiz Ara Güler’i de tekrar saygıyla yad ediyorum.ö