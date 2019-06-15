DHA YURT BÜLTENİ - 23

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi ŞIRNAK'ta, 4 yıl önce sınav için şehir merkezine giden ve birliğine dönmeyen Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat (28)'ın şehit olduğu belirlendi. Yıllardır çocuklarından haber bekleyen Polat’ın Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu’nda görevli olan Uzman Çavuş Ferdi Polat 12 Aralık 2015’te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti ve birliğine geri dönmedi. PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Polat’tın cansız bedeni 4 yıl sonra dağlık alanda bulundu. Baba Rıtvan Polat’tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla bulunan cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat’a ait olduğu kesinleşti. Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat’ın şehadet haberi, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Vahit Sağdıç ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan tarafından ilçeye bağlı Gökçedere Mahallesi’nde oturan anne Fatma ile baba Rıtvan Polat’a verildi. Oğullarının bulunması umuduyla bekleyen aile acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Polat ailesinin yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın bugün düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI Haber: Kadir ÇELİK - Ramazan TUNCER / NURDAĞI(Gaziantep),(DHA) Yozgat'ta sağanak nedeniyle dereler taştı, seralar su altında kaldı YOZGAT'ta, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, sebze bahçeleri ve seralar su altında kaldı. Selde mahsur kalan çoban köpeği jandarma tarafından kurtarılırken, Gökçekışla köyünde ise 600 tavuk telef oldu.

Yozgat genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezindeki yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi. Merkeze bağlı Çalılı, Gökçekışla, Başınayayla, Başıbüyüklü köylerinde ise tarım arazilerini su bastı. Gökçekışla köyünde sel nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, Çalılı köyündeki 2 ev kullanılamaz hale geldi. Çalılı köyünde sel suları arasında mahsur kalan çoban köpeği ise jandarma ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Evlerin sel sularının altında kaldığı Çalılı köyünün sakinleri, köyün yakınından geçen derenin taşması sonucu sele maruz kaldıklarını ileri sürdü. Sel suları altında kalan evinden son anda çıkan bir köy sakini, "Buraya az yağmur yağdı. Ancak üst tarafta bulunan köylerdeki akrabalarımız bizi arayarak, ‘sel geliyor’ diye uyardılar. Bizde evlerimizden çıktık. Ardından sular yükselmeye başladı. Şu anda burada bulunan dere yaklaşık 100 metre genişlikte akıyor. İki ev su altında kaldı. Evlerimize ulaşma imkanı yok" diye konuştu.

600 TAVUK TELEF OLDU

Yozgat’ın merkeze bağlı Gökçekışla köyünde ise Gülhan Karaca’ya ait sera ve tavuk kümesi su altında kaldı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan sel suyu nedeniyle kümes içerisinde bulunan yaklaşık 600 boğuldu.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaettin Özdemir, sel olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Sel felaketine ilişkin açıklama yapan Özdemir, "Bugün akşam saatlerinde il genelinde etkili olan şiddetli yağmur ve su baskınları ekili alanlara zarar verdi. Şu anda yağmur yağışı devam ediyor ve hasar tespiti yapma imkanı yok. Yarın hasar tespit çalışmaları başlayacak. Birçok köyümüzden ihbarlar geliyor. Şuan, Gülhan Karaca isimli çiftçimizin seralarının bulunduğu bölgedeyiz. Domates, biber ve çilek ekili seraları su basmış durumda. Seralarda çok büyük hasar yok ancak aynı yerde bulunan tavuk kümesinde 600 tavuk telef olmuş" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Selde mahsur kalan köpek

-Evlerini su basan köylüler

-Su basan evin bahçesinden görüntü

-Köpekten görüntü ve köpeğin kurtarılması

-Yıkılan ev

-Sel suları

-Seralardan görüntü

-Telef olan tavuklar

-Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaettin Özdemir in konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA) Malkara'da sağanak ile rüzgar hayatı olumsuz etkiledi TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan dolu, sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, sağanak ise yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı. Tekirdağ-Çanakkale karayolu ise bir süre ulaşıma kapandı.

Malkara'da saat 21.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli dolu ve ardından başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçların altında kalan bazı araçlar hasar gördü. Yolların göle döndüğü ilçede trafik dururken, sürücüler yolda kaldı. Göle dönen ve çukur oluşan Tekirdağ-Çanakkale karayolunda ulaşım bir süre durdu. Karayolu üzerinde hasarlı trafik kazaları yaşanırken, mahsur kalan araçların bazıları sürücü ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Ekiplerin çalışması ise sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aşırı dolu ve yağmur yağışından detayLAR

-Yolda kalan araçlar

-Yolda kalan araçları itenler

-Ekiplerin çalışması

-Devrilen kırılan ve yol üzerine düşen ağaçlardan detay

-Bozulan yollardan detay

-İş makinelerinin çalışması

-Elektriksiz kalan bölgelerden detay

-Bozulan lambaların yanıp yanıp sönmesi

-Yolda kalan araçlardan detay

-Vatandaşlarla röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),(DHA) Muş’ta rüzgar çatıları uçurdu MUŞ’ta etkili olan rüzgar sebebiyle bazı apartmanların çatısı uçtu, elektrikler kesildi.

Muş’ta saat 19.00 sıralarında başlayan rüzgar giderek etkisini artırdı. Rüzgar sebebiyle Karşıyaka Mahallesi’nde bir apartmanın çatısı uçtu. Sunay Mahallesi’nde ise inşaat halindeki binanın çatısındaki malzemeler uçtu. Elektriklerin kesilmesine sebep olan rüzgar yaklaşık bir saat sonra yerini yağmura bıraktı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Rüzgar sebebiyle çatısı uçan bina

Çatıdan sarkan malzemelerin görüntüsü

-Kent merkezinden detay

-İnşaat halindeki bina Haber-Kamera: Muhammed Sam MARAL / MUŞ,(DHA) Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde, 2 aile arasında çıkan ve bir aracın da kurşunlandığı silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan K., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Bunun üzerine Ercan K.’nın yakınları da Girne Caddesi'nde seyir halinde olan karşı tarafın aracına silahlı saldırı düzenledi. Bu saldırıda da araçta bulunan Mehmet K. ve Musa K. ile aracıyla yoldan geçen Nejdet A., vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, çevrede geniş güvenlik alırken olay yerleri güvenlik şeridi ile çembere alındı. Yaralılardan Musa K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detaylar

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,(DHA) Yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması kamerada ELAZIĞ'da, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü ise emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacı Sadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Yunus Doğan yönetimindeki 23 M 0089 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Ömer Efe yönetimindeki 23 HD 606 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs refüje çarpıp, sürüklenerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü ise emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, minibüsün kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.