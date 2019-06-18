DHA YURT BÜLTENİ - 23

Çorum'da, yıldırım isabet eden çoban öldü

Çorum'da sağanak etkili olurken, Boğazkale ilçesinde yıldırım isabet eden çoban Davut Atıl (28) yaşamını yitirdi.

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas beldesinde çobanlık yapan Davut Atıl, hayvan otlatmak için araziye gitti. Kentte bu sırada aniden şiddetli yağmur başlarken, Atıl'ın üzerine yıldırım isabet etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Atıl, köydeki başka çoban tarafından bulundu.

Öte yandan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar, kısa sürede göle dönerken, yolun karşısına geçemeyenler, banklardan yaptığı köprüyü kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların sel sularında karşıdan karşıya geçmeleri

-Sel sularında araçların güçlükle ilerleyişi

-Detaylar

(SÜRE 1 dk 43 sn) (BOYUT 171 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR -ÇORUM (DHA)

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İzmir'de dolu ve sağanak (3)

BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

İzmir’in Konak ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sırasında, Tepecik semti 1172 sokaktaki bir 3 katlı bir binanın en üst katındaki Mercan Aygül’e ait eve yıldırım düştü. Olay sonrasında, evin mutfak bölümünde yangın çıktı. Komşular bir yandan alevlere hortumla müdahale ederek bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, yıldırım düşmesi sırasında büyük bir gürültü koptuğunu belirterek, korktuklarını söyledi.

Ev sahibi Mercan Akgül ise, 5 dakika önce yıldırımın düştüğü mutfakta telefon görüşmesi yaptığını, görüşmenin biraz daha uzaması durumunda şu anda hayatta olmayacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Yanan evden görüntü

- Sokaktan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN

