DHA YURT BÜLTENİ - 23

KIRIKKALE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ SİİRT’in Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran'ın (25) şehadet haberi, Kırıkkale’de yaşayan ailesine ulaştı.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit askerin Kırşehir'in Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran olduğu öğrenildi. Baran’ın Kırıkkale’de yaşayan ailesine şehadet haberi sağlık görevlilerince eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesi, haberin ardından gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen Baran’ın 4 kardeşin en küçüğü olduğu belirtildi.

Şahadet haberinin ardından ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Acı haberin ardından yakınları taziye ziyaretine geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit evinden görüntü

- Taziye ziyaretleri

- Türk bayrağından görüntü

- Genel ve detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) AĞILDAKİ YANGINDA YAVRU KUZU, ÖLEN KÜÇÜKBAŞLARIN İÇİNDE ANNESİNİ ARADI

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tarlada çıkan yangın, ağıla sıçradı. Yangında 26 koyun ve 3 yavru kuzu ölürken, ateşten tüyleri dağlanan bir yavru kuzu, uzun süre yanan hayvanların arasında annesini aradı.

İlçeye bağlı Güllüce köyüne 3 kilometre uzaklıktaki tarlada saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek 200 metre ilerideki Fahrettin Öcal (60) ve Türkan Öcal (57) çiftine ait olan ağıla sıçradı. Yahgında, tel örgü içindeki, 26 koyun ve 3 yavru kuzu öldü. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Ezine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bu sırada Fahrettin Öcal'ın yeğeni Okan Öcal (27) dumanı fark edip hayvan barınağına doğru koştu. Kapıyı açıp hayvanların bir kısmını kurtardı. Fakat alevlerin kendisini tehdit etmesi sonucu uzaklaşmak zorunda kaldı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Helikopter ile havadan, 7 arazöz ile karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saate söndürüldü.

Yangında, tel örgülerden kaçarak kurtulan, fakat alevlerin tüylerini dağladığı yavru kuzunun ölen koyunlar arasında annesini araması köylüleri ve jandarmayı duygulandırdı. Kurtulan koyunları tek tek koklayıp annesini bulmaya çalışan yavru kuzu, Fahrettin Öcal tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Eşi Türkan Öcal ise ölen yavru kuzulardan birine kucağına alıp göz yaşı döktü.

Küçükbaş hayvanları sahibi Fahrettin Öcal, "Tek geçim kaynağın bu hayvanlardı. Birçoğu yandı. Perişan oldum. Bundan sonra napacağım bilmiyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Jandarma, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan alandan görüntü

Tel örgü ile çevrili barınakta telef olan hayvanlardan görüntü

Yanan koyunlardan görüntü

Barınak sahibi Fahrettin Öcal ile röportaj

Fahrettin Öcal'ın yiğeni Okan Öcal ile röportaj Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA) HAVAYA ATEŞ AÇIP GİZLENDİĞİ EVDE OPERASYONLA YAKALANDI KAHRAMANMARAŞ'ta, iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale ederken şüphelilerden H.T. (15) tabancayla hava rastgele ateş açarak kaçtı. Mahalledeki bir eve giren H.T., olay yerine sevk edilen özel harekat başta olmak üzere çok sayıda ekibin çağrılarıyla dışarı çıktı. Gözaltına alınan H.T. emniyete götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya polisler müdahale etti. Müdahale sırasında H.T. elinde silahla olay yerinden kaçmaya çalışınca polisle arasında kovalamaca başladı. H.T. rastgele havaya ateş açarak koşmaya devam edip, ber süre sonra 50'nci Sokak'taki evlerden birine girdi. Şüpheli polisin 'teslim ol' çağrılarına olumsuz yanıt verdi. H.T.'nin aynı mahalledeki yakınları da evin önünde toplanırken, bölgeye özel harekat başta olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çağrılarının ardından H.T., bir süre sonra dışarı çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan H.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. H.T.'nin tabancasının da kurusıkı olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)

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- Özel harekat polisi

- Evin önüne toplanan kalabalık ve polis

- Olay yerinden detay

- H.T.'nin evden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Ekiplerin sokaktan ayrılması Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)

SARAR ŞÜPHELİLERİ ESKİŞEHİR’DE GETİRİLDİ Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinin soyulmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen 4’ü kadın 6 şüpheli Eskişehir’e getirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen ve soruşturma da tutuklanan hizmetçi Lulia Dragusan’ın sevgilisinin de aralarında bulunduğu Aleksandar Arikov, George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova tanınmamak için yüzlerini elleriyle kapattı. Sağlık kontrolünün ardından polis araçlarına bindirilen 6 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devlet Hastanesi acili

-Acil servis

-Şüphelilerin gelişi

-Hastaneye girişleri

-Polis ekipleri

-Şüphelilerin çıkışı

-Polis ekipleri

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN / ESKİŞEHİR,(DHA) MANAVGAT’TA ZEHİRLENME BELİRTİSİ GÖRÜLEN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle boğazda yanma ve baş dönmesi şikayetleri görülen 4 kişi hastanede tedaviye alındı. 4 kişinin domuz için çevreye bırakılan kuvvetli bir tarım ilacından zehirlendiği tahmin ediliyor.

Manavgat’ın Sağırin Mahallesi’nde iki büyükbaş hayvanın henüz bilinmeyen nedenle telef olmasının ardından çevreye pis koku yayıldı. Saat 20.30 sıralarında yayılan kokudan etkilenen mahalle sakinlerinden İsmet Boz (48) ve eşi Hacer Boz (43) ile Mustafa Öz (53) ve Recep Durdu’da boğazda yanma ve baş dönmesi belirtileri gözlendi. Zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi, yakınlarının çağırdığı ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne getirildi. Durumları ciddi olan Boz çifti ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildi. Mustafa Öz ve Recep Durdu’nun tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Boz çiftinin yakını Mustafa Özkaya, “Büyük ihtimalle domuz için çevreye konan kuvvetli bir tarım ilacından kaynaklı zehirlenme olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ilk belirtilere göre boğazlarında yanma ve baş dönmesi başladığını söylediler. Olayı haber verdikten sonra jandarma ve sağlık ekipleri geldiö dedi.

HASTALAR VE HASTANE PERSONELİNE MASKE DAĞITILDI

Manavgat’ın Sağırin Mahallesi’nde boğazda yanma ve baş dönmesi belirtileriyle hastaneye götürülen 4 kişiden Mustafa Öz ile Recep Durdu, Serik Devlet Hastanesi acil servisinde görevliler tarafından KBRN ünitesinde dezenfekte işleminden geçirildikten sonra izolasyon odasına alındı. Mustafa Öz ve Recep Durdu’nun tedavileri sürerken, zehirlenme belirtilerinin neden kaynaklandığı araştırılıyor.

Diğer yandan Serik Devlet Hastanesi acil servisinde hasta ve hasta yakınlarıyla görevli personele maske dağıtıldı ve bulaşma riski dolayısıyla maske takmaları tavsiye edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- KBRN odasından görüntü

- Hastaların sedyeyle içeri alınması

- Hastanenin acil servisinde maske takanlardan detay

- Acil servis detay görüntü

- Ambulanstan detay

- Hasta yakınları acil servis önünde beklerken Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ / MANAVGAT(Antalya),(DHA) Define arayan baba-oğul ölü bulundu ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, boş arazide define aradıkları öne sürülen Mehmet Taşkıran (51) ile oğlu Abdullah Taşkıran (27), 10 metre derinliğindeki çukurda ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Beypazarı Avdan yaylasında meydana geldi. Mehmet Taşkıran ve oğlu Abdullah Taşkıran'dan haber alamayan yakınları, aramaya çıktı. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Beypazarı Avdan yaylasında 10 metre derinliğindeki çukurda bulundu. Cenazeler, olay yerinde yapılan çalışmaların arından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Define aramak için açtıkları çukurda yaşamını yitirdiklari öne sürülen Mehmet ve oğlu Abdullah Taşkıran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.