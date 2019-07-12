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DHA YURT BÜLTENİ - 23

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 02:28 | Son Güncelleme

Cizre'de EYP'li terör saldırısı: 3 bekçi yaralı (Görüntü dökümüyle yeniden) ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 3 güvenlik bekçisi yaralandı.

Cizre'de EYP'li terör saldırısı: 3 bekçi yaralı (Görüntü dökümüyle yeniden)

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 3 güvenlik bekçisi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na meydana geldi. İdil Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine önceden konulan el yapımı patlayıcı, güvenlik bekçilerinin yaya olarak geçtiği sırada uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada 3 güvenlik bekçisi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı bekçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, teröristleri yakalamak için operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Patlama sonrası olayın yaşandığı yerden detaylar
- Güvenlik güçleri
- Ambulans

Haber: CİZRE(Şırnak),(DHA)

Malatya'da ağaç dalı devrildi, yol kapandı

MALATYA'da, çınar ağacının dalı koparak yola devrildi. Devrilen dal nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, itfaiye görevlilerinin dalı keserek kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Olay, gece saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan çınar ağacının dalı gövdeden koparak bir anda yola devrildi. Yaralananın olmadığı olayda devrilen ağacın dalı nedeniyle, cadde tek taraflı trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri ağacın dalını keserek iş makinası yardımıyla kaldırılmasının ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yeri
- Devrilen ağaç
- Kapanan yol
- Ekiplerden detay
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

İnternet kafenin önünde oturan kişi silahlı saldırıda yaralandı

DİYARBAKIR'da bir internet kafenin önünde oturan S.Ç. (27), kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Çevlik Caddesi üzerinde bulunan internet kafenin önünde yaşandı. İnternet kafenin önünde oturan S.Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelerek yanındaki tabancayı ateşleyen kişi, saldırının ardından kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ç., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden detay
Numaratörler
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,(DHA)

Kırıkkale’de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

KIRIKKALE'de, etkili olan şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Rüzgarda savrulan bir çoban köpeği, tel örgülere çarparak öldü.
Şehir merkezinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, yıkıma neden oldu. Hızı zaman zaman 75 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle yollarda trafik durma noktasına geldi. Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde evlerin çatıları uçarken pek çok ağaç da devrildi. Şiddetli rüzgarda savrulan bir çoban köpeği, tel örgülere çarparak öldü. Belediye ekipleri, şehirde hasar tespit çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Rüzgardan görüntü
- Hasar gören yerlerden görüntü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA)

Göçmen Kaçakçılığı operasyonunda 41 kişi tutuklandı

İZMİR merkezli 8 ilde, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 71 şüpheliden 41'i tutuklandı.
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere aracılık ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si Suriye uyruklu 71 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emnniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 41'i tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol cezasi ile 20 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında biri yabancı uyruklu 22 şüpheli yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)
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