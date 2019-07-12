DHA YURT BÜLTENİ - 23

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 3 güvenlik bekçisi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na meydana geldi. İdil Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine önceden konulan el yapımı patlayıcı, güvenlik bekçilerinin yaya olarak geçtiği sırada uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada 3 güvenlik bekçisi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı bekçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, teröristleri yakalamak için operasyon başlattı.

DİYARBAKIR'da bir internet kafenin önünde oturan S.Ç. (27), kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı. Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Çevlik Caddesi üzerinde bulunan internet kafenin önünde yaşandı. İnternet kafenin önünde oturan S.Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelerek yanındaki tabancayı ateşleyen kişi, saldırının ardından kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ç., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detay

Numaratörler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,(DHA)

Kırıkkale’de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

KIRIKKALE'de, etkili olan şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Rüzgarda savrulan bir çoban köpeği, tel örgülere çarparak öldü.

Şehir merkezinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, yıkıma neden oldu. Hızı zaman zaman 75 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle yollarda trafik durma noktasına geldi. Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde evlerin çatıları uçarken pek çok ağaç da devrildi. Şiddetli rüzgarda savrulan bir çoban köpeği, tel örgülere çarparak öldü. Belediye ekipleri, şehirde hasar tespit çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Rüzgardan görüntü

- Hasar gören yerlerden görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA)

Göçmen Kaçakçılığı operasyonunda 41 kişi tutuklandı

İZMİR merkezli 8 ilde, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 71 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere aracılık ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si Suriye uyruklu 71 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emnniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 41'i tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol cezasi ile 20 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında biri yabancı uyruklu 22 şüpheli yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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