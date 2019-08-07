DHA YURT BÜLTENİ - 23

Suriye sınırına sevkiyat ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı araçlarlar mühimmat sevkiyatı yapıldı. Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen mühimmat yüklü zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç’un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır hattına gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------------------------

- Sınır birliklerine gönderilen mühimmat

- Konvoy şeklinde giden askeri araçlar

- Polis ekiplerinin eşlik etmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 138 MB ============ Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri ikmal konvoyu, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı.

Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- Askeri Araçların ilçe merkezinden Sınır Hattına geçişi SÜRE:00'38" BOYUT:72,2 mb Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) ====================== Şırnak'ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı ŞIRNAK'ta Yediemin Otoparkı'nda, araçtan ayrı bulunan yakıt tankerinden kaynaklandığı düşünülen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. Otoparkta araçsız halde bulunan yakıt tankerinden kaynaklandığı sanılan patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada otopark işletmecisi Mustafa Şan'ın oğlu Jindar Şan (18) ile yakınları İbrahim Zeyrek ve Delil Şan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye otoparkta patlama sonrası çıkan yangında alev alan araçları söndürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Jindar Şan kurtarılamadı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sebebi henüz bilinmemekle birlikte olay yerinde tankerlerin olması sebebiyle buna bağlı bir patlamanın gerçekleşebileceği arkadaşlarımız tarafından ön tespit olarak bizlerle paylaşıldı. Olay anında 1'i ağır yaralı olarak, 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Diğerlerinin hayati tehlikeleri yok. Tedavileri devam ediyor. 1 vatandaşımız tedbiren sevk edilecek. Vatandaşlarımıza, iş yeri sahibine geçmiş olsun diyorum. Vefat eden vatandaşımızın ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi. Görüntü Dökümü

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- Otoparktaki yangını söndürme işlemi

- Ambulans hareketliliği

- Vali Ali Hamza Pehlivan'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 626 MB ====================== (ÖZEL)- Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu KAHRAMANMARAŞ'ta, evi terk eden eşinin, amcasının oğlu Metin T. ile yaşamaya başladığını öğrenen Mustafa T. (19), amcası Ahmet T. (52) ile amcasının büyük oğlu Hasan Ali T.'yi (32) av tüfeği ile yaraladı. Baba oğul hastaneye kaldırılırken, jandarma Mustafa T. ile olaya karıştığı öne sürülen 2 kardeşini gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Yusufhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa T.'nin eşi bir süre önce evden ayrılarak kuzeni Metin T. ile yaşamaya başladı. Bu nedenle Mustafa T. ile amcası ve kuzenleri arasında husumet oluştu. Akşam saatlerinde Mustafa T., tarla sulayan amcası Ahmet T. ile oğlu Hasan Ali T.'nin yanına gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma büyüyünce Mustafa T., amcası ve kuzenine av tüfeği ile ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ahmet T. ile oğlu Hasan Ali T. ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma Mustafa T. ile olaya karıştığı iddia edilen kardeşleri Ahmet T. ve Mevlana T.'yi gözaltına aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerindeki ekipler

- Olayın meydana geldiği yer

- Yaralıların otomobil ve motosikleti

- Yaralıların eşyaları

- Jandarmanın olay yerinde inceleme yapması Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 211 MB

========================== Silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı DİYARBAKIR'da, bir süre önce tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan baba ve 2 oğlu yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Girne Caddesi 904’üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özçelik (65), akşam saatlerinde sokakta arabasının yanında duran bir grupla neden durduklarına dair tartıştı. Tartışmanın ardından ayrılan grup bir süre sonra geri döndü. Tartışmaya Mehmet Özçelik’in 2 oğlu da katılınca tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Özçelik ile oğulları Hakkı (28) ve Ramazan Özçelik (25) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kurşunların bazı iş yerlerine de isabet ettiği sokakta inceleme yapan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralılardan Mehmet ve oğlu Hakkı Özçelik'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yeri

Ekiplerin çalışması

Numaratörler

Sokakta bulunan insanlar

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MB =================== Yalova'da 'evlilik' tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi: 17 gözaltı YALOVA'da yaşları 60 ile 75 arasında değişen varlıklı erkekleri, ağlarına düşürüp evlendikten sonra oturma izini alan ve fuhuş yaptıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 14 kadın ile aracılık eden 3 erkek, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, Azeri kadınların, Türkiye’de oturma izni alabilmek amacıyla yaşlı ve varlıklı erkekleri kandırıp evlendikleri, oturma izni aldıktan sonrada evliliklerini sonlandırıp, fuhuş yaptıklarını belirledi. Polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 14 Azeri uyruklu kadın ile onlara aracılık ettiği belirlenen 3 erkek gözaltına alındı. 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.