DHA YURT BÜLTENİ - 23

KOMŞULARIN OTOPARK TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ; 3 ÖLÜ, 5 YARALI-1 Gaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeni ile çıkan tartışma kavgaya döndü. Av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ GAZİANTEP (DHA) Birahanede çalışan Özbek kadın, pompalı tüfekle öldürüldü (2)- Yeniden ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yapan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova (24), mekana gelen Vedat K. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silahı atan şüpheli ise kaçtı. Olay, saat 19.30 sıralarında Çay Mahallesi'nde bulunan birahanede meydana geldi. Birahaneye gelen Vedat K. (38), burada kayıt dışı kansimatris olarak çalıştığı öğrenilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'nın bulunduğu masanın önüne geldi. Vedat K., beraberinde poşete gizlediği pompalı tüfeği çıkartarak, masada arkadaşlarıyla oturan Abdıkarımova'ya doğrultu. Masada oturanlar korku ve panikle kaçışırken, Vedat K. ise art arda tetiğe bastı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise silahı olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Abdıkarımova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden sonra genç kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı. KAYIT DIŞI KONSİMANTİS ÇALIŞTIRMAKTAN İŞYERİNE TUTANAK TUTULDU Bu arada cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'nın kayıt dışı konsimatdris olarak çalıştığını belirledi. bu nedenle polisin işyeri hakkında tutunak tuttuğu öğrenildi. Evli olduğu ve kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu öne sürülen cinayet zanlısı Vedat K.'nın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

-Ambulanstaki ceset

-Ambulansın gidişi

-Olay yerinden detay Süre: (1:37) Boyut: (181 mb)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) ======================== Taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı KONYA'nın Beyşehir ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde taksici Mevlüt Ç., iddiaya göre aralarında sürekli sıra kavgası yaşadığı Ali Nar'ı (33) tabancayla ateş ederek bacağından vurdu. Mevlüt Ç.'nin Ali Nar'ın yanına gelişi ve olay yerinden ayrılma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Mevlüt Ç., iddiaya göre aralarında sürekli sıra kavgası yaşadığı Ali Nar'ın yanına geldi. Ardından Ali Nar ile birlikte çay ocağının önüne gidip, iddiaya göre sıra yüzenden yeniden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt Ç., yanındaki tabancayla Ali Nar'ın üzerine 3 el ateş etti. Mermilerden 1'i bacağına isabet eden Nar, kanlar içinde yere yağıldı. Mevlüt Ç. de oradan ayrılıp, taksine binip uzaklaştı. Nar da, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mevlüt Ç.'nin bir iş yerinin önünde sohbet eden Ali Nar'ın yanına gelip, Nar ile çay ocağına gitmeleri ve olaydan sonra oradan ayrılması güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Polis, kaçan Mevlüt Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası

- Olay yerinde polisin inceleme yapması

- Genel ve detay Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA)) ======================= Orhaneli'deki yangın büyümeden söndürüldü BURSA'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Orhaneli ilçesinde kırsal Akçabük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'ne de haber verildi. İhbar üzerine 3 arasöz ile ormanlık bölgeye gelen ekipler, örtü yangını olarak adlandırılan yangını büyümeden kısa süre söndürdü. Görüntü dökümü;

-Yangından detaylar

Süre: 39 saniye, Boyut: 88 MB

Haber-Kamera: Osman SAK/ORHANELİ,(Bursa),(DHA) ====================== Şanlıurfa'da Karahantepe heyecanı DÜNYANIN en eski tapınak merkezi kabul edilen ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait T şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe'de, kazı çalışmalarına başlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'dekilere benzeyen taşların yer aldığı Karahantepe'de kazı çalışmalarının başlaması kentte heyecan yarattı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye alternatif olan Karahantepe 'T' şeklinde 250 dikilitaşın toprak altından gün yüzüne çıkarılması heyecanla bekleniyor. Şanlıurfa'da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar sırasında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe'deki toprak altında bulunan yapılar fark edildi. 2 YIL ÖNCE YÜZEY ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI Bölge halkınca 'Keçilitepe' olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2 yıl önce 'Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları' Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı. Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle İstanbul Üniversitesi'nce Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında bölgede ilk kazı çalışmalarına başlandı. Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Karul, bölgede Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğu tahmin edilen 12 noktanın bilindiğini bunlardan birinin ise Karahantepe olduğunu söyledi.