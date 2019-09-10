DHA YURT BÜLTENİ - 23

Çanakkale'de 104 yıllık kayıp Kumkale Şehitliği bulundu ÇANAKKALE Savaşları sırasında Fransız birliklerinin çıkartma yaptığı Kumkale'de yapılan muharebede şehit olan Türk askerlerinin defnedildiği şehitlik, 104 yıl sonra bulundu.

Çanakkale Valiliği ve İl Özel İdare tarafından 5 ay önce Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya Projesi başlatıldı. Çanakkale Savaşları Enstitüsü ile projeye akademik destek sağlamak için protokol imzalandı. Proje kapsamında, 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği’nin yerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Önce 1915 yılının askeri evrakları incelendi. İncelemelerde, Çanakkale Savaşları sırasında Fransız birliklerinin çıkartma yaptığı Kumkale’de yaşanan muharebede Türk birliklerinin şehit sayısının 467'den daha fazla olduğu, 5 yüzbaşı, 3 mülazım, 611 er olmak üzere toplam 619 şehit verildiği saptandı.

Kumkale muharebe alanında yapılan araştırmalar sonucu, olası defin alanı tespit edildi. GPR (yeraltı radarı) yöntemi uygulanarak defin alanı kesinleştirildi.

Cuma günü, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Murat Karataş ve AÇASAM Müdürü Dr. Barış Borlat başkanlığında, Prof. Dr. Şerif Korkmaz, Doç. Dr. Burhan Sayılır, Dr. Yusuf Acıoğlu, Atilla Can Akarcalı, Bedrettin Şimşek, Cevat İnce, Eda Karaca, Gökşen Özen, Hüseyin Arabacı, İslam Özdemir, İsmail Sabah, Ömer Arslan, Salih Şen ve Yeşim Karayar’dan oluşan 16 kişilik araştırma ekibi, Doç. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner, Dr. Erdem Gündoğdu, Yüksek Mühendis Yunus Can Kurban’dan oluşan jeoradar ekibi ile Yatırım İnşaat Müdürü Özgür Şahin, Endüstri Mühendisi Ertan Erbaşı, İnşaat Mühendisi Engin Kömürcü'den oluşan İl Özel İdare ekibi işbirliğiyle 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İntepe topçu Grup Batarya şehitliğinden drone ve yer görüntüsü.

-104 yıl sonra bulunan Kumkale Şehitliğinden drone ve yer görüntüsü.

-Vatandaş röp.

-Burak Gezen anonslar. Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA) Tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Nuh Gürel (53), tartıştığı eski eşi Lütfiye Yüksel’i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Gürel'in ifadesinde, "Benden sürekli para istiyordu. Bugün yine aradı, 'Acil 500 lira lazım' dedi. Bende 'Yok' dedim. Kapıma geldi. 'Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm' dedi. Kendimi kaybettim, vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, öğleden sonra, Şahin Özbilen Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki evde meydana geldi. 3 çocukları olan Nuh Gürel ile Lütfiye Yüksel yaklaşık 6 ay önce boşandı. Lütfiye Yüksel, eski eşi Nuh Gürel'in evine geldi. İddiaya göre, Yüksel, Gürel'i tehdit ederek para isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Gürel pompalı tüfekle Lütfiye Yüksel'i vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksel ardından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yüksel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Nuh Gürel, emniyete götürüldü. Gürel'in ifadesinde, "6 ay önce eşimden ayrıldım. Benden sürekli para istiyordu. Param olursa veriyordum, olmazsa yok diyordum. Sürekli tehdit edip bağırıp çağırıyor para istiyordu. Evimde oturduğum sırada yine aradı, 'Acil 500 lira lazım' dedi. Bende 'Yok' dedim. Bir saat sonra kapıma geldi. 'Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm' diyince kendimi kaybettim, vurdum" dediği öğrenildi.

Lütfiye Yüksel’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sokaktaki polislerden görüntü

- Hastane acili önündeki polislerden görüntü

- Lütfiye Yüksel'in ceset torbası içindeki cenazesinin sedye ile götürülmesi

- Polis aracı içindeki katil zanlısı Nuh Gürel'den görüntü Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER / CEYHAN(Adana),(DHA) Alkollü yakalanınca ruhsatını verip kaçtı, sonra teslim oldu ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polisin durdurduğu motosiklet sürücüsü Yağız Mert B. (21), ruhsatını verdikten sonra kaçtı. Bir süre sonra polise giden ve alkollü olduğu için kaçtığını söyleyen Yağız Mert B.'ye 2 bin 500 TL ceza kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri Yağız Mert B. yönetimindeki 67 AAG 452 plakalı motosikleti durdurdu. Polisin kendisinden evraklarını istediği Yağız Mert B., ruhsatını verdikten sonra motosikletiyle kaçtı. Sürücünün kaçmasının ardından arama çalışması başlatan ekipler, adres tespiti sonucu Kavaklık Mahallesi'nde oturduğu anlaşılan Yağız Mert B.'yi aramaya başladı. Polisleri gören Yağız Mert B., yanlarına giderek, "Ehliyetimin gitmesinden korktum. Az bir şey alkollüydüm. O yüzden kaçtım. Beni buluyor zaten, başkasını bulmuyor. Adam on tane bira içti geziyor. Hep bana denk geliyor. Sizi görünce geldim" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Yapılan kontrolünde 1.03 promil alkollü olduğu tespit edilen Yağız Mert B.'ye 'alkollü araç kullanmaktan' 2 bin 500 TL ceza kesildi. Motosiklet, çekiciyle otoparka çekilirken, Yağız Mert B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sürücü Yağız Mert Bozkuş’un trafik polisi ile konuşması

-Sürücü Yağız Mert Bozkuş’un alkolmetreyi üflemesi

-Sürücü Yağız Mert Bozkuş’un üstünün aranması

-Sürücü Yağız Mert Bozkuş’un ekip arabasına binmesi Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) İzmir'de, istinat duvarı çöktü (2)

ÇÖKME ANI ORTAYA ÇIKTI İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki istinat duvarının çökme anı ortaya çıktı. Yolun zeminindeki kaymayı fark eden bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, istinat duvarı çöktükçe yolun uç kısmının göçtüğü, çevredekilerin panik halinde kaçıştığı ve park halindeki bir minibüsle bir hafif ticari aracın da göçüğe düştüğü görülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İstinat duvarı ve yolda meydana gelen göçüğün görüntüsü Haber: Davut CAN - İbrahim DANIŞ / İZMİR,(DHA) Mersin'de, çilek kasası deposunda yangın MERSİN'in Anamur ilçesindeki çilek kasası deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kentin birçok yerinden görülen yangın, panik yarattı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sanayi Sitesi yakınındaki Mehmet Arı'ya ait çilek kasası deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Kentin birçok noktasından görüler alevler ve duman, bölgede kısa süreli paniğin yaşanmasına neden oldu. Ekiplerin yarım saat süren çalışmayla söndürdüğü yangında, yaklaşık 30 bin adet plastik çilek kasasının yandığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.