DHA YURT BÜLTENİ - 23

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan minibüs, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Söke-Milas Karayolu Asri Mezarlık yanındaki jandarma noktasında meydana geldi. Jandarma ekipleri uygulama yaptıkları sırada, şüphe üzerine 35 HSZ 04 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçmaya başladı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri minibüsün durdurulması için koordineli çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, minibüs kısa bir süre sonra ekipler tarafından durduruldu. Ekipler sürücü ile sokak aralarına kaçan 4 şüpheliyi gözaltına alırken, minibüsten aralarında çocuklarında bulunduğu 35 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler ve gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü. Olayın ardından organizatör olduğu ileri sürülen M.Y isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

'10 YILDIR HER EYLÜL ORTASINDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Tur şirketi Marmaris Sorumlusu Van Eardley (35), "Buraya geldiğimizde çok üzücü bir görüntüyle karşılaştık. Yaptığımız çevre temizliği ile çok güzel bir yer oldu. Her yıl turizm sezonu bitimine yakın yetkili kurumlarla doğanın korunması ve bakılması için çevre temizliği gerçekleştiriyoruz. 10 yıldır her Eylül ortasında çevre temizliği gerçekleştirdik" dedi.

'MARMARİS'İN TURİZM SEKTÖRÜNDEN BAŞKA GEÇİM KAYNAĞI YOK'

Çevre kirliliğinden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade eden Türk rehber Gaye Üstün (28) ise "Bir Türk vatandaşı olarak doğamızda ki kirliliği görünce utandım. Marmaris'in turizm sektöründen başka geçim kaynağı yok. Deniz ve doğasından kazanıyoruz. Gelecek nesillere çevremizin güzelliklerini bırakmak için herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum. Ciddi bir çöp potansiyeli mevcut. Çöp ve ayrıştırma kutuları olmasına rağmen doğaya bırakılan atık var. Dinlendiğiniz, piknik yaptığınız doğaya ve yüzdüğünüz denize sahip çıkın" diye konuştu.