DHA YURT BÜLTENİ-23

Plastik kasa imalathanesinde yangın MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sanayi sitesindeki plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 50 bin plastik kasanın yandığı imalathane kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki Ahmet Kaynak'a ait plastik kasa imalathanesinde bilinmeyen nedenle çıktı. İmalathaneden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine sanayi sitesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yoğun çalışma sonucu başka bir iş yerine sıçramadan söndürülürken, imalathane ise kullanılmaz hale geldi. Yapılan incelemede yaklaşık 50 bin plastik kasanın yandığı belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntüler

Söndürme çalışmaları

Genel ve detaylar Haber: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR(Manisa),(DHA) Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği 11 yaşındaki erkek çocuğunun tacize uğradığı iddası ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayı ile ilgili Valiliğimizce aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 19.09.2019 günü saat 19:00 sıralarında Emniyet Birimimize gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında ve düzgün Türkçe konuşan ve vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, vatandaşlarımızın kamu düzeninin devamı açısından Emniyet Birimlerimize yardımcı olmaları ve gerekli sağduyu göstermeleri önemle rica olunur." YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN İŞYERLERİNE ZARAR VERİLDİ

Bu arada taciz olayının yabancı uyruklu bir kişi tarafından gerçekleştirdiği iddiaları vatandaşları sokağa döktü. Bazı kişiler tarafından olayın yaşandığı Dumlupınar Mahallesi'nin yakınındaki Mirzaçelebi ve Kocavezir mahallelerindeki yabancı uyruklu kişilere ait işyerlerine zarar verildi. İş yerlerinin camlarını kıran bazı kişiler, içerideki malzemeleri dışarıya çıkartıp, yaktı. Kalabalık, polisin müdahalesi sonucu dağıtılırken, küçük çaplı yangınlar ise TOMA ile söndürüldü. Zırhlı ekipler, güvenlik amaçlı bölgedeki önlemlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zırhlı poli aracı ve sokakta yanan ateş

- Sokaktaki kalabalık

- Elinde bir kasa ile yürüyen iki kişi

- TOMA'nın su sıkması

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) Adıyaman'da iki grup arasında taşlı-sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı ADIYAMAN'da, iki grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan taşlı-sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında borç-alacak nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki grubun ayırmakta zorluk çekince havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan B.K ve M.F., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin

-Kalabalıktan görüntü

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Ambulansın hastaneye gidişi

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat saat 23.00 sıralarında Halil Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Gizem Dedegül (29) yönetimindeki 48 APK 103 plakalı otomobil, 509 sokak üzerinden Halil İbrahim Caddesi istikametine sola dönmek için caddeye çıktığı sırada, tren yolu istikametinden yeni garaj yönüne giden Emre Yılmaz (42) idaresindeki 45 ABK 641 plakalı hafif ticari kamyonet Dedegül’ün kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araçta Yeni garaj istikametinden tren yolu istikametine giden karşı şeritten gelen Hüseyin Yamuk’un (50) kullandığı servis aracına önden çarptı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında araç sürücülerinden Dedegül ve Yılmaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden genel görüntü

-Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi

-Araçların çekiciyle olay yerinden çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA) Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı, sürücü yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü Cansu Çayırlı (27), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Ahmet Türkel çevreyolu üzerinde meydana geldi. Cansu Çayırlı yönetimindeki 06 ZC 372 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu savrularak aydınlatma direğine çarparak takla attı. Karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Cansu Çayırlı araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çayırlı, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cansu Çayırlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-Toplanan kalabalıktan detaylar

-Genel detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) Dairesinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Zorlu, oturduğu dairenin banyo kısmında ölü bulundu. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Zorlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zafer Mahallesi 813 sokaktaki bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Zorlu'dan bir süredir haber alamayan ve daireden kötü kokular geldiği fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekipleri, bir süre Zorlu'nun kapısını çaldı açan olmayınca ekipler çilingir yardımı ile daireye girdi. Dairede inceleme yapan ekipler, Zorlu'yu banyoda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Zorlu'nun yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Zorlu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze aracından görüntü

-Cenazenin taşınmasından görüntü Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) Römorkun altında kalan sürücü kurtarılamadı BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki gün önce devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü Remezan Eriş (69), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 2 gün önce İnegöl ilçesi Sungurpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Remezan Eriş, yönetimindeki 16 PB 737 plakalı traktörle tarlaya gitmek için yola çıktı. Bayır aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden Eriş, traktörden atladı. Devrilen römorkun altında kalarak ağır yaralanan Eriş, sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Eriş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Eriş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti. FOTOĞRAFLI Haber: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) İzmir'de 251 kaçak yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 251 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Çeşme ilçesi Altınkum, Karaabdullah Burnu ve Gerence açıklarında 4 ayrı lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 82 Afganistan, 50 Suriye, 17 Somali, 1 Irak ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 151 kaçak göçmeni yakaladı. Öte yandan, Ilıca Mahallesi açıklarında ise 29 Filistin ve 5 Suriye uyruklu kaçak göçmen daha yakaladı. Çalışmalarını sürdüren ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında hareket halinde bir botun olduğunu belirledi. Lastik botu durduran ekipler burada da 43 Suriye, 18 Afganistan ve 5 Filistin uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan toplam 251 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Gözaltına alınan organizatörün işlemleri sürüyor.